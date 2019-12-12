  • Паспорт твой, а лицо может и нет. Мошенники оформили кредит на гримера, которого теперь терзают коллекторы

    12 декабря 2019, 03:45

    Александра Каширина

    Профессиональную художницу по гриму Надежду Чуличкову не удивить детективным сюжетом, ведь она не раз работала на съемочной площадке кинофильмов. Однако теперь, похоже, она сама стала главным героем закрученного сценария — уже несколько недель подряд ей звонят коллекторы и требуют вернуть кредит. Который она не оформляла.
    Паспорт твой, а лицо может и нет. Мошенники оформили кредит на гримера, которого теперь терзают коллекторы

    Все началось с того, что ей в один день пришло сообщение в WatsApp от представителя «службы взыскания», который сообщил Надежде о том, что у нее долг. Она спросила у него, кому она должна, а также сообщила, что никому ничего не будет возвращать, так как у нее нет кредитов.

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    В телефоне Надежды всегда есть ксерокопия паспорта, так как это требуется для прохода в съемочные павильоны. Уже и не сосчитать сколько сканов она отправила коллегам. И вот теперь, как уверена Чуличкова, фото попало в руки мошенников.

    На ее имя оформили микрозайм — около пяти с половиной тысяч рублей. Неизвестная предоставила чужие персональные данные в финансовую организацию, при этом ей удалось подтвердить личность своей фотографией.

    В качестве идентификации личности необходимо сделать селфи с контрольным кодом, что и сделала мошенница. Фото Надежде прислали из офиса микрозаймов, где мошенница оформила кредит. По словам художницы, на фото не она, а абсолютно другой человек.

    Корреспонденты телеканала «360» позвонили в компанию — там до сих пор с легкостью выдают деньги с минимальным пакетом документов, а точнее без них.

    Паспорт твой, а лицо может и нет. Мошенники оформили кредит на гримера, которого теперь терзают коллекторы | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Наша компания выдает займы от 500 рублей до 30 тысяч на срок от шести до 60 дней, необходимы только паспортные данные и три минуты вашего времени», — рассказал оператор микрофинансовой организации.

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    Достаточно копии паспорта, подлинник не нужен, только сами данные, а также, как показывает практика, минимальное сходство с хозяином документа.

    Специалисты назвали несколько способов обезопасить себя от такого мошенничества. Адвокат Антон Саенко советует в случаях, когда по рабочим моментам необходимо предоставить копию паспорта, сделать на ней отметку, подойдет даже рукописная. Главное, чтобы было написано: «Данная скан-копия не для предоставления в финансовые организации».

    Надежда Чуличкова уже написала заявление в полицию и обратилась в суд. Она вычислила женщину на фото и в ближайшее время сообщит ее имя сотрудникам МВД. Художник по гриму хочет внести коррективы в сценарий аферистов. По ее видению, в следующей серии обидчиков ждет уголовная ответственность.