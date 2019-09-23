Пасхалки, опросы и сотни мемов. Как 25-летие «Друзей» отметили в мире

Культовому сериалу «Друзья» исполнилось 25 лет. Последние несколько дней эта новость не покидает новостные ленты и социальные сети. Кажется, что популярность сериала и любовь зрителей к персонажам шоу только усиливается. К поздравлениям «Друзей» присоединились и такие крупные компании как Google и «Яндекс». О том, как мир отметил юбилей легендарного сериала — в материале «360».

Пасхалки от Google

По случаю юбилея американского сериала «Друзья» Google подготовила специальные пасхалки. Для того, чтобы найти ее, необходимо было ввести в поисковике имя любого из шести главных героев. При выдаче результатов под фотографией персонажа высвечивался небольшой символ. В нем и был секрет: нажав на него, на экране появлялись движущиеся картинки, которые напоминали поклонникам шоу самые яркие и смешные эпизоды сериала.

Источник фото: телеканал «360»

Многим фанатам так понравились пасхалки, что кто-то даже записывал видео с поисковыми запросами с экрана телефона, а потом выкладывал его в Сеть.

Напоминание от «Яндекса»

К юбилею культового шоу подготовилась и российская поисковая система «Яндекс». После проведенного исследования, «Яндекс» рассказал, какие моменты «Друзей» поклонники чаще всего ищут в Сети.

Первое место у Моники Геллер. Пользователей интересовали сцены, где девушка выходит замуж, танцует, рассказывает про эрогенные зоны. Также поклонники искали эпизод начала ее отношений с Чендлером.

Серебряный призер в поисковых запросах — Рейчел Грин. Поклонники хотели пересмотреть, как она празднует 30 лет, рожает, проигрывает квартиру, беременеет и заводит кошку.

Третья строчка досталась палеонтологу Россу Геллеру. Пользователи чаще всего ищут, как он женится, носит кожаные штаны и идет в солярий, покупает диван и играет на синтезаторе.

Следующим героем стал Чендлер Бинг. Поклонников интересуют его отношения с Моникой (от начала романа до женитьбы), а также его танцы.

Фиби Буффе стала пятым персонажем, отрывки про которую ищут пользователи. Им интересно, как девушка выходит за муж, делает картину, рожает, бегает, и поет про драного кота.

И конечно пользователи ищу эпизоды с Джоуи Триббиани. Поклонникам интересно, как он учит французский, не делится едой, узнает про отношения Моники и Чендлера, празднует 30 и говорит свою коронную фразу «Как дела?».

Поставщик мемасиков и гифок

Конечно эту дату не могли обойти стороной поклонники «Друзей». В соцсетях были запущены несколько хэштэгов по случаю юбилея (#Friends25Years, #FRIENDS25, #Friends25OnCC). Поклонники пишут поздравления и говорят за что им так полюбился сериал. А также они делятся мемами и шутками из шоу, которые не теряют своей актуальности уже четверть века.

«Я после того, как понял, что прошло 25 лет с момента первого эпизода «Друзей»