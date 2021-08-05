Парк-кладбище задумали сделать в Новороссийске. У идеи есть плюсы, но россияне могут быть к такому не готовы

В Новороссийске предложили перевести кладбище «Солнечное» в парк-кладбище. Голосование по проекту запустили на платформе «Активный гражданин». Урбанисты положительно оценили данную идею, но россиянам она может показаться дикой.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил об инициативе жителям города через свой Instagram.

«Выношу на обсуждение и прошу принять участие в решении важного вопроса: перевода Солнечного кладбища в кладбище-парк. Кладбища-парки есть во многих городах мира. Большинство из них закрыты для захоронений, но это не обязательное условие. Туристов привлекает атмосфера таких мест, связь с прошлым» — гласило начало его поста.

Дяченко отметил, что проект дорогостоящий и обойдется примерно в 60 миллионов рублей, поэтому решение о его реализации должны принимать жители города. Реновация кладбища будет включать в себя ремонт старых и прокладку новых пешеходных дорожек, комплексное озеленение, обустройство мест отдыха садовыми диванами, а также установку световых опор и камер видеонаблюдения. Мэр также отметил, что в парке-кладбище появится бесплатный Wi-Fi, новый туалет и круглосуточная охрана.

Голосование по проекту пройдет с 4 по 18 августа. Если большинство жителей поддержат его, то администрация займется подготовкой документов для выхода на торги.

Историческая ценность

Пресс-служба администрации города заявила, что под инициативой подразумевается не столько создание парка, сколько реконструкция старых захоронений и создание мемориально-исторического комплекса. Об этом сообщил РБК.

По словам младшего научного сотрудника Новороссийского исторического музея-заповедника и куратора творческой краеведческой группы «Провинция» Василия Алексеева, кладбище представляет собой историческую ценность. Там можно найти могилы русского архитектора Семена Каллистратова, главного архитектора Новороссийска Валентина Данини, а также героев Великой Отечественной войны. По нему можно рассказать историю города в ХХ веке.

Сейчас кладбище закрыто для новых захоронений. По нему часто проводят бесплатные экскурсии. Идею реставрации Алексеев оценил положительно, добавив, что нужно предусмотреть охрану, поскольку с кладбища стали воровать цветной металл.

По примеру Европы

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН и урбанист Ольга Вендина в разговоре с «360» отметила, что такая инициатива поспособствует тому, что кладбища будут иметь менее запущенный вид. Однако насколько в России приживутся кладбища-парки, пока сказать сложно.

В Европе это нормальная практика. Например, в шведском городе Мальме есть парк-кладбище, находящийся практически в центре города. Люди там не просто гуляют, но даже проводят пробежки. Для россиян такое может выглядеть несколько дико, потому что у нас нет ни такой привычки, ни традиции.

С другой стороны, некоторые кладбища давно превратились в объекты экскурсий и пеших прогулок. В Буэнос-Айресе кладбище «Реколета» стало неким объектом наследия, потому что там погребено много знаменитых аргентинцев. В Италии тоже многие кладбища содержат большое количество памятников архитектуры.

Подобное можно наблюдать даже в Санкт-Петербурге. Кладбище «Литераторские мостки» давно уже воспринимается как некий музей. По словам Вендиной, когда люди останавливаются у могилы Чайковского, они видят в ней исторический памятник. Смысловые акценты меняются, а потому такая практика со временем может прижиться в России.

Возможно по таким паркам россияне бегать трусцой не станут, но в той или иной форме кладбище-парки у нас могут прижиться.

Ощущение покоя

Социальный психолог Алексей Рощин отметил, что для России — это довольно смелая идея, учитывая, что наше общество довольно консервативное. Наверняка, найдутся те, кого такое предложение возмутит, но есть и те, кому оно будет по душе.

Нахождение на кладбище часто дарит людям успокаивающий эффект. Это связано с тем, что каждому человеку свойственен страх смерти. Эта мысль так беспокоит, что люди стараются ее вытеснять чем-то другим. Постоянная подсознательная борьба и попытка задавить страх изматывает.

Оказываясь на кладбище, мысли о смерти наконец всплывают наружу. И как ни странно это вызывает облегчение. Человек перестает бороться с вытеснением страха.

«Когда человек позволяет себе думать о смерти, он не ощущает всепоглощающее чувство невероятного страха. Вместо этого он чувствует, что освободился», — объяснил Рощин.

На фоне принятия мысли о неизбежной смерти все неприятности становятся совершенно мелкими и ничтожными. Именно поэтому люди часто ощущают покой на кладбищах, и такая инициатива с парком может прийтись им по вкусу.