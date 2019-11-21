Пациента впервые ввели в анабиоз в США. Но это еще не прорыв

Американские врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза. Метод может пригодиться в экстренной медицине, когда для спасения умирающего от кровопотери человека есть лишь несколько минут. Российские медики достижения американских коллег оценили. Однако, пояснили «360», что методика, увы, не новая.

Эксперимент провели сотрудники Высшей школы медицины Университета Мэриленда, сообщает британский журнал New Scientist. По словам одного из врачей Сэмюэля Тишермана, они с коллегами ввели в состояние анабиоза по крайней мере одного человека. Однако не уточнил, для какого количества пациентов методика оказалась успешной.

Он пояснил, что многие люди попадают в их медцентр из-за тяжелых ранений с потерей половины объема крови, остановкой сердца и почти нулевыми шансами на выживание. На таких пациентов и опробовали метод экстренной консервацией и реанимацией (ЭПР).

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Их тела быстро охлаждали до 10-15 градусов Цельсия, меняя кровь в сосудах на физраствор почти нулевой температуры. Затем оперировали, нагревали и запускали сердце. Во время ЭПР пациенты практически «умирали», то есть их мозговая деятельность почти прекращалась. В таком состоянии клеткам почти не нужен кислород.

Дальнейшее исследование Тишермана будет заключаться в том, что состояние и выживаемость 10 пациентов, к которым применят ЭПР сравнят с таким же количеством людей, которые его не получат. Его уже одобрили в Управлении США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

В то же время медик признался, что пока не знает, какое время в анабиозе является безопасным для людей. Когда клетки нагреваются, они могут получить специфические повреждения из-за возникающих химических реакций. Чем дольше они испытывают дефицит кислорода, тем больше затем травмируются. Тишерман не исключил, что решить проблему поможет введение в ткани различных веществ, способных продлить срок нахождения в анабиозе. Медик надеется, что в 2020 году сможет объявить результаты эксперимента.

Все новое — хорошо освоенное старое

В беседе с «360» профессор и заместитель директора университетской клиники МГУ имени Ломоносова Симон Мацкеплишвили согласился, что американская методика может помогать спасать жизни. Схожая технология — гипотермия, существует довольно давно и используется в медицине разных стран. Тела пациентов тоже охлаждают - только не изнутри, а снаружи, помещая пациентов на специальную подставку.

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«Сегодня его используют при инсультах, остановке сердца. Человека помещают на спецподставку, которая резко снижает температуру тела. Американские коллеги понизили температуру изнутри, заменив оставшуюся кровь почти ледяным физраствором», — пояснил врач.

Замдиректора по научной работе Института биофизики клетки РАН Евгений Фесенко подтвердил «360», что направление, а именно глубокая гипотермия организма ниже 20 градусов с помощью, в первую очередь, инфузии охлажденного раствора, не ново и возникло в середине 1990-х годов.

«Ценность данного конкретного эксперимента в том, что этот подход доведен до стадии разрешенных клинических исследований, и описанный случай, как я понимаю, один из первых удачных заявленных исходов в рамках данного исследования» — сообщил Фисенко.

Выживаемость и инвалидность

Теоретически, пояснил Мацкеплишвили, выживаемость пациентов при использовании нового метода должна быть хорошей. Но за несколько минут замены крови физраствором повреждения будут в любом случае. Ведь он не способен нести кислород, поэтому не успевшие замерзнуть клетки пострадают. Однако дать точный прогноз, что человек очнется полноценным, и как анабиоз скажется на его здоровье в будущем, пока невозможно.

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«Вопрос не столько в выживаемости, сколько в уровне неврологических нарушений, который будет наблюдаться у пациента после операции. Если этот уровень окажется приемлемым после двух часов гипотермии, это уже будет хорошо. В противном случае мы получим инвалида», — сказал Фисенко.

По мнению Мацкеплишвили, уже сегодня технология может пригодиться в экстренной медицине. Причем для спасения любой категории умирающих пациентов с массивной кровопотерей. В том числе пожилых людей, беременных или детей. Когда речь идет о спасении жизни, о противопоказаниях говорить не приходится.

«Если этот подход найдет клиническое применение, то в первую очередь для случаев жизнеугрожающих состояний или тяжелых, но опять же жизненно необходимых операций. Использоваться будет по принципу «не до жиру, быть бы живу», — отметил Фисенко.

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Пока американский метод пока можно применять только при тяжелых ранениях с крупными кровопотерями. Но в будущем, после его обкатки, в анабиоз можно будет помещать неизлечимых пациентов и ждать, пока ученые не изобретут лекарство от болезни. Помимо медицины, другими сферами применения анабиоза, считает Мацкеплишвили, может стать космонавтика. «Заморозка» людей, скорее всего, пригодится для путешествий в далекий космос. Но говорить об том еще очень рано.

А вот Фисенко с мнением коллеги не согласился. Охлаждение тела до +5…+20 градусов предполагает нахождение в анабиозе не более одного-трех часов. При этих температурах метаболизм замедляется в несколько раз, но не останавливается.

«Для практически полной остановки метаболизма необходим уровень температур от -50 градусов и ниже, и это уже другая история, сопряженная с необходимостью решить вопрос с образованием кристаллов льда в биологических тканях», — пояснил он.

Отечественный опыт

Эксперименты по изучению влияния охлаждения на живые организмы проводились в СССР и России. В частности, крупная лаборатория есть в Новосибирском НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина. Там с советских времен оперировали огромное количество пациентов почти в состоянии анабиоза, в том числе маленьких детей. Подавляющее большинство хирургических операций проходило успешно.

«Экспериментальные работы по введению животных в гипометаболическое состояние как медикаментозным способом, так и с помощью глубокой гипотермии ведутся в Институте биофизики клетки РАН. При поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ) получен ряд новаторских разработок», — подытожил Фисенко.