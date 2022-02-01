Парковка как поле боя. Как бороться с автохламом во дворах

Брошенные машины отбирают парковочные места и мешают жителям городов. Бороться с ними можно лишь сообща, поэтому власти и жители стараются объединить усилия, избавляя дворы и улицы от автохлама. Возможно, в этом поможет и новый закон о штрафах за «подснежники».

Война с «подснежниками»

На прошлой неделе власти Подмосковья обратились в Госдуму с просьбой наделить их правом самим эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Вместе с тем в регионе будет расти сеть современных парковок. Возможно, получится убрать и старые автомобили, которые десятилетиями стоят во дворах.

В народе брошенные машины часто называют «подснежниками». Мусор, который скапливается в салоне, может легко загореться от непотушенного окурка или солнечных лучей. Тогда могут пострадать и соседние машины, подобный случай произошел в Саратове, сообщил сайт nversia.ru. Кроме того, «подснежники» часто используют как тайники для наркотиков.

Источник фото: nversia.ru

В нынешнем году ожидается, что Министерство юстиции РФ совместно с другими ведомствами внесет поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Автомобилистов, которые бросают машины годами стоять во дворах, будет ожидать штраф в размере трех тысяч рублей.

Старая машина — комплекс проблем

Директор ГУ организации дорожного движения Андрей Погребняк рассказал «360», что хотя старые машины бросают по разным причинам, все они, как правило, сильно мешают, занимая лишнее место во дворах и на парковочных площадках. Искать хозяев автохлама и убирать прогнившие машины — дело местных властей.

«Это делается через суд, но путь этот сложный. Кроме того, есть проблемы с утилизацией этих машин. Это комплекс проблем — одно цепляется за другое. Кто вывозить будет, за чей счет? У владельца, например, денег нет, но и в бюджетах муниципальных образований не сильно планируются деньги на эти мероприятия», — сказал Андрей Погребняк.

Он отметил, что именно муниципальные власти обязаны следить за благоустройством. В случае, если владельцу некуда убрать старую машину, они должны передать автомобиль на утилизацию специализированной компании, которая занимается металлоломом.

ПДД не запрещают парковать рухлядь

Автоюрист Сергей Радько в разговоре с «360» подтвердил, что в Москве есть постановление, которое регламентирует порядок работы с брошенным и разукомплектованным автотранспортом. Однако это довольно сложно и на грани законности: ведь если властям неизвестен собственник машины, это не значит, что его нет.

«А если так, то, в общем-то, незаконно его лишать этой собственности. Если владелец установлен, теоретически его можно заставить убрать гнилую машину с улицы. Но с точки зрения закона ПДД здесь не нарушаются, они не запрещают ставить старую ржавую машину в тех местах, которые отведены для парковки», — сказал Сергей Радько.

По его словам, на практике это делается так: собирается комиссия местной управы, которая предлагает собственнику машины или убрать ее, или привести в нормальное состояние, в противном случае ее заберут на спецстоянку. Хотя с точки зрения закона и это довольно сомнительно, ведь нет принципиальной разницы, исправная или неисправная машина занимает во дворе парковочное место.

Источник фото: mos.ru

«Закладка» не повод убрать машину

Известен тот факт, что брошенные машины нередко используют для того, чтобы прятать в них наркотики. Тем ни менее даже такое нецелевое использование старой машины не может стать поводом для того, чтобы убрать ее с улицы. Разве что полиция решит изъять автомобиль как вещественное доказательство, но это вряд ли, отметил адвокат.

«Тогда придется переместить эту машину на специальную полицейскую стоянку, а там такая рухлядь тоже не особо нужна. Хозяину автомобиля, если он не имеет отношения к „закладке“ наркотиков, ничего не грозит», — добавил Сергей Радько.

Как это делается в Москве

Жители столицы могут избавиться от авторухляди в своем дворе с помощью сайта или приложения «Наш город». Там нужно зарегистрироваться, а после — оформить жалобу, указав точное место, где стоит автомобиль, и прикрепить его фото (без снимка жалоба не будет принята), сообщило РИА «Новости».

Также машина должна быть разукомплектована, то есть без дверей, колес, стекол, капота или других важных конструктивных элементов. Далее будет сформирована выездная комиссия из представителей управы, ОАТИ, ГИБДД или УВД. Они осмотрят машину, составят акт и проверят, действительно ли автомобиль брошен.

Далее владельца уведомляют о том, что он должен либо привести машину в порядок, либо убрать ее в течение двух недель. Если он бездействует, машину принудительно эвакуируют на спецстоянку на три месяца. По истечении этого времени управа подает заявление в суд о признании авто бесхозным, после чего автомобиль утилизируют.

Трогать чужие машины незаконно

Если в Москве утилизацией брошенных автомобилей занимаются власти, то в Санкт-Петербурге над этим работает не только государственный портал «Наш Петербург», но и общественная организация автомобилистов «СПБ.Авто». На карте можно отметить место парковки автохлама и прикрепить его фотографию.

В других регионах России проблема брошенных автомобилей также решается только после настойчивых жалоб жителей местным властям. Однако в любом случае самостоятельно перемещать или перевозить куда-либо бесхозную машину нельзя — можно получить обвинение в самоуправстве и хищении чужого имущества.