Парные двойки изменят жизнь вне зависимости от желания. Нумерологи рассказали, что ждать от 02.02.2022

Во второй день февраля наступает первый в нынешнем году «альянс двоек» — 02.02.2022. Усиленный наступившим Новым годом по Восточному календарю день будет нести изменения и мощную энергетику. Нумерологи рассказали, будет ли эта дата удачной для свадеб и исполнения желаний.

Помогут Водяной Тигр и новолуние

Нумеролог и мастер Таро Наталья Ункель рассказала «360», что 2 февраля 2022 года обещает быть энергетически довольно мощным днем. Причем на это влияют не столько цифры, сколько сочетание наступившего китайского Нового года и новолуния.

«Начало года символизирует собой программу на следующий год. А вот дата 02.02.2022 дает в сумме 10, это колесо Фортуны. В этот день удача может повернуться в нужную для вас сторону. Надо фокусироваться только на хорошем. Многие люди путаются: они мечтают о хорошем, а в голове сидит программа негатива и им не хватает энергии для достижения цели», — пояснила Наталья Ункель.

Молодоженам нужен общий интерес

Многие назначили свадьбу на эту красивую дату. Как отметила нумеролог, такой союз будет спорным: один из пары будет постоянно пытаться брать бразды правления в свои руки. Однако если у влюбленных будут общие интересы, общее дело или увлечение, это удержит их вместе. Иначе они будут вертеть колесо своей судьбы в разные стороны.

«Нужно что-то, что бы их объединяло, чтобы они смотрели в одном направлении. В любых отношениях людей хорошо сближают общие ценности. Например, если оба любят путешествовать или ездить на дачу, ходить в театр или на рок-концерты», — отметила Наталья Ункель.

Вселенная осуществит желания

Нумеролог и мастер космоэнергетики Лариса Середина пояснила «360», что повторяющиеся цифры означают какие-то изменение в жизни, которое наступит, хочет того человек или нет. Дата 02.02.2022 содержит в себе бесконечность, движение вперед, достижение цели.

«Лучше, конечно, записать, что вы хотите, и увидеть, как вы это получили, почувствовать, что вы при этом ощущаете. Если появится дискомфорт, поменяйте что-то, это желание может быть просто не ваше. Когда вы почувствуете, что у вас все хорошо, все нормально, отпустите желание на волю Вселенной», — посоветовала Лариса Середина.

Она отметила, что задуманное найдет способ осуществиться. Главное — чтобы человек сам себе не ставил в этом препоны. Если быть уверенным в том, что перебежавшая дорогу черная кошка сулит неприятности, так и случится. А если решить, что это обеспечит успех на весь день, — именно так и будет.