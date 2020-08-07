Парень из Дагестана стал звездой соцсетей. Ему 18 лет, но выглядит он на 5

Хасбулла жил обычной жизнью в Дагестане, пока видео с его участием не облетело все социальные сети. Всего за пару месяцев на его аккаунт в Instagram подписались более 280 тысяч пользователей, а он сам стал звездой мемов. Отличает 18-летнего, как он утверждает, парня от всех остальных то, что он выглядит как ребенок.

Пользователи называют героя мемов Хасбиком. Во всех своих аккаунтах он указывает свой возраст. Многие не верят, что ему уже 18 лет.

Популярность в интернете Хасбику принесло видео, где он пробует клубнику и произносит: «Клубника бомба, честно говоря. Мой самый любимый».

Все это он проговаривает с характерным акцентом. Ролик сразу же стал вирусным и принес парню более 280 тысяч подписчиков в Instagram.

Несмотря на такое количество подписчиков, Хасбик сталкивается с большим количеством негативных комментариев. В интервью YouTube-каналу «Шеф Готовит» он рассказал, что у него бывает «кипиш с хейтерами».

«Я просто один раз на них наехал, из-за этого они появились. Они завидуют просто. Я резко поднялся, а они год-полтора набирают подписчиков», — признался блогер.

При этом он подчеркнул, что не забыл своих старых друзей, несмотря на популярность. По словам Хасбика, его стали часто узнавать в городе. С родителями молодой человек иногда ругается из-за негативных сообщений.

«Говорят удалить Instagram, что не нужно мне это. Я хочу такую работу и деньги зарабатывать», — отметил Хасбик.

Блогер зарабатывает на рекламе различных товаров в соцсети. Он планирует и дальше развивать свою страницу, так как хотел бы зарабатывать в месяц по 500 тысяч рублей. Во время интервью молодой человек рассказал, что у него пока нет девушки, но он планирует в будущем жениться.

Все свое свободное время Хасбик посвящает соцсетям и своим друзьям. Он любит кататься на квадроцикле и признается, что бывает довольно вспыльчивым. На достигнутом юноша не собирается останавливаться, так как хочет набрать миллион подписчиков в Instagram.

Менеджер и друг близкий друг Хасбика Магомед в беседе с «360» рассказал, что несмотря на популярность в Сети юноша не особо любит передвигаться по городу из-за большого внимания прохожих.

«Когда его замечают, собирается большое количество людей. Даже машины останавливаются, поэтому сложно бывает в городе передвигаться», — рассказал он. По его словам, чаще Хасбика просто возят на машине.

В ближайшее время команда планирует открыть YouTube-канал. Как пояснил Магомед, интервью Хасбика только появившемуся каналу очень быстро собрало миллион подписчиков, а его владелец получил более 35 тысяч подписчиков. Интерес к необычному подростку велик и при поддержке друзей он сможет это монетизировать.