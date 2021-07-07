«Мы столкнулись с множеством инсультов». Как самолечение и отказ от обследований портят жизнь пациента после COVID

Перенесшие COVID-19 зачастую жалуются на повышение сахара в крови или уровня белка MBL, который ответственен за тромбообразование. В любом случае нужно не заниматься самолечением, а доверить свое здоровье специалистам.

Кандидат медицинских наук и член Союза педиатров России Ирина Добрецова в беседе с «360» напомнила, что Минздрав РФ организовал для переболевших ковидом диспансеризацию. В Москве, например, людей в поликлиники будут приглашать адресно.

Вполне возможно, что проблема окажется комплексной. И перенесшему COVID-19 потребуется хорошая реабилитационная программа. Перед этим ему придется сдать определенный набор анализов, в том числе и на сахар крови, биохимию, анализ мочи и скрининг на гемостаз.

Когда человек сам начинает принимать препараты, которые разжижают кровь, он может вызвать у себя кровотечение, в том числе во внутренних органах Ирина Добрецова врач, член Союза педиатров России

Добрецова не рекомендовала применять какие-либо препараты без назначения врача. Исследование и осмотр специалиста помогут выяснить, какая система в организме человека повреждена после коронавирусной инфекции.

«Выбирается специалист, кто будет заниматься [пациентом]. В зависимости от этого разрабатывается план реабилитации, который может занять от трех месяцев до года. В зависимости от тяжести осложнений в результате COVID-19», — пояснила она.

Причины осложнений

Осложнения, подчеркнула врач, могут возникнуть либо из-за того, что человек не прошел вакцинацию, либо из-за несвоевременного начала лечения.

«Уж если вы заболели невакцинированным, то нужно в максимально ранние сроки обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Все постковидные осложнения нужно лечить только в больнице. На сегодняшний день, особенно у новых штаммов, <…> они очень серьезны. <…> Ковид обостряет все хронические проблемы, заболевания развиваются быстрее», — обратила внимание Добрецова, связав появление новых мутаций SARS-CoV-2 с нежеланием людей прививаться.

По ее словам, медики столкнулись с множеством случаев инсульта. Произойти он может даже на фоне легкого течения COVID-19.

Отдаленные последствия ковида неизвестны. <…> Человек должен наблюдаться. Его должны посмотреть через три месяца, через шесть, через год Ирина Добрецова.

Повышение сахара крови возможно при развитии диабета второго типа. В таких случаях обычно речь идет о лишнем весе и борьбе с ожирением. При похудении показатели будут снижаться.

«Основная история — калораж, нормальный рацион питания и питьевого режима, <…> добавление в жизнь движения», — дала совет врач.

Человек может помочь себе сам банальными вещами: ходьбой, исключением из рациона жирного, острого и соленого и включением в него овощей. Остальное, в том числе и назначение снижающих уровень сахара препаратов, — забота специалиста.