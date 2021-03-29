Парадокс цен. Такси может подорожать в России, но водители это не почувствуют

Россиян могут ждать новые увеличенные тарифы на такси из-за повышения стоимости бензина. Однако, по мнению специалистов, цена на топливо далеко не всегда влияет на финальную стоимость поездки. И даже если она поднимется, на зарплату таксистов новые тарифы никак не повлияют.

В этом году тарифы на поездки на такси могут увеличиться на 5-10%. Это связано с ростом цен на бензин. Цены на такси уже увеличивались в два-три раза на фоне сильного снегопада в Москве в феврале. Сейчас же они остаются на 30-40% выше, чем до повышения.

В других регионах России после увеличения цен на такси из-за непогоды стоимость вернулась на прежний уровень. В Центральной России, на Урале и Дальнем Востоке сообщили, что не меняли тарифы с 2020 года.

Одновременно с повышением цен на бензин, увеличивается и стоимость газа. Пропан-бутановая смесь в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях, а также на Алтае увеличилась на 40% — цены выросли с 20-23 до 28-30 рублей за литр.

Дорожает и метан. В 2020 году кубометр обходился в 14-16 рублей, однако сейчас он стоит 19-20 рублей. Поэтому он становится невыгодным для таксистов.

В ожидании роста цен

После февральского неожиданного повышения цен на такси такая новость может напугать россиян. Однако специалисты уверены, что цены на бензин не всегда влияют на стоимость поездок. По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, если таксомоторные компании ощутят, что затраты на горюче-смазочные материалы станут гораздо выше, чем планируемые расходы, то цены на услуги такси повысятся.

Но в большинстве случаев тарифы устанавливают агрегаторы, и они будут стараться сдерживать их рост за счет реализации дополнительных бонусных программ и доплат таксопаркам Ирина Зарипова.

Зарипова добавила, что тарифы могут незначительно подняться. Она также не исключает корректировку тарифов в рамках ежегодной инфляции.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» также объяснили, что «финальная стоимость поездки зависит не только от тарифов, но и от баланса спроса и предложения, погодных условий и дорожной ситуации».

Тем не менее, есть вероятность, что рост цен на такси повлияет на поведение пассажиров. По мнению председателя профсоюза столичных таксистов Александра Макарова, снизятся заказы такси, а люди будут больше пользоваться каршерингом.

Однако после окончания пандемии спрос на такси может увеличиться. По словам Макарова, после открытия границ, а также из-за низкого курса рубля в Россию могут чаще приезжать иностранные туристы. Заказ такси в крупных городах для них будет выгодным.

Иной точки зрения придерживается председатель МОО «Ассоциации перевозчиков легковым такси Пушкинского района» Александр Голубев. По его словам, повышение тарифов на перевозки не повлияет на спрос такси.

«Люди, конечно, будут возмущаться, но такси для них — это необходимость, а не развлечение. Это удобный вид транспорта, от которого не откажутся», — объяснил Голубев.

Заработки водителей

На заработках таксистов повышение тарифов может не сказаться совсем. По мнению Александра Макарова, процент, который водители отчисляют агрегаторам, тоже увеличится.

Председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин придерживается схожего мнения. Он добавил, что после каждой поездки взимается существенный процент. Даже при увеличении стоимости поездки заработок водителя увеличивается минимально.

«Зарплата водителя может вырасти только на 5%», — пояснил эксперт.

Низкие цены на поездки уже становились причиной забастовок водителей такси. Сегодня утром в Березниках таксисты протестовали против цен на поездки, снижения рейтинга и отсутствие детского тарифа, по которому у водителя должно быть детское кресло.

Один из организаторов рассказал, что на забастовку приехал директор таксопарка и выслушал требования водителей. Таксисты планируют протестовать также 31 марта, 17 и 18 апреля.

Популярность такси

Несмотря на возможный рост цен, такси в России остается очень популярным видом транспорта. Согласно исследованию Россельхозбанка, в 2020 году количество поездок на такси увеличилось до 52%, а траты на такси выросли на 45%.

Самым популярным агрегатором такси остается «Яндекс.Такси» — его доля заказов за сутки в ноябре прошлого года составила 70,8%. После него идет «Ситимобил» и «Gett».

Исследование, проведенное «Ситимобил» показало, что 42% россиян предпочитают такси своему личному автомобилю. Самыми же активными пользователями назвали жителей столицы — 45% заказывают машину несколько раз в неделю.