Пасха в этом году пройдет без массовых ограничений. Но регионы уже отменяют крестные ходы

Православные верующие готовятся отметить Пасху. В этом году праздник выпадает на 2 мая. Пока им не сообщили о каких-либо серьезных ограничениях — предполагается, что праздник Воскресения Христова пройдет в обычном, доковидном режиме. И все же некоторые регионы уже отменяют городские крестные ходы.

Православные всего мира готовятся 2 мая отмечать Пасху. Это древнейший и самый важный христианский праздник Воскресения Иисуса Христа. После неправедного суда Мессия был распят и его тело перенесли в пещеру. Чтобы ученики не выкрали Христа, вход закрыли огромным камнем, а рядом поставили стражу.

Но на третий день пещера оказалась пуста. Так ученики, а впоследствии и весь мир узнали, что сын Божий воскрес, «смертию смерть поправ». Фраза «Христос воскресе!» стала традиционным приветствием в Пасху, а сам праздник — синонимом торжества жизни.

Источник фото: wikipedia.org

У Пасхи нет фиксированного дня — каждый год дата праздника определяется по лунно-солнечному календарю: в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния после дня весеннего равноденствия. У православных Пасху предваряет Великий пост, который считается духовной и телесной подготовкой.

Спустя год пандемии

В прошлом году Пасха проходил в тяжелых условиях. С одной стороны, свирепствовала пандемия, против которой еще не создали вакцины. С другой — верующие люди хотели отметить важный для них праздник с соблюдением всех традиций. Патриарх Кирилл тогда призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов.

В этом году пока никаких ограничений не предполагается, кроме ограничения на целование верующими икон и креста. Как пояснил настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский, священники должны просто благословлять крестом и дотрагиваться до головы.

В храмах будут дезинфицировать ложку для причастия или использовать одноразовые. На сайте Московской епархии РПЦ также рекомендовано раздать верующим молитву, «во время вредоносного поветрия чтомую», дополняя ею домашнее правило.

Тем ни менее хочется верить, что большинство верующих побеспокоятся о своем здоровье и безопасности окружающих. Также можно воспользоваться если не масками, то хотя бы прозрачными защитными щитками. Они практически не заглушат голоса славящих Христа, зато препятствуют заражению воздушно-капельным путем.

В маске петь не получится

Тем не менее религиозный и общественный деятель Андрей Кураев считает, что носить маски на пасхальных богослужениях и соблюдать в храмах дистанцию — нереальные требования.

«Если на обычной службе человек молча стоит и ни с кем не общается, то на пасхальной службе все иначе. И вот в этом проблема. Именно на Пасху люди очень много поют вместе, хором — весь храм. Отвечают, кричат радостно: „Воистину воскресе“», — пояснил богослов.

Андрей Кураев отметил, что сейчас уже довольно тепло и службу можно перенести во двор храма, во многих местах это уже возможно. А лучше всего, чтобы это решали в каждом регионе самостоятельно, в зависимости от местной эпидемической обстановки.

Некоторые регионы уже отменяют масштабные крестные ходы. Как сообщил Ura.ru, крестный ход не пройдет в Екатеринбурге. «Известия» сообщили о такой же мере в Нижнем Тагиле. А к прихожанам, которые не смогут поучаствовать в богослужении из-за здоровья, домой могут приехать священнослужители. В Новосибирские крестные ходы пройдут только в пределах храмов.

Готовимся к Пасхе

Благодатный огонь доставят в Москву 1 мая. Некоторые обители уже вывесили расписания праздничных богослужений. Так, например, в московском храме Христа Спасителя 1 мая, в 23:00, начнется Пасхальная полунощница, а в 00:00 — Пасхальная заутреня и литургия. А в 16:00 начнется Пасхальная вечерня, говорится на сайте храма.

В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге 1 мая, до 22:00, пройдет освящение куличей. В 23:15 начнется Пасхальная полунощница, а в 23:45 все выйдут на крестный ход, который завершится в 00:00 Пасхальной заутреней и литургией. В 10:00 начнется поздняя литургия, а в 17:00 — Пасхальная вечерня, указано в расписании.

В Троице-Сергиевой лавре Пасхальная полунощница начнется в 23:20 в Сергиевском Трапезном храме, а также в Троицком и Успенском соборах. На лаврской колокольне, которая выше звонницы Новодевичьего монастыря и колокольни Ивана Великого в московском Кремле, с 2003 года о воскресении Христа возвещает самый большой действующий колокол в православном мире.

Чтобы «разговорить» этот царь-колокол, нужно порядка 10 человек. На Светлой седмице церковный устав позволяет звонить в колокола всем желающим и не только в небогослужебное время. Но сегодня мирян не слишком часто пускают на колокольни. Это связано с безопасностью посетителей и сохранностью системы управления колоколами.