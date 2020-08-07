В Казани решили своеобразно и «от души» позаботиться о прекрасной половине города и организовали на парковке около торгового центра специальные места для женщин. Это вызвало волну возмущения у женщин, а прокуратура города потребовала вернуть все как было.

«Женские» места на парковке отличались ярким розовым цветом. Рядом были установлены розовые знаки «Парковка для покупательниц» со значком — женским силуэтом. Сами парковочные места были в два раза шире обычных — 4,4 метра вместо 2,5 метров.

Автор идеи, начальник отдела по развитию и работе с арендаторами ЦУМа Михаил Шутов, руководствовался желанием сделать покупки автоледи более удобными — на этих парковках было легче парковаться и загружать покупки. Гендиректор ЦУМа Равиль Ахметов, в свою очередь, заверял, эти места открыли «с любовью» к девушкам и женщинам.

Источник фото: YouTube

Однако некоторые совсем не оценили такое проявление заботы. Женщины пожаловались на сексизм, а мужчины на то, что такие парковки не сделали и для них. Одна из водительниц с 15-летним стажем пошутила над розовым цветом: «Я сама брюнетка, не блондинка. Он не совсем здесь актуален».

Прокуратура заинтересовалась делом после активного обсуждения в СМИ и соцсетях. В итоге власти потребовали от руководство торгового центра убрать парковочные места «для покупательниц» в течении трех дней. Там посчитали создание парковок для «покупательниц» незаконным и заявили, что это в этом есть «признаки дискриминации водителей по половому признаку».

«Понятия мужская или женская парковка в правилах дорожного движения нет. Есть понятия ширины парковочного места, количества мест для инвалидов, но не по гендерному признаку», — отметили в казанском управлении ГИБДД.

В итоге накануне парковку безвозвратно ликвидировали. Розовый замазали серым, а «покупательницы» снова стали рядовыми участниками дорожного движения.

Парковки конкретно для женщин организованы в нескольких странах мира, однако они сделаны для безопасности а не удобства. Так как в закрытых парковках больше вероятность, что на покупательницу могут напасть, под женские парковочные места выделяют территорию поближе ко входу.