В России появилась ипотека на кладовые и машино-места. Срок кредита — до 30 лет. Несмотря на то, что общая закредитованность россиян бьет рекорды, эксперты считают, что такое предложение может быть интересно людям и желающие взять кредит на кладовку и место на парковке найдутся.

Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Для московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимально доступный размер средств при покупке машино-места составит четыре миллиона рублей. Для остальных регионов сумма в два раза ниже.

Для покупки в ипотеку кладового помещения сумма может достигать двух миллионов рублей для жителей Москвы и Подмосковья, петербуржцев и заемщиков из Ленобласти. Для клиентов в других субъектах — один миллион. Срок кредита доходит до 30 лет. Первоначальный взнос должен быть не меньше 20% от стоимости недвижимости.

В ВТБ, который запустил программу, заявили, что предложением могут воспользоваться в этом году до 10 тысяч заемщиков, а объем сделок может достичь 10 миллиардов рублей. По данным банка, в 2021 году спрос россиян на паркинги в новостройках вырос в среднем на 20-30%, поэтому у людей есть повышенный интерес к крытым парковкам.

Кто-то захочет заработать

Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с «360» отметил, что такая программа существовала и раньше, но она не была в рамках одобрения ипотеки на квартиру. По его словам, это сделано в большей степени для привлечения потенциальных клиентов, чтобы сам ипотечный продукт стал удобнее для покупателей.

«Потому что если это покупка в новостройке, как правило, застройщик опционально предлагает кладовку или машино-место. Чтобы клиенты, которые покупают в банке квартиру, не уходили в другой банк, а некоторые все-таки берут в ипотеку кладовые и машино-места, нужно именно сделать продукт более привлекательным», — пояснил он.

Ракута обратил внимание, что сейчас все банки повышают ставки на ипотечное кредитование, ипотека стала дорогой, поэтому этот инструмент нужен, чтобы привлечь клиентов на свою сторону и удержать.

«Безусловно, машино-места и кладовки они (покупатели — прим. ред.) на такой срок (30 лет — прим. ред.) не берут, но, включая в один кредитный продукт либо предлагая эту услугу, банк может дополнительно заработать денежные средства путем именно привлечения клиентов, чтобы клиент остался в конкретном банке», — сказал эксперт.

По его словам, в мегаполисах машино-места и кладовые пользуются спросом, особенно в ЖК комфорт-класса или бизнес-класса. Потому что, как правило, там есть проблемы с парковкой. Из-за этого многие застройщики даже предлагают на квартиру дополнительную скидку, если клиент сразу покупает и квартиру, и машино-место в подземном паркинге. То же самое касается и кладовых помещений.

Ракута отметил, что в качестве инвестиции покупка машино-места навряд ли может быть интересна, чтобы, например, сдавать его в аренду.

«Многие, допустим, покупают не квартиры, а машино-места на старте продаж, а потом, когда объект сдался, просто на росте цены продают. И это можно использовать как инструмент инвестиции. То есть, безусловно, про аренду речь не идет, потому что доходность там мизерная, сколько она будет себя окупать — неизвестно. А вот история покупки трех-четырех машино-мест [и их продажи] возможна», — пояснил он.

Специалист добавил, что кто-то может позволить себе купить несколько квартир, а кто-то не обладает таким бюджетом, поэтому для него предложение купить несколько машино-мест, в том числе в ипотеку, может быть удобно.

«Когда одно машино-место можно купить за собственные средства, а одно — взять в ипотеку, а потом продать, когда подорожает этот машино-место. Инструмент неплохой с точки зрения удобства и комфорта для клиента», — добавил Ракута.

Помимо этого, он указал на то, что потенциальным покупателям может быть интересно купить парковку или кладовую в ипотеку для получения преференций от застройщиков, которые могут давать дисконт, если человек покупает не только квартиру, но и, к примеру, сразу два машино-места.

Кредитные риски

В минувшем году банки увеличили объемы выдачи жилищных кредитов на 30% по сравнению с предыдущим годом — до 5,6 триллиона рублей. Большее всего кредитов выдали на готовое жилье. Кредиты на новостройки составили 27% от общего объема выдачи, писал РБК.

По данным Банка России, к лету 2021 года уровень общей долговой нагрузки россиян превысил 10% располагаемых доходов. Это произошло в первую очередь за счет ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования, которое сопровождается снижением стандартов кредитования, подчеркнули в регуляторе.

В ЦБ отметили, что рост потребительского кредитования происходит за счет увеличения сумм кредитов, а это создает риски закредитованности граждан.

Из-за повышения ставок на кредиты по ипотеке специалисты не исключают обвала спроса на жилье. В частности, такую точку зрения высказал экономист Андрей Колганов.

«То, что ипотека дорожает, скорее, окажет замедляющее влияние на стоимость [жилой недвижимости], так как уменьшится спрос — не все смогут брать кредиты по возросшим ставкам», — отмечал экономист.

По его мнению, это сократит рынок жилья и предпосылки для роста цен будут отсутствовать.