Парочка сервисов и куча новых iPhone: Что интересного показала Apple на осенней презентации?

Компания Apple провела традиционную осеннюю презентацию, на которой показала обновление большинства линеек мобильных устройств, и еще кое-что. О том, что оказалось действительно интересным, а что — так себе, — в материале обозревателя «360».

Еще несколько назад презентации Apple ждали ради новых устройств, ради нового смартфона, часов, наушников, ноутбука. Глупо скрывать — многие продолжают ждать этого и сегодня. Но концепция поменялась. Теперь в Apple продвигают экосистемы и подписочные сервисы, работающие по принципу «пусть по пять долларов, но с каждого».

Сервисы

Так получилось и в этот раз. Первый делом Тим Кук поведал собравшимся в Театре Стива Джобса зрителям о сервисе Apple Arcade, который предлагает за ежемесячную плату онлайн-доступ к нескольким сотням игр. Среди разработчиков, логотипы которых мелькали на сцене, есть Konami, Square Enix, Ubisoft, Lego и много других.

Перечисленные бренды давали надежду на порты с консолей и ПК, но чуда не произошло: судя по трейлерам, нас ждут различные аркады и бессмысленные убивалки времени, которых и так полным полно в AppStore. Apple Arcade будет доступен уже 19 сентября, и стоить будет 200 рублей в месяц. Посмотрим через неделю, возможно, нам покажут что-то еще из контента, но пока это просто еще одна подписка, которую мы, конечно же, будем забывать отключить.

То же самое можно сказать и про сервис Apple TV+. Это собственный Netflix. Понимание того, что откручивать чужой контент, не имея своего собственного, с каждым следующим годом будет все труднее, все сервисы начали строить свои онлайн-кинотеатры. Так что Apple вступила в эту игру одной из последних. С контентом тут все пободрее, чем у Apple Arcade, так уже отсняты сериалы с Дженнифер Эннистон, Джейсоном Момоа и другим звездами полуторной величины.

Но говорить о конкуренции с Netflix, конечно, пока затруднительно. В настоящий момент Apple TV+ напоминает не так давно закопанный Google премиум-сервис YouTube. Там тоже, если кто не в курсе, были сериалы собственного производства. Но опять же, возможно у Apple и взлетит. Хорошего кино много не бывает. Apple TV+ станет доступна 1 ноября по цене в уже знакомые 200 рублей в месяц. Можно будет и сэкономить — за покупку iPhone, iPad или Apple TV после 10 сентября дарят год подписки.

Гаджеты

После этого начались гаджеты. Стартовали с самых незначительных. Сначала это был новый iPad. Сказать о нем практически нечего, кроме того, что это очередной iPad, на сей раз 7-й серии. У новинки 10,2-дюймовый экран, процессор А10 Fusion, который мы видели в iPhone 7, возможность подключения клавиатуры и поддержка Apple Pencil первого поколения. Это то перо, которое заряжается через разъем на торце. Существенный плюс новинки — цена, она составляет всего 28 тысяч рублей, то есть примерно на треть дешевле, чем iPad Air, а возможности практически как у iPad Pro. В продаже с 30 сентября.

Далее нам показали часы Apple Watch 5 серии. У новинки несколько отличительных особенностей. Во-первых, это компас… Ладно, отставить шутки юмора. Во-первых, это Always-on-display. Иными словами, Apple создала часы, у которых всегда есть информация на дисплее. Это смешно, и можно даже наделать фотожаб, не осознавая, что задача это совсем не тривиальная. Если конечно не смириться с тем, что гаджет будет разряжаться примерно к обеду.

Инженеры Apple не смирились и решили задачку, сделав вариативную яркость экрана и такую же вариативную частоту дисплея. В результате, когда вы смотрите на часы прямо, то экран светит на всю катушку, а частота на максимуме. Если же часы где-то сбоку, то яркость минимальная, а частота опускается до совсем медитативных 1 Гц. Как следствие, информация видна всегда, а батарейка не разряжается совсем уж стремительно. Лично меня немного смутило то, что информация видна при этом и всем окружающим, но вывод уведомлений настраивается легко и совсем уж приватные можно убрать под замок.

Из других новаций Apple Watch 5 серии отметим уже упомянутый компас. Если без шуток, то для бегунов, тех, кто увлекается трекингом и прочими перемещениями на местности, новация приятная и полезная.

Добавилось несколько медицинских приложений. Так «Отслеживание цикла» хранит данные о менструальном цикле и прогнозирует начало нового цикла и окна фертильности. А приложение «Шум» следит за уровнем окружающего шума, например, во время концерта или спортивного матча, и предупреждает, когда громкость превышает допустимую норму.

При этом оба приложения собирают эту информацию и отправляют дальше — это исследовательская часть добровольной программы для пользователей на американском рынке — информация будет использована для дальнейшего анализа на уровне больших данных, то есть в теории в будущем устройства Apple смогут предсказывать различные риски для здоровья.

