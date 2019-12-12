Паспорт твой, а лицо может и нет. Мошенники оформили кредит на гримера, которого теперь терзают коллекторы
Все началось с того, что ей в один день пришло сообщение в WatsApp от представителя «службы взыскания», который сообщил Надежде о том, что у нее долг. Она спросила у него, кому она должна, а также сообщила, что никому ничего не будет возвращать, так как у нее нет кредитов.
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В телефоне Надежды всегда есть ксерокопия паспорта, так как это требуется для прохода в съемочные павильоны. Уже и не сосчитать сколько сканов она отправила коллегам. И вот теперь, как уверена Чуличкова, фото попало в руки мошенников.
На ее имя оформили микрозайм — около пяти с половиной тысяч рублей. Неизвестная предоставила чужие персональные данные в финансовую организацию, при этом ей удалось подтвердить личность своей фотографией.
В качестве идентификации личности необходимо сделать селфи с контрольным кодом, что и сделала мошенница. Фото Надежде прислали из офиса микрозаймов, где мошенница оформила кредит. По словам художницы, на фото не она, а абсолютно другой человек.
Корреспонденты телеканала «360» позвонили в компанию — там до сих пор с легкостью выдают деньги с минимальным пакетом документов, а точнее без них.
«Наша компания выдает займы от 500 рублей до 30 тысяч на срок от шести до 60 дней, необходимы только паспортные данные и три минуты вашего времени», — рассказал оператор микрофинансовой организации.
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Достаточно копии паспорта, подлинник не нужен, только сами данные, а также, как показывает практика, минимальное сходство с хозяином документа.
Специалисты назвали несколько способов обезопасить себя от такого мошенничества. Адвокат Антон Саенко советует в случаях, когда по рабочим моментам необходимо предоставить копию паспорта, сделать на ней отметку, подойдет даже рукописная. Главное, чтобы было написано: «Данная скан-копия не для предоставления в финансовые организации».
Надежда Чуличкова уже написала заявление в полицию и обратилась в суд. Она вычислила женщину на фото и в ближайшее время сообщит ее имя сотрудникам МВД. Художник по гриму хочет внести коррективы в сценарий аферистов. По ее видению, в следующей серии обидчиков ждет уголовная ответственность.