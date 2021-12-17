Пассажир автобуса поранился о штырь и истек кровью в Москве. Был шанс его спасти

Мужчина в Москве умер, проткнув артерию штырем в автобусе. Медики не смогли спасти пассажира, залившего кровью весь салон. Помочь в такой ситуации подручными средствами довольно трудно, но шансы все-таки есть.

Пассажир автобуса умер от потери крови

В Москве 14 декабря 51-летний мужчина насмерть истек кровью в автобусе. По словам очевидцев, он зашел на остановке «Театр „Мел“», поскользнулся на ступеньке и задел артерию металлическим штырем. Мужчина быстро стал бледнеть, но прошел в салон, оставляя следы крови.

Когда раненый потерял сознание, одна из пассажирок все же вызвала скорую и обратилась к водителю. Тот остановил автобус и связался с депо. Первым приехал полицейский патруль, он же вызвали скорую.

К этому времени мужчина уже не приходил в сознание. Медики попытались реанимировать его.

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Полиция начала проверку. «Царьград» написал, что мужчина отказывался от помощи врачей, но успел позвонить жене и сказать, что ему стало плохо. По сообщению РЕН ТВ, погибший страдал тромбофлебитом — тромбозом с воспалением стенки вены и образованием тромба.

Пережать артерию довольно трудно

Инструктор по выживанию Михаил Макеев рассказал «360», что в теории риск получить подобную травму есть у каждого — шансы примерно такие же, как поскользнуться и удариться головой о бордюр. Повреждение артерии, одного из самых крупных и важных сосудов, приводит к очень быстрой кровопотери.

«Есть буквально полторы-две минуты, чтобы оказать человеку помощь: пережать поврежденную артерию и остановить кровотечение. При этом, если сосуд будет открыт, непрямой массаж сердца только ускорит потерю крови: она просто будет скорее выливаться, и человек умрет», — пояснил Михаил Макеев.

Он отметил, что в случае повреждения артерии, если рядом нет аптечки, нужно использовать ткань: сильным нажатием тканевой прокладки постараться передавить артерию, чтобы остановить кровопотерю. Если задета нога или рука, их нужно согнуть, дополнительно сдавив таким образом кровеносный сосуд.

Специалист по безопасности человека в природной среде, путешественник Михаил Ярин добавил, что можно использовать ремень, женские колготки, ремень от сумки, веревку — словом, все, что подойдет на роль жгута, которым можно перетянуть конечность. Главная задача — остановить кровь, пояснил он «360».

«Наложенный жгут мог спасти жизнь этому человеку. Максимум, что ему бы грозило, — ампутация конечности, если бы медики не успели приехать достаточно быстро. Пострадавшему в такие моменты не нужно делать ни искусственного дыхания, ни массажа сердца: когда течет водопровод, службу газа не вызывают!» — сказал Михаил Ярин.

По словам Михаила Макеева, главные артерии у человека — плечевые, шейные, височные и паховые, то есть те, что соединяют наше тело с конечностями и головой. Они располагаются наиболее близко к кожному покрову. В остальных местах они более глубоко спрятаны, и повредить их можно только при колюще-режущем или пулевом ранениях.