«Аэрофлот» дал пассажирам пару секунд на возврат билетов в Турцию. На чьей стороне будет суд?

Пассажиры «Аэрофлота» пожаловались на то, что сообщение о возможности сдать билеты пришло ровно в момент их вылета. В это время вернуть средства было уже нельзя. Авиаэксперты считают, что это обычная случайность. Но люди потеряли деньги, и суд должен встать на их сторону, тем более что в начале пандемии получить компенсацию от компании за сорвавшиеся рейсы удалось единицам.

«Неявочка на рейс»

Утром 13 апреля пассажиры «Аэрофлота» должны были лететь рейсом Москва — Стамбул в 10:00. Полеты между Россией и Турцией еще сохранялись, но накануне вечером, 12 апреля, оперштаб заявил, что с 15 апреля авиасообщение будет прервано из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом в Турции.

Некоторые россияне после этих новостей решили отказаться от поездки за рубеж, чтобы не рисковать собственным здоровьем. Уже утром 13 апреля «Аэрофлот» сообщил своим пассажирам, что они смогут вернуть или обменять свои билеты, если их отпуск был запланирован на те даты, в которые сообщения с Турцией не будет.

Однако пассажирам рейса Москва — Стамбул не повезло, оповещение о возможности сдать билеты и вернуть деньги пришло ровно в 10:00, когда самолет уже должен был вылететь. Об этом недовольные пассажиры рассказали изданию «Подъем». У оставшихся в России туристов не оказалось возможности воспользоваться возвратом или обменом билетов.

«„Аэрофлот“ сообщил, что „поскольку мы направили вам уведомление о возможности сдать билеты без штрафов, то у вас получилась неявочка на рейс“. Сам рейс был в 10:00. Я проверила — их письмо пришло ровно в то же время», — привело издание слова одной из пострадавших россиянок.

На момент публикации материала «Аэрофлот» не ответил на запрос «360» о причинах позднего уведомления и своих дальнейших действиях.

Случайность с денежными последствиями

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров уверен, что пассажирам конкретного рейса просто не повезло, а сам «Аэрофлот» злого умысла не имел.

«Надо понимать, что есть определенные процедуры, авиакомпании не могут это делать по какому-то устному заявлению — они должны получить официальное уведомление от Росавиации», — сказал Гусаров.

Власти советовали уточнять у операторов и перевозчиков, что делать с билетами, купленными с 12 по 15 апреля, так как эти даты не входят в страховой случай, связанный с прекращением авиасообщения. Эксперт предположил, что «Аэрофлот» оповестил своих пассажиров, как только получил подтвержденную информацию.

«Мне кажется, наоборот, достаточно быстро сработали», — сказал Гусаров.

Так совпало, что люди утром вылетали, теперь жалуются. Потому что если бы они вообще не прислали уведомление, была бы тишина, никто бы о нем не знал. Думаю, они хотели как лучше, а получилось как всегда Роман Гусаров.

Авиаюрист Алексей Елтунов добавил, что ситуация с запретами на вылет действительно развивалась достаточно спонтанно. При этом пассажиры, по его мнению, имеют полное право обратиться к перевозчику за компенсацией.

«Пассажиры не имели возможности своевременно написать соответствующее заявление. Думаю, суд встанет на сторону потребителей, поскольку они добросовестно не могли выполнить свои обязанности», — объяснил Елтунов.

Деньги и ваучеры

Елтунов отметил, что никаких штрафных санкций со стороны Росавиации в таких случаях не предполагается из-за того, что это форс-мажор. Но в каждом отдельном случае пассажир может потребовать компенсацию в соответствии с законом о защите прав потребителя, если авиакомпания добровольно не удовлетворит его требования.

Адвокат Вадим Кутиков согласен с этим. Он рекомендовал пассажирам обратиться с заявлением в «Аэрофлот» за возмещением финансового ущерба.

«В данном случае у них имеется вынужденный отказ от полета, который связан с форс-мажорными обстоятельствами, с пандемией, поэтому компания в данном случае им компенсирует все расходы, связанные с покупкой билета, либо предложит им именной сертификат, который можно будет использовать на другие рейсы», — объяснил Кутиков.

Однако опыт первой волны пандемии и локдаунов показал, что ни компенсацию, ни даже ваучер просто так получить практически невозможно. Тогда эксперты отмечали, что предоставлять ваучеры, которые сложно получить, а еще сложнее использовать, не самый удачный способ общения с клиентами компании, а россиянам не советовали брать эти самые ваучеры.

Однако «Аэрофлот» по-прежнему остается крупнейшим российским перевозчиком, а потому не боится санкций и бойкота. Авиакомпания даже продавала билеты на так называемые виртуальные рейсы, которые с большой вероятностью не состоятся из-за все еще закрытых границ или введенных ограничений. Люди теряли деньги, а процесс получения компенсации оказывался сильно затрудненным.