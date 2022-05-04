Вместе с потеплением в парках и лесах начинается сезон клещей. По требованию санэпидемстанции в 199 парках с конца апреля стартовала Подмосковья противоклещевая обработка территорий. Специалисты рекомендуют защищаться от кровососущих с помощью плотной одежды, специальных репеллентов и регулярно вакцинации.

С приходом тепла в парках и лесах активизируются клещи. В Московской области по требованию санэпидемстанции в 119 парках культуры и отдыха началась обработка территорий против клещей.

«Традиционно готовим парки к массовому летнему отдыху. С 18 апреля приступили к обработке парковых территорий от клещей. Работы планируем завершим до конца мая», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

От клещей обработают 91, 095,55 гектара парковых территорий. На сегодня провели первичную обработку 45 427,94 гектара. На время обработки жителям лучше не гулять по этим местам.

Источник: Министерство благоустройства Московской области

Укусы клещей могут вызвать эрлихиоз, коксиеллез, клещевой паралич, клещевой тиф и туляремию. После прогулок на свежем воздухе стоит внимательно осмотреть свою одежду и тело. В случае укуса стоит обратиться за медицинской помощью.

Где пройдет обработка

Обработка от клещей прошла в парке Кривякино, в городском округе Воскресенск. В конце апреля специалисты обработали зеленые насаждения спецсредствами. В течение этого времени парк был закрыт для прогулок, писала воскресенская газета «Наше слово».

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде утром 4 мая провели акарицидную и обработку территории от клещей. Администрация города попросила жителей воздержаться о прогулок в парке в это время, написала газета «Сергиевские ведомости».

Источник: Министерство благоустройства Московской области

В Талдомском районе обработка против клещей прошла в нескольких парках. Специалисты обрабатывали парк культуры и отдыха «Вербилки» поселка Вербилки. В Талдоме 5 мая обработают парк «Победа», в этот день он будет закрыт для посетителей, написала газета «Заря».

На территории Центрального парка Щелкова 28 апреля прошла противоклещевая акарицидная обработка. Администрация просила жителей воздержаться от посещения парка, писало РИАМО.

В Долгопрудном тоже начали обработку парков от клещей 4 мая. В Чехове обработают городской парк культуры и отдыха от паразитов, написала газета «Чехов сегодня».

В Подольске обработку в период с 12 по 15 мая пройдут сразу несколько участков. Среди них парк 200-летия Подольска, лесопарк «Дубки», парк «Березки», а также усадьба «Плещеево», написала газета «Подольский рабочий».

Как защититься от клещей

Кандидат биологических наук, заведующий лаборатории защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко напомнил «360», как стоит защищать себя от клещей во время прогулок на природе. Прежде всего необходимо минимизировать риск пробраться к телу. Для этого рукава одежды должны плотно прилегать к рукам, штанины стоит завязать и заправить в носки. Но одной одежды мало, перед прогулкой по природе нужно нанести на себя защитный спрей, который отпугивает клещей.

Источник: Министерство благоустройства Московской области

«Всегда можно пройти вакцинацию, которая позволяет минимизировать риски, если клещ укусит. Если же он впился, то ни в коем случае нельзя самому вытаскивать. Вместо этого надо идти в поликлинику, где его вытащат, сделают анализ и скажут, насколько высоки риски. К этому надо серьезно относится», — добавил Гниненко.

Главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области и директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева объяснила, что укус клеща почти неощутим, так как его слюна действует как обезболивающее, и именно с ней в организм человека попадает вирус. Специалист напомнила, что при прогулке на природе стоит носить головные уборы, а на ноги надеть сапоги.

Источник: Министерство благоустройства Московской области

«Не забывайте про головной убор. Для защиты головы от клещей отлично подойдет косынка. После прогулки обязательно осматривайте волосы у себя и у ребенка», — добавила специалист.

Юрий Гниненко отметил, что в Московской области около 10% клещей имеют вирус энцефалита, и гораздо больше паразитов переносят болезнь Лайма, от которой нет вакцин.

«Если выходите в лес регулярно, то можно сделать прививку от энцефалита. Но это целая серия уколов. Если человек хочет себя обезопасить, то не трудно пройти вакцинацию. Это обычно делается бесплатно», — заключил Гниненко.