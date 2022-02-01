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    01 февраля 2022, 14:10

    Парные двойки изменят жизнь вне зависимости от желания. Нумерологи рассказали, что ждать от 02.02.2022

    Что сулит альянс двоек 02.02.2022? Объясняют нумерологи

    Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич

    Во второй день февраля наступает первый в нынешнем году «альянс двоек» — 02.02.2022. Усиленный наступившим Новым годом по Восточному календарю день будет нести изменения и мощную энергетику. Нумерологи рассказали, будет ли эта дата удачной для свадеб и исполнения желаний.

    Дата 02.02.2022 на фоне звездного неба

    Помогут Водяной Тигр и новолуние

    Нумеролог и мастер Таро Наталья Ункель рассказала «360», что 2 февраля 2022 года обещает быть энергетически довольно мощным днем. Причем на это влияют не столько цифры, сколько сочетание наступившего китайского Нового года и новолуния.

    «Начало года символизирует собой программу на следующий год. А вот дата 02.02.2022 дает в сумме 10, это колесо Фортуны. В этот день удача может повернуться в нужную для вас сторону. Надо фокусироваться только на хорошем. Многие люди путаются: они мечтают о хорошем, а в голове сидит программа негатива и им не хватает энергии для достижения цели», — пояснила Наталья Ункель.

    Молодоженам нужен общий интерес

    Многие назначили свадьбу на эту красивую дату. Как отметила нумеролог, такой союз будет спорным: один из пары будет постоянно пытаться брать бразды правления в свои руки. Однако если у влюбленных будут общие интересы, общее дело или увлечение, это удержит их вместе. Иначе они будут вертеть колесо своей судьбы в разные стороны.

    «Нужно что-то, что бы их объединяло, чтобы они смотрели в одном направлении. В любых отношениях людей хорошо сближают общие ценности. Например, если оба любят путешествовать или ездить на дачу, ходить в театр или на рок-концерты», — отметила Наталья Ункель.

    Вселенная осуществит желания

    Нумеролог и мастер космоэнергетики Лариса Середина пояснила «360», что повторяющиеся цифры означают какие-то изменение в жизни, которое наступит, хочет того человек или нет. Дата 02.02.2022 содержит в себе бесконечность, движение вперед, достижение цели.

    «Лучше, конечно, записать, что вы хотите, и увидеть, как вы это получили, почувствовать, что вы при этом ощущаете. Если появится дискомфорт, поменяйте что-то, это желание может быть просто не ваше. Когда вы почувствуете, что у вас все хорошо, все нормально, отпустите желание на волю Вселенной», — посоветовала Лариса Середина.

    Она отметила, что задуманное найдет способ осуществиться. Главное — чтобы человек сам себе не ставил в этом препоны. Если быть уверенным в том, что перебежавшая дорогу черная кошка сулит неприятности, так и случится. А если решить, что это обеспечит успех на весь день, — именно так и будет.