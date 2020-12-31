«Парой года» стал бюст, а бодаться за любовь пришлось с коровой. ТНТ закрыл проект «Дом-2»
Телеведущие наградили победителей в разных странных номинациях: «Парой года» стала Юлия Жукова и ее бюст, «Животным года» стала Майя «Коза» Купина, которой пришлось на сцене бодаться за любовь избранников с живой телкой. «Матерью года» признали Светлану Николаевну, мать участника шоу Никиты Уманского.
В студию пришли бывшие частники проекта — Роман Третьяков рассказал, что в каждом российском городе теперь есть люди, для которых он стал членом семьи. Были Валерий Блюменкранц, Милена Безбородова, которая заявила, что шоу помогло «сделать мне меня», и прочие участники.
Разделились на два лагеря
Проект 17 лет вызывал самое разное отношение, от истовой любви до всепоглощающей ненависти. Разумеется, его закрытие также вызвало обсуждение и кривотолки. Преданные фанаты со слезами на глазах пообещали пересмотреть первые выпуски. Убежденные антагонисты обрадовались, что орда бездельников и дармоедов наконец-то пойдут работать.
Наиболее уравновешенные ехидно напомнили, что изначально кроме любви на проекте строился дом, который должны были подарить лучшей паре. Но он так никому и не достался.
Многие пользователи Рунета отказались верить, что настолько популярный проект, «определивший ценности нескольких поколений», все-таки закроют.
«Мне кажется они это специально подстроили, типа, мы уходим с этим проклятым 2020 годом, а после нового года, салю-ю-ют привет мы вернулись!» — написала messi.
Faina Kirpiceva написала, что через месяц те же лица появятся на другом канале: «Армия тунеядцев. Работать не любят. Все хотят на халяву. Очень рада что закрыли. Хватит портить молодежь».
По мнению некоторых, проект закрыли потому, что он «эксплуатировал детей» и показывал «дебильные сценарии» развития отношений.
«Просмотрела, грустно немного. С другой стороны, счастливые, крепкие браки на пальцах можно посчитать: Салибековы, Пынзарь, Дмитренко, Черкасовы. Кто еще?.. В основном, семьи неполноценные и детки, рожденные вне брака», — отметила Татьяна Макарова.
Она предположила, что некоторые участники проекта так привыкли к «халявной жизни», что не представляют себе жизни за периметром шоу.
«Грустно. Это была моя любимая психушка целых 17 лет», — призналась Людмила Цветкова. Ей оппонировал Дмитрий Чеботарев, заявивший, что рад победе здравого смысла, и что «биомусор» с проекта больше не востребован.