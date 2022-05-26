Пассажиры трамвая в Ульяновске избили до смерти ребенка. Их не устроил мат в отношении пенсионера

В Ульяновске скончался 13-летний мальчик после конфликта в трамвае. Один из пассажиров толкнул ребенка, и тот ударился виском. По мнению адвоката, мужчине может грозить уголовное наказание за убийство.

В Ульяновске умер 13-летний мальчик после того, как у него и его друзей в трамвае произошел конфликт с пожилым мужчиной. Трое местных жителей вступились за пенсионера и избили подростка. Конфликт начался из-за того, что мальчик якобы громко матерился при общении со своими друзьями.

Один из мужчин толкнул подростка, тот ударился виском, упал на пол и потерял сознание. По словам свидетелей, после этого у ребенка начались конвульсии, и изо рта пошла пена. Подозреваемых мужчин задержали. По информации сайта kp.ru, двое из троих задержанных имеют маргинальный вид.

Очевидец Виктория рассказала «360», что мальчик лежал в трамвае без сознания, а глаза закатились.

«Друзья его бегали, кричали. Кто-то звонил в полицию, кондуктор плакала. Там была одна женщина, она побежала в больницу», — рассказала женщина.

По ее словам, конфликт начался с того, что мальчики дерзили пенсионеру, и тот дал погибшему подростку пощечину. Школьники что-то ответили пожилому местному жителю, и за него вступились еще двое людей. Мужчины били мальчика ногами, а когда тот упал, убежали. По словам женщины, тем, кто бил мальчика, было около 50 лет.

Женщина также поговорила с пенсионером, который сделал замечание мальчику.

«Он был такой спокойный, отрешенный, сказал: „Я жду полицию. А что он матом ругался? Пусть бы на своего деда и ругался“», — рассказала женщина.

По ее словам, подростки пытались достучаться до дедушки и спрашивали, почему тот затеял весь этот конфликт.

Что известно о мальчике

Тетя убитого в трамвае мальчика Люция Рустамовна рассказала, что ее племянник не был хулиганом и никогда не водился с плохими компаниями. Она отметила, что он был единственным ребенком в семье.

«Он наоборот был стеснительным <…> Даже если, как там пишут, что они [мальчики] ругались, то они же подростки. Может быть они отметили последний звонок. Они дома перед родителями наверное шелковые, но с друзьями же ведут себя по-другому», — рассказала родственница мальчика.

Женщина также отметила, что все члены ее семьи громко говорят, и мальчик не был исключением.

«Даже если он громко говорил, то для него это могло быть нормой, а для сидящего рядом мужчины громко. Не было такого, что он обижал кого-то. Он уроки делал, дома проводил время», — рассказала тетя погибшего.

По данным «Коммерсант», у подростка было сердечно-сосудистое заболевание на фоне лишнего веса и большого роста — 180 сантиметров. Предварительная причина гибели — сердечный приступ.

Ответственность пассажиров

Следственный комитет России по Ульяновской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности УК РФ. Правоохранительные органы начали проводить следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Адвокат по уголовным делам, с опытом работы в прокуратуре Максим Калинов объяснил «360», что тому мужчине, который толкнул мальчика, может грозить уголовное наказание по четвертой части статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Наказание — до 15 лет лишения свободы. Второй вариант — наказание по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности» в виде лишения свободы до трех лет.

«Все будет зависеть от показаний самого мужчины, который толкнул мальчика. То есть, как он видел эту ситуацию. Хотел ли он причинить вред, хотел ли наказать», — добавил Калинов.

По его словам, из показаний очевидцев будет устанавливаться возможность толкнувшего мужчины предвидеть то, что 13-летний мальчик может удариться головой, и это приведет к смерти.

Но тот факт, что один из мужчин совершил преступление в отношении ребенка, не будет отягчающим обстоятельством.

«Тем не менее в приговоре могут указать на то, что преступление совершили в отношении малолетнего ребенка. И суд может увеличить срок наказания по статье 111 или по статье 109», — рассказал Калинов.

Привлечь к ответственности могут и второе лицо, если судмедэкспертиза установит, что удары еще одного человека тоже привели к смерти.

«Если окажется, что толчок и удар стали в совокупности причиной смерти, то тогда второе лицо пойдет по одной из выше указанных статей. Но если эксперт скажет, что смерть наступила от одного удара головой, а те повреждения от второго мужчины не вызвали смерть, то это будет расцениваться как побои. И второй человек просто пойдет как свидетель», — добавил специалист.

Совершенно точно произошедшее не будет считаться несчастным случаем. Калинов напомнил, что преступления против детей всегда расследует Следственный комитет России. В самом трамвае есть также многочисленные свидетели, которые подтверждают то, что смерть мальчика не была случайностью.