«Парой года» стал бюст, а бодаться за любовь пришлось с коровой. ТНТ закрыл проект «Дом-2»

Спустя 17 лет с начала ТВ-шоу «Дом-2» телеканал ТНТ показал его последний эпизод «Новогодний бал». Бывшие и нынешние участники проекта, ведущие и поклонники напоследок рассказали, чего добились, спели и признались проекту в любви.

Телеведущие наградили победителей в разных странных номинациях: «Парой года» стала Юлия Жукова и ее бюст, «Животным года» стала Майя «Коза» Купина, которой пришлось на сцене бодаться за любовь избранников с живой телкой. «Матерью года» признали Светлану Николаевну, мать участника шоу Никиты Уманского.

Источник фото: телеканал ТНТ

В студию пришли бывшие частники проекта — Роман Третьяков рассказал, что в каждом российском городе теперь есть люди, для которых он стал членом семьи. Были Валерий Блюменкранц, Милена Безбородова, которая заявила, что шоу помогло «сделать мне меня», и прочие участники.

Разделились на два лагеря

Проект 17 лет вызывал самое разное отношение, от истовой любви до всепоглощающей ненависти. Разумеется, его закрытие также вызвало обсуждение и кривотолки. Преданные фанаты со слезами на глазах пообещали пересмотреть первые выпуски. Убежденные антагонисты обрадовались, что орда бездельников и дармоедов наконец-то пойдут работать.

Наиболее уравновешенные ехидно напомнили, что изначально кроме любви на проекте строился дом, который должны были подарить лучшей паре. Но он так никому и не достался.

Многие пользователи Рунета отказались верить, что настолько популярный проект, «определивший ценности нескольких поколений», все-таки закроют.

«Мне кажется они это специально подстроили, типа, мы уходим с этим проклятым 2020 годом, а после нового года, салю-ю-ют привет мы вернулись!» — написала messi.

Faina Kirpiceva написала, что через месяц те же лица появятся на другом канале: «Армия тунеядцев. Работать не любят. Все хотят на халяву. Очень рада что закрыли. Хватит портить молодежь».

По мнению некоторых, проект закрыли потому, что он «эксплуатировал детей» и показывал «дебильные сценарии» развития отношений.

«Просмотрела, грустно немного. С другой стороны, счастливые, крепкие браки на пальцах можно посчитать: Салибековы, Пынзарь, Дмитренко, Черкасовы. Кто еще?.. В основном, семьи неполноценные и детки, рожденные вне брака», — отметила Татьяна Макарова.

Она предположила, что некоторые участники проекта так привыкли к «халявной жизни», что не представляют себе жизни за периметром шоу.

«Грустно. Это была моя любимая психушка целых 17 лет», — призналась Людмила Цветкова. Ей оппонировал Дмитрий Чеботарев, заявивший, что рад победе здравого смысла, и что «биомусор» с проекта больше не востребован.