Ну и еще одна симпатичная вещь — это запуск глобальной поддержки экстренных вызовов. Apple Watch очень неплохо отрабатывают экстренные вызовы в случае падения или просто в случае нажатия специальной кнопки. Теперь эта функция будет работать по всему миру, так что если с человеком случится беда даже за границей, экстренные вызовы все равно будут осуществлены так же, как если бы он находился в этот момент у себя в стране.

Apple Watch Series 5 будут стоить 33 тысячи рублей, а Series 3 подешевели до 16 тысяч. Вдобавок появилась куча ремешков в партнерстве с Hermes, и они действительно красивые.

Ну и, наконец, новый iPhone. Apple показала базовую модель iPhone 11, прокачанную модель iPhone 11 Pro и совсем навороченную iPhone 11 Pro Max.

Источник фото: Apple

Во-первых, Apple вновь устроили игрища с неймингом. Сотрудников компании аж трясло, когда кто-то из них слышал, как iPhone X называют «айфон икс» — правильно было говорить «айфон десять». Теперь проблема ушла вместе с римской цифрой и путаницы более не будет. Но появился индекс Pro, вероятно в параллель с обозначениями iPad, предполагающий устройства для профессионального использования, какой бы смысл вы в этот термин не вкладывали.

Базовая модель iPhone 11 подается в качестве наследника iPhone XR. Смартфон получил экран с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 1792 на 828 точек. Добавилась вторая камера — это сверхширокоугольный объектив, позволяющий захватывать больше изображения в кадре. При этом есть возможность видеть сразу как кадрированное изображение, так и потенциально широкоугольное.

Смартфон научился делать ночные снимки в высоком качестве, снимать видео в разрешении 4К и с частотой 60 fps, у него стала ярче вспышка, и появились новые режимы. Фронтальную камеру тоже обновили, подняв разрешение до 12 Мпикс. Она способна так же делать широкоугольные фотографии, а еще снимать видео в замедленной съемке и в разрешении 4К. Так что нас ждет море сэлфи в слоумо.

Что же до старших моделей, то в Apple позиционируют iPhone 11 Pro как полноценное устройство для снимающих видео, способное выдавать «киношную» картинку. Нечто подобное мы можем наблюдать в смартфонах Sony. В iPhone 11 Pro для этих целей есть моментальное переключение между камерами в режиме съемки и аудиозум, то есть с приближением объектов в кадре они звучат громче.

Есть и целый ряд новаций для фото. Так существенно улучшена ночная съемка, прокачан портретный режим, любопытной кажется и технология Deep Fusion, склеивающая снимок высокого разрешения из девяти одновременно снятых фотографий. Не сказать, что все перечисленное является новациями для рынка в целом, но для Apple точно является. Так что будет любопытно посмотреть на их реализацию.

Источник фото: Apple

Важная особенность iPhone 11 Pro Max в наличии третьей камеры, так называемого телевика, для съемок удаленных объектов. При этом при помощи специального приложения Filmik есть возможность вести съемку сразу всеми камерами смартфона, что выглядит абсолютно сногсшибательно и заставляет с уважением смотреть на начинку гаджета.

Время работы аккумулятора iPhone 11 Pro увеличилось на четыре часа по сравнению с Xs, а Pro Max работает на пять часов дольше Xs Max. При этом процессор у 11 Pro тот же — Apple A13 с нейросетями и машинным обучением. Очень радостно, что в комплекте обещается быстрая зарядка на 18 Вт.

Заявлено, что система разблокировки Face ID работает на 30 процентов быстрее и способна распознать владельца под углом и на большем расстоянии. Так что теперь не будет трудностей с разблокировкой смартфона утром после пробуждения.

Что по ценам? Все три новых iPhone поступят в продажу одновременно — в следующую пятницу, 20 сентября. Стоимость самого дешевого из них — iPhone 11 — в России начинается от 60 тысяч рублей и доходит до 74 тысяч. iPhone Pro будет стоить от 90 тысяч в версии на 64 ГБ, а за 512 надо будет отдать 122 000. iPhone Pro Max стоит еще дороже: 100 тысяч за самую простую версию и 132 за максимально прокачанную. И это, конечно, космос.

Во время WWDC-2019 сложилось ощущение, что Apple сделала ставку на экосистему и подписные сервисы вроде Apple Arcade и Apple TV+, и так оно, скорее всего, и есть. Но показанные на презентации продукты этой категории не содержат в себе никакой магии, и пока совсем непонятно, чем они смогут завоевать аудиторию. А вот продуктовые линейки обновлены очень бодро, хотя конечно нельзя отрицать, что некоторые вещи вроде трех камер — это в чистом виде калька с того, что делает Huawei уже как минимум год. Но это скорее комплимент для китайцев. Нам же очень интересно понять, что своего сумела привнести Apple в эти возможности. Но это покажут тесты.