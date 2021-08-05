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    05 августа 2021, 00:01

    Парк-кладбище задумали сделать в Новороссийске. У идеи есть плюсы, но россияне могут быть к такому не готовы

    Дмитрий Толокевич, Сабина Абубекирова

    В Новороссийске предложили перевести кладбище «Солнечное» в парк-кладбище. Голосование по проекту запустили на платформе «Активный гражданин». Урбанисты положительно оценили данную идею, но россиянам она может показаться дикой.

    Парк-кладбище задумали сделать в Новороссийске. У идеи есть плюсы, но россияне могут быть к такому не готовы

    Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил об инициативе жителям города через свой Instagram.

    «Выношу на обсуждение и прошу принять участие в решении важного вопроса: перевода Солнечного кладбища в кладбище-парк. Кладбища-парки есть во многих городах мира. Большинство из них закрыты для захоронений, но это не обязательное условие. Туристов привлекает атмосфера таких мест, связь с прошлым» — гласило начало его поста.

    Дяченко отметил, что проект дорогостоящий и обойдется примерно в 60 миллионов рублей, поэтому решение о его реализации должны принимать жители города. Реновация кладбища будет включать в себя ремонт старых и прокладку новых пешеходных дорожек, комплексное озеленение, обустройство мест отдыха садовыми диванами, а также установку световых опор и камер видеонаблюдения. Мэр также отметил, что в парке-кладбище появится бесплатный Wi-Fi, новый туалет и круглосуточная охрана.

    Голосование по проекту пройдет с 4 по 18 августа. Если большинство жителей поддержат его, то администрация займется подготовкой документов для выхода на торги.

    Историческая ценность

    Пресс-служба администрации города заявила, что под инициативой подразумевается не столько создание парка, сколько реконструкция старых захоронений и создание мемориально-исторического комплекса. Об этом сообщил РБК.

    По словам младшего научного сотрудника Новороссийского исторического музея-заповедника и куратора творческой краеведческой группы «Провинция» Василия Алексеева, кладбище представляет собой историческую ценность. Там можно найти могилы русского архитектора Семена Каллистратова, главного архитектора Новороссийска Валентина Данини, а также героев Великой Отечественной войны. По нему можно рассказать историю города в ХХ веке.

    Сейчас кладбище закрыто для новых захоронений. По нему часто проводят бесплатные экскурсии. Идею реставрации Алексеев оценил положительно, добавив, что нужно предусмотреть охрану, поскольку с кладбища стали воровать цветной металл.

    По примеру Европы

    Ведущий научный сотрудник Института географии РАН и урбанист Ольга Вендина в разговоре с «360» отметила, что такая инициатива поспособствует тому, что кладбища будут иметь менее запущенный вид. Однако насколько в России приживутся кладбища-парки, пока сказать сложно.

    В Европе это нормальная практика. Например, в шведском городе Мальме есть парк-кладбище, находящийся практически в центре города. Люди там не просто гуляют, но даже проводят пробежки. Для россиян такое может выглядеть несколько дико, потому что у нас нет ни такой привычки, ни традиции.

    С другой стороны, некоторые кладбища давно превратились в объекты экскурсий и пеших прогулок. В Буэнос-Айресе кладбище «Реколета» стало неким объектом наследия, потому что там погребено много знаменитых аргентинцев. В Италии тоже многие кладбища содержат большое количество памятников архитектуры.

    Подобное можно наблюдать даже в Санкт-Петербурге. Кладбище «Литераторские мостки» давно уже воспринимается как некий музей. По словам Вендиной, когда люди останавливаются у могилы Чайковского, они видят в ней исторический памятник. Смысловые акценты меняются, а потому такая практика со временем может прижиться в России.

    Возможно по таким паркам россияне бегать трусцой не станут, но в той или иной форме кладбище-парки у нас могут прижиться.

    Ощущение покоя

    Социальный психолог Алексей Рощин отметил, что для России — это довольно смелая идея, учитывая, что наше общество довольно консервативное. Наверняка, найдутся те, кого такое предложение возмутит, но есть и те, кому оно будет по душе.

    Нахождение на кладбище часто дарит людям успокаивающий эффект. Это связано с тем, что каждому человеку свойственен страх смерти. Эта мысль так беспокоит, что люди стараются ее вытеснять чем-то другим. Постоянная подсознательная борьба и попытка задавить страх изматывает.

    Оказываясь на кладбище, мысли о смерти наконец всплывают наружу. И как ни странно это вызывает облегчение. Человек перестает бороться с вытеснением страха.

    «Когда человек позволяет себе думать о смерти, он не ощущает всепоглощающее чувство невероятного страха. Вместо этого он чувствует, что освободился», — объяснил Рощин.

    На фоне принятия мысли о неизбежной смерти все неприятности становятся совершенно мелкими и ничтожными. Именно поэтому люди часто ощущают покой на кладбищах, и такая инициатива с парком может прийтись им по вкусу.