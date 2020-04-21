Парад Победы в разгар пандемии. Белоруссия игнорирует коронавирус вопреки здравому смыслу

Парад в честь Дня Победы пройдет в Минске, несмотря на эпидемию коронавируса. В белорусском Минобороны заявили, что мероприятие, как и его репетиции, являются частью боевой подготовки армии.

«Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия», — говорится в письме министра обороны Виктора Хренина.

Источник фото: petitions.by

Так он отреагировал на онлайн-петицию с требованием отменить парад. Обращение на сайте Petitions.by подписали 7,3 тысячи человек.

По словам главы Минобороны, «на сегодняшний день принимаемые в Вооруженных силах меры обеспечивают поддержание эпидемиологической обстановки в ВС на должном уровне». А военные медики выполняют необходимый «комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий».

В отличие от других стран, Белоруссия не стала вводить карантин или как-то ограничивать массовые собрания. Республика осталась единственной страной в Европе, где продолