Пациента впервые ввели в анабиоз в США. Но это еще не прорыв
Эксперимент провели сотрудники Высшей школы медицины Университета Мэриленда, сообщает британский журнал New Scientist. По словам одного из врачей Сэмюэля Тишермана, они с коллегами ввели в состояние анабиоза по крайней мере одного человека. Однако не уточнил, для какого количества пациентов методика оказалась успешной.
Он пояснил, что многие люди попадают в их медцентр из-за тяжелых ранений с потерей половины объема крови, остановкой сердца и почти нулевыми шансами на выживание. На таких пациентов и опробовали метод экстренной консервацией и реанимацией (ЭПР).
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Их тела быстро охлаждали до 10-15 градусов Цельсия, меняя кровь в сосудах на физраствор почти нулевой температуры. Затем оперировали, нагревали и запускали сердце. Во время ЭПР пациенты практически «умирали», то есть их мозговая деятельность почти прекращалась. В таком состоянии клеткам почти не нужен кислород.
Дальнейшее исследование Тишермана будет заключаться в том, что состояние и выживаемость 10 пациентов, к которым применят ЭПР сравнят с таким же количеством людей, которые его не получат. Его уже одобрили в Управлении США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
В то же время медик признался, что пока не знает, какое время в анабиозе является безопасным для людей. Когда клетки нагреваются, они могут получить специфические повреждения из-за возникающих химических реакций. Чем дольше они испытывают дефицит кислорода, тем больше затем травмируются. Тишерман не исключил, что решить проблему поможет введение в ткани различных веществ, способных продлить срок нахождения в анабиозе. Медик надеется, что в 2020 году сможет объявить результаты эксперимента.
Все новое — хорошо освоенное старое
В беседе с «360» профессор и заместитель директора университетской клиники МГУ имени Ломоносова Симон Мацкеплишвили согласился, что американская методика может помогать спасать жизни. Схожая технология — гипотермия, существует довольно давно и используется в медицине разных стран. Тела пациентов тоже охлаждают - только не изнутри, а снаружи, помещая пациентов на специальную подставку.
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«Сегодня его используют при инсультах, остановке сердца. Человека помещают на спецподставку, которая резко снижает температуру тела. Американские коллеги понизили температуру изнутри, заменив оставшуюся кровь почти ледяным физраствором», — пояснил врач.
Замдиректора по научной работе Института биофизики клетки РАН Евгений Фесенко подтвердил «360», что направление, а именно глубокая гипотермия организма ниже 20 градусов с помощью, в первую очередь, инфузии охлажденного раствора, не ново и возникло в середине 1990-х годов.
«Ценность данного конкретного эксперимента в том, что этот подход доведен до стадии разрешенных клинических исследований, и описанный случай, как я понимаю, один из первых удачных заявленных исходов в рамках данного исследования» — сообщил Фисенко.
Выживаемость и инвалидность
Теоретически, пояснил Мацкеплишвили, выживаемость пациентов при использовании нового метода должна быть хорошей. Но за несколько минут замены крови физраствором повреждения будут в любом случае. Ведь он не способен нести кислород, поэтому не успевшие замерзнуть клетки пострадают. Однако дать точный прогноз, что человек очнется полноценным, и как анабиоз скажется на его здоровье в будущем, пока невозможно.
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«Вопрос не столько в выживаемости, сколько в уровне неврологических нарушений, который будет наблюдаться у пациента после операции. Если этот уровень окажется приемлемым после двух часов гипотермии, это уже будет хорошо. В противном случае мы получим инвалида», — сказал Фисенко.
По мнению Мацкеплишвили, уже сегодня технология может пригодиться в экстренной медицине. Причем для спасения любой категории умирающих пациентов с массивной кровопотерей. В том числе пожилых людей, беременных или детей. Когда речь идет о спасении жизни, о противопоказаниях говорить не приходится.
«Если этот подход найдет клиническое применение, то в первую очередь для случаев жизнеугрожающих состояний или тяжелых, но опять же жизненно необходимых операций. Использоваться будет по принципу «не до жиру, быть бы живу», — отметил Фисенко.
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Пока американский метод пока можно применять только при тяжелых ранениях с крупными кровопотерями. Но в будущем, после его обкатки, в анабиоз можно будет помещать неизлечимых пациентов и ждать, пока ученые не изобретут лекарство от болезни. Помимо медицины, другими сферами применения анабиоза, считает Мацкеплишвили, может стать космонавтика. «Заморозка» людей, скорее всего, пригодится для путешествий в далекий космос. Но говорить об том еще очень рано.
А вот Фисенко с мнением коллеги не согласился. Охлаждение тела до +5…+20 градусов предполагает нахождение в анабиозе не более одного-трех часов. При этих температурах метаболизм замедляется в несколько раз, но не останавливается.
«Для практически полной остановки метаболизма необходим уровень температур от -50 градусов и ниже, и это уже другая история, сопряженная с необходимостью решить вопрос с образованием кристаллов льда в биологических тканях», — пояснил он.
Отечественный опыт
Эксперименты по изучению влияния охлаждения на живые организмы проводились в СССР и России. В частности, крупная лаборатория есть в Новосибирском НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина. Там с советских времен оперировали огромное количество пациентов почти в состоянии анабиоза, в том числе маленьких детей. Подавляющее большинство хирургических операций проходило успешно.
«Экспериментальные работы по введению животных в гипометаболическое состояние как медикаментозным способом, так и с помощью глубокой гипотермии ведутся в Институте биофизики клетки РАН. При поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ) получен ряд новаторских разработок», — подытожил Фисенко.