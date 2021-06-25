Пассажиры на путях регулярно тормозят метро. Без помощи обычных людей тут не обойтись

Движение в московском метро все чаще останавливается из-за людей, оказавшихся на рельсах. Из-за этого сотни людей вынуждены опаздывать. Проблема больше, чем чье-то неудобство. Пандемия, стресс и жара могли сыграть с пассажирами метро злую шутку.

За последние недели количество сообщений об оказавшихся на путях столичной подземки сильно возросло. Например, 25 июня Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщал, что на станции «Зябликово» человек упал на рельсы. По данным «Московского комсомольца», причиной падения стало головокружение.

На станции «Улица 1905 года» 14 июня на путях оказалась женщина, по данным «Газеты.ru», спасти ее не удалось. А 10 июня на рельсы упал пассажир «зеленой» ветки, поезда были остановлены от «Новокузнецкой» до «Автозаводской», а в обратном направлении курсировали с увеличенными интервалами. По информации «Московской газеты», 4 июня на путях Сокольнической линии метро тоже оказался пассажир, но движение поездов быстро восстановили.

В Санкт-Петербурге такие ситуации тоже нередки: 24 июня на рельсы упала пассажирка на станции «Обводной канал», спасти женщину не удалось. Причину происшествия так и не уточнили, но поезда по «фиолетовой» ветке двигались с увеличенным интервалом, а часть линии и вовсе стояла. Аналогичная ситуация, но без смертельного исхода произошла 21 июня на станции «Лиговский проспект». На станции «Приморская» пассажирка упала на пути 10 июня, но машинист сумел вовремя остановить поезд.

Жара и слабые нервы

Причин, по которым люди оказываются на рельсах, может быть достаточно много, уверен старший редактор интернет-издания «Транспорт в России» Павел Яблоков. Он объяснил «360», что это происходит либо с людьми, «дошедшими в жизни до отчаяния», либо по неосторожности, когда человек загляделся и упал с платформы или же пытался дистанцироваться от толпы и оступился.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров отметил, что сейчас уровень стресса у людей существенно возрос — из-за пандемии, ограничений, кризиса и других проблем.

«Есть два фактора: эмоциональный, когда стресса в жизни становится больше, повышается уровень тревожности; и физический — стоит аномальная жара, людям тяжело ее переносить. Любой физический дискомфорт повышает эмоциональный, на фоне этого возникает гремучая смесь — ухудшенное самочувствие и повышенная тревожность», — объяснил Жавнеров.

Главный редактор журнала «Транспортная безопасность и технологии» Сергей Груздь согласился с тем, что аномально жаркая погода влияет не только на самочувствие, но и на поведение и психику людей.

Обостряет ситуацию и то, что многие люди живут в некомфортных для себя условиях и гонятся за ценностями, навязанными им обществом, сказал психолог. На это накладываются неумение человека работать со своими эмоциями, ускоренный поток информации, который тоже повышает уровень стресса.

«Также речь идет о проблемах с питанием, алкоголем, отсутствии спортивных нагрузок, недостатке свежего воздуха, недосыпе… Все это сказывается на общем самочувствии человека, а значит, он больше подвержен потрясениям. В мегаполисах неврозы — это основная проблема», — добавил Жавнеров.

Особенно психолог отметил пагубное влияние алкоголя. Эксперт подчеркнул, что спиртное действует на человека так же, как и психотропные препараты.

«Человек хуже осознает последствия своих действий, поэтому становится смелее, решительнее, ведет себя не так, как в обычное время. Обычно крайне сложно преодолеть инстинкт самосохранения, а в состоянии алкогольного опьянения человек гораздо меньше боится», — заключил он.

Станции-лифты

Выходом из ситуации, по мнению Павла Яблокова, могли бы стать так называемые станции-лифты. На них перрон отделен от туннеля стенами, а в тех местах, где при остановке оказываются двери поезда, расположены специальные металлические створки, открывающиеся, когда поезд уже стоит у станции. Например, так оборудованы петербургские станции «Маяковская», «Парк Победы», «Василеостровская» и некоторые другие.

Источник фото: Alex 'Florstein' Fedorov, CC BY-SA 4.0

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В Москве, по словам эксперта, тоже пробовали строить аналогичные конструкции на Большой кольцевой линии. Технология практически исключает возможность выпадения человека на пути, но вместе с тем появляется и множество неудобств.

«Есть проблема: станции, построенные по такой технологии, нельзя расширять. То есть построили станцию под шестивагонные составы, и на этом все, возможность увеличения состава исключена», — объяснил Яблоков.

Для Москвы же проводимость станций в метрополитене крайне важна из-за огромного потока пассажиров. К тому же, добавил Яблоков, существует сложность и в синхронизации работы створок на станции и дверей поезда, габариты и параметры составов для подобных станций практически не подлежат изменениям, а значит, более новые поезда пустить по ветке с такими станциями может не получиться.

Оздоровить общество

Сергей Груздь добавил, что одним из ключевых вопросов, которые перед собой должны поставить ответственные ведомства и простые граждане, является оздоровление общества. По мнению эксперта, нужно проводить профилактику, ведь запретить людям с неустойчивой психикой пользоваться общественным транспортом никто не может, а прогнозировать их поведение очень сложно.

«Необходимо наблюдать: для этого есть профайлинг, специальная служба, которая по поведению людей может с достаточно высокой степенью вероятности определить, что человек задумал», — предложил Груздь.

Он также отметил, что простые пассажиры, сотрудники метрополитена и полиции должны обращать внимание на поведение людей. Если кто-то ведет себя подозрительно, с человеком надо работать и оказывать ему помощь до того, как он навредит себе или другим.

«Сейчас все увлечены противоэпидемическими мероприятиями, а нужно также увеличивать наблюдение за людьми на входе, на перроне», — заключил Груздь.