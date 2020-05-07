Парад в облаках. Что подготовила погода на майские праздники

Совсем скоро наступят вторые майские праздники. Они начнутся 9 мая с полета авиации в честь Дня Победы. Погулять во время парада не получится, но посмотреть на самолеты удастся каждому, так как погода обещает быть хорошей.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «360» о погоде на майских праздниках. Она будет отличаться от той, которую мы наблюдаем, например, в четверг. В выходные дни станет холоднее.

Погода имеет большое значение, поскольку послезавтра самый значительный праздник в нашей стране — День Победы, 75-летие. Но погода не знает политических дат, она меняется вне зависимости от государственных, религиозных, личных дат Роман Вильфанд.

В четверг в Москве и области столбики термометров держатся на уровне +20…+22 градусов, в некоторых районах и округах возможны грозы с усилением ветра до 12–17 метров в секунду.

Погода на 8 мая

В ночь на пятницубудет довольно тепло — в районе +10 градусов. Днем 8 мая прогнозируется облачная погода, но иногда солнце все же будет проглядываться. Однако циркуляция воздуха изменится, он будет поступать не с юга, а с северо-запада, а потом с севера. Из-за этого температура понизится на пять-шесть градусов, остановившись на отметке +15 градусов по Цельсию.

Источник фото: Pixabay

Погода на 9 мая

В ночь на 9 мая в Московском регионе станет холоднее — до +9 градусов. Днем температура составит +14…+16 градусов с небольшим ветром, до 10 метров в секунду. При этом никаких гроз и порывистого ветра не будет. Увы, небольшая облачность все-таки накроет московский регион.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «360», что 9 мая погоду будет формировать гребень антициклона с запада, за счет чего дождей станет меньше, но они все равно будут. Позднякова согласилась с коллегой из Гидрометцентра по поводу облачной погоды в День Победы и подтвердила, что торжественная дата не будет испорчена холодом. 9 мая ожидается +15…+17 градусов с ветром максимум восемь метров в секунду.

Погода на 10 мая

На следующий день после парада, 10 мая в Москве и области ночью будет довольно прохладно — не более +8 градусов, однако днем станет теплее, +16…+18 градусов.

Метеорологи предсказывают атмосферное давление 746 метров ртутного столба и почти полное отсутствие осадков.

Погода на следующую неделю

Первый день следующей недели начнется в Московском регионе, можно сказать, с жаркой погоды — столбики термометров поднимутся выше +20 градусов. А вот во вторник, 12 мая, температуры резко упадут — почти на 10 градусов. Причем такая тенденция продлится два-три дня.

11-го числа будет еще более-менее тепло, но 12-го характер погоды поменяется — увеличится количество облаков и пройдут дожди.

Источник фото: Pixabay

Как погода повлияет на авиапарад

Небольшие дожди, ветер и облачность — смогут ли такие погодные условия испортить или даже отменить авиапарад 9 мая? По словам заслуженного военного летчика России Владимира Попова, прогнозированная погода не может помешать торжественным мероприятиям.

Это благоприятная погода для того, чтобы выполнить с высоким качеством показательные полеты в парадном строю, посвященном Дню Победы Владимир Попов.

Летчик назвал главные условия для проведения полетов, в том числе показательных. Необходима хорошая видимость — не менее пяти-шести километров по горизонтали, облака должны быть на расстоянии примерно 500–600 метров над землей. В этом случае можно выполнить полет на высоте 300 метров на скорости 500–600 километров в час, если речь идет о группы самолетов, и на скорости 200–250 километров в час для групп вертолетов.

Такие условия дают возможность хорошо рассмотреть самолеты, их боевой порядок, ведь главная цель показательных полетов — зрелищность.

Торжественных мероприятий на земле в честь Для Победы не будет 9-го числа из-за ситуации с коронавирусом. Президент Владимир Путин перенес празднование и отметил, что пока точных дат, когда состоится торжество, нет.