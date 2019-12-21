Патриарха Кирилла неправильно поняли. Почему в храмах церковнославянский язык не заменят русским?

Патриарх Кирилл признал, что некоторые элементы церковных служб трудны для понимания прихожанами. В ходе Епархиального собрания Москвы он заявил, что в некоторых случаях можно использовать русский язык вместо сложного для восприятия церковнославянского. Так ли это на самом деле и какие изменения могут быть введены в привычные богослужения, разбирался «360».

«Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост», — произнес Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он добавил, что настоятели должны прислушиваться к своим приходам. По его мнению, в ряде случаев частичный переход на русский язык может быть принят людьми с благодарностью, но не исключены ситуации, когда народ не примет нововведений, так как привык воспринимать церковнославянский язык как нечто особое.

По словам предстоятеля, не следует полностью переводить богослужения на русский язык. Это не принесет пользы. Патриарх Кирилл отметил, что славянский язык не статичен, он видоизменялся на протяжении сотен лет.

«И в последние годы Священный Синод неоднократно давал указание, чтобы при составлении новых богослужебных текстов на церковнославянском языке их авторы и редактирующая эти труды синодальная богослужебная комиссия избегали малопонятных, архаичных грамматических или лексических конструкций», — напомнил предстоятель.

По его мнению, основная трудность понимания традиционных служб на церковнославянском языке заключается в особенностях произнесения текста священниками. Они должны выполнять «учительскую задачу», то есть просвещать прихожан, помогая постичь смысл православных богослужений. Патриарх Кирилл добавил, что и форма подачи так же важна: нужно произносить тексты более внятно, менее поспешно. Недопустимы затягивание и «искусственная театральность». Следует обращать внимание на расстановку акцентов, эмоциональность, а также ориентироваться на акустические особенности того или иного храма. При необходимости последний фактор можно скорректировать при помощи современных технических средств.

Источник фото: РИА «Новости»

Некоторые СМИ опубликовали информацию, что Патриарх Кирилл разрешил и даже предложил перевести церковнославянские тексты на русский и вести службы именно на русском языке. Отец Александр Волков, настоятель храма Сергея Радонежского в Солнцево, разъяснил, что на самом деле имел в виду предстоятель.

«Он не допустил никакого проведения богослужений на русском языке. Там говорится не об изменениях, а о том, что в тех храмах, где это принимает община, можно читать некоторые священные тексты в русском переводе. Апостольские послания, например. В богослужениях есть песнопения и есть чтение Священного Писания. И в случае Священного Писания — не Евангелие богослужебное, а именно апостольские чтения. А что касается всего богослужения, речи не шло ни о его сокращении, ни о его переводе на русский язык. Наоборот, Патриарх сегодня сказал, что он полагает неправильным перевод богослужений на русский язык. Он полагает правильным просвещение людей и объяснения им смысла богослужений», — произнес отец Александр.

По его словам, трудности с пониманием, по большей части возникают, не из-за сложности церковнославянского языка, а из-за отсутствия достаточной, даже базовой, богословской подготовки. Патриарх призвал священнослужителей способствовать повышению образовательного уровня прихожан, в смысле просвещения.

«Перевод на русский язык — очень сложный процесс, огромная работа, которая требует многих и многих лет. Те переводы, которые есть, они очень несовершенны. Надо понимать, что церковнославянский язык — особенный. С одной стороны, он наполнен всякими переводными греческими словами, не очень понятными, какими-то оборотами, которые использовались 500 лет назад. С другой стороны, его поэтика, его богатство совершенно особенные, они не могут быть компенсированы за счет русского языка», — рассказал священник.

Он согласился с тем, что большая часть прихожан любые изменения в этой сфере воспринимает очень болезненно. Реформирование приводит к расколу, поэтому все должно происходить очень деликатно.

Источник фото: РИА «Новости»

«Сейчас строится много новых храмов, много новых людей приходит в храмы, и вообще мы живем в атмосфере доступности, понятности. И люди современные привыкли, что им все наглядно, понятно и лучше всего в картинках. Просто у Церкви есть своя традиция, которую она будет всегда сохранять. Но нужно более внимательно относиться к запросам и чаяниям людей и на них правильно реагировать. Где-то разъяснять, где-то оставить все, как есть, потому что человек тоже должен прилагать какие-то усилия», — пояснил отец Александр.

Священник сделал акцент, что проблема понятности богослужения таит в себе много аспектов.

«Один из важных — людям нужно объяснять. Человек, который приходит в храм раз в год, вряд ли может что-то понять. Учить церковнославянский язык — не совет для большинства. Но понятное и неспешное богослужение, чтобы человек слышал, что происходит, внятность объяснений проповеди — крайне важны. Проповедь должна быть на хорошем, понятном русском языке и на те темы, которые прихожанина волнуют. Всему этому сейчас уделяется огромное внимание», — заключил настоятель храма Сергея Радонежского в Солнцево.