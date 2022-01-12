«Паспорт негражданина» даст право на новую жизнь. Но иностранцы могут использовать его для обмана

Первый человек без гражданства в Москве получил временное удостоверение личности. «Паспорт негражданина» дает права на работу в России без лицензии или патента, на медицинскую и социальную помощь и другие. Некоторым это поможет вернуться к нормальной жизни, но найдутся и те, кто захочет злоупотребить новой возможностью.

Первый «паспорт негражданина» — временное удостоверение лица без гражданства — получил 53-летний Якубджан Хакимджанов. Правозащитница и член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что Хакимджанов родился в Душанбе, а в возрасте пяти лет его семья переехала в Астрахань.

Гражданства он так и не получил, вел асоциальный образ жизни, а когда Хакимджанова задержали, депортировать его оказалось просто некуда. С тех пор два года он провел в центре временного содержания иностранных граждан Сахарово.

Право на жизнь для неграждан

В августе 2021 года в России вступил в силу закон, позволяющий людям, у которых нет гражданства какой-либо страны, получить временное удостоверение сроком на 10 лет.

По такому «паспорту негражданина» можно будет работать в России без специального патента или лицензии, которые необходимы иностранцам, рассказал «360» президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.

«Могут быть ограничения, связанные с гражданской ответственностью, в остальном такое лицо пользуется всеми правами и свободами, которые предоставлены гражданам, в том числе правами на медицинскую, социальную помощь, пенсионное обеспечение и представление муниципального жилья», — объяснил он.

По словам правозащитника Александра Ионова, документ в первую очередь создавался для того, чтобы вывести людей из «юридического нигилизма», в котором они оказались. Когда ни одно государство не признает их своими резидентами и человека не существует в правовом поле.

Случаев, когда человек становится апатридом, то есть лицом без гражданства, по словам Ионова, не так мало. По некоторым данным, количество таких людей в России может достигать полумиллиона.

«Есть случаи, когда люди, содержащиеся в миграционных приемниках, не могут получить статус из-за того, что их государство говорит: „Гражданин на какое-то время выезжал, не было заезда обратно и связи с родиной и его лишили гражданства“», — рассказал правозащитник.

С момента вступления в силу закона о «паспорте негражданина» Россия выдала порядка 600 таких документов, более 700 заявок находятся на рассмотрении. Если у обладателя временного удостоверения появится другое гражданство или вид на жительство, его российский документ аннулируют и попросят покинуть страну в течение двух недель.

Обратная сторона негражданства

Однако есть и риск злоупотребления законом о временном удостоверении личности. Владимир Новицкий допустил, что некоторые люди могут попытаться отказаться от своего гражданства, находясь в России, чтобы не возвращаться на родину или получить некоторые привилегии, например право на работу без дополнительных документов.

«Кто-то в целях избежания депортации и каких-то иных последствий будет пытаться отказаться от своего гражданства, чтобы не подлежать депортации. Но будет ли такой отказ признаваться их государством — вопрос. Насколько мне известно, среднеазиатские республики не предполагают института отказа от гражданства», — сказал Новицкий.

Такие случаи уже были, рассказал Александр Ионов. Он вспомнил о случае, когда человек уничтожил свои документы, чтобы его не смогли депортировать.

«Был прецедент, когда суд постановил депортировать человека в одну из африканских стран, а он в самолете съел свой паспорт, а без него он не сможет пересечь границу в международном терминале и сможет рассчитывать на помещение в приемник», — объяснил правозащитник.

Его вынуждены были оставить в России, но «паспорта негражданина» тогда еще не было. Это значит, что человек без гражданства был обречен на постоянное пребывание в центре временного содержания, фактически в заключении.

Однако для людей, лишенных гражданства, новый документ может стать спасением от такой жизни. К тому же, по словам правозащитников, бывают и ситуации, когда в центрах содержания оказываются целые семьи с детьми. Причем ребенок мог родиться уже в России и автоматически стать гражданином, но родители необходимый статус все равно получить не смогли.

«Если государство лишило человека гражданства, он остается заложником этой ситуации, не может получить помощь, устроиться на работу, легализовать свое пребывание в России. Чтобы у него такая возможность все-таки была, нужно такое временное удостоверение. Это документ, который помогает человеку получить элементарные блага: устроиться на работу, получить какую-то помощь, если она нужна», — заключил он.