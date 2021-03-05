Парящий над водой корабль засняли британцы. Этой иллюзии есть объяснение

Летучий корабль появился в фольклоре не на пустом месте — совсем недавно англичане выложили фото такого чуда. Но и в России есть чем похвастать: у нас можно увидеть световые столбы, удивительное гало и невероятные радуги.

У берегов юго-запада Англии, близ города Фалмут, летел корабль. И это вовсе не метафора, все именно так и было: люди увидели летящее над водой судно и сразу его сфотографировали.

Такой мираж (а это был именно он) обычно наблюдается над холодной акваторией моря. То, что его заметили в Англии, — довольно нетипично: ее омывает Гольфстрим — теплое течение, отметил в беседе с «360» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

«Впередсмотрящий „Титаника“ тоже видел такой верхний мираж, и поэтому был уверен, что айсберг далеко. Это оптическое явление, связанное с метеорологическими условиями. Над холодной океанской водой распространяется теплый воздух и происходит преломление — у них разные плотности», — пояснил метеоролог.

Если повезет, аналогичное явление можно увидеть и в России, например над акваторией Байкала, также холодные воды у нас омывают Дальний Восток. Но куда чаще в нашей стране можно увидеть другие оптические иллюзии: радугу, гало, световые столбы.

Гало

Гало — ореол, нимб, который обычно появляется вокруг мощных источников света — от уличных фонарей до Солнца или Луны. Этот эффект вызван ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 километров.

Вид гало, а их довольно много, зависит от формы и расположения кристаллов. Свет, отраженный и преломленный кристаллами, нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. А в морозную погоду возможно увидеть гало, напоминающее сияющие драгоценные камни — такой эффект называется «алмазная пыль».

В старину гало, как, впрочем, и другие небесные явления, считалось дурным предзнаменованием. На Руси этот оптический эффект впервые был описан в 1104 году в Лаврентьевской летописи. Наши предки верили, что появление гало к дождю или похолоданию.

Световые столбы

Это визуальное атмосферное явление представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время его заката или восхода. Ночью также столбы можно увидеть и от Луны или ярких источников света.

Световые столбы чаще наблюдаются в холодное время года. Дело снова в ледяных кристаллах, которые обеспечивают необычный визуальный эффект, отражая свет своими гранями.

В России их видят нередко, особенно в северных широтах. А в мире самым известным местом, где можно систематически наблюдать столбы света, является Ниагарский водопад. Зимой ледяные кристаллы, которые возникают в тумане возле него, отражают свет от освещающих водопад прожекторов.

Радуга

Источник фото: wikipedia.org

Наверное, первое атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, с которым мы знакомимся еще в раннем детстве. Все твердо знают, что появление радуги — к удаче, а на другом конце волшебной дуги непременно закопан горшочек с золотом.

Позже, в школе, нас пытаются уверить, что радуга состоит из множества водяных капель дождя или тумана, подсвеченных ярким источником света. Кстати, первым вычислил количество и сами цвета радуги сэр Исаак Ньютон. Хотя обычно у радуги семь цветов, она бывает белой. А ночью можно увидеть лунную радугу.

В скандинавской мифологии радуга — это мост Биврест, соединяющий Мидгард и Асгард. У древних индусов она работала луком бога грома и молнии Индры. А у древних армян — это пояс бога письменности, искусств и наук. У славян считалось, что если мужчина пройдет под радугой, он станет девушкой, а пройдет девица — станет парнем.