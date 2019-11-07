Парад во время войны. Как и зачем устроили шествие на Красной площади в 1941-м

В середине первого года Великой Отечественной войны на Красной площади состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Он прошел 7 ноября, в самый разгар сражения с немецкими захватчиками, которые находились в нескольких десятках километров от столицы. В честь 78-й годовщины этого важного мероприятия 7 ноября 2019 года на Красной площади новь прошел торжественный парад.

На трибунах Красной площади находились около семи тысяч человек. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, их дети и внуки. Торжественное шествие состояло из исторической и театрализованной частей. В марше приняли участие около четырех тысяч человек — военнослужащие, суворовцы и воспитанники кадетских отрядов. Кроме того, по площади прошло 40 единиц военной техники.

Решение проводить тот судьбоносный парад 1941 года, несмотря на военные действия, было принято не просто так. Этот праздник имел важное значение для всей страны: он позволил поднять боевой дух не только солдат, но и всего населения Советского Союза. Мероприятие транслировалось по радио на все государство. Кроме того, там присутствовали зарубежные СМИ, которые рассказали о нем и в других странах.

Москва в это время находилась в осаде — немцы планировали справиться с солдатами и захватить город до 7 ноября, чтобы в этот день устроить на Красной площади собственный парад нацистских войск. Они были настолько уверены в своей победе, что даже изготовили приглашения на это мероприятие, а также сделали специальные парадные мундиры для участников парада.

Праздник был организован в рекордно короткие сроки. В мирное время подготовка к нему начиналась за 1,5-2 месяца, в то время как в разгар войны, в 1941 году, все необходимое было сделано за две недели. До самого последнего момента все приготовления хранились в тайне от населения — о том, что парад состоится, люди узнали лишь накануне, 6 ноября.

Торжественное мероприятие позволило развеять слухи, которые наводили панику среди жителей столицы. Многие считали, что Сталин вместе с другими важными персонами покинул город в целях безопасности. После выступления главнокомандующего накануне парада эти слухи исчезли.

Свою речь Сталин произнес на станции метро «Маяковская», которую временно переоборудовали в зрительный зал. Позднее его слова транслировали по радио и отправили на оккупированные территории страны в виде листовок.

Сам парад длился чуть больше одного часа. За это время по Красной площади прошли почти 30 тысяч человек и более 600 единиц военной техники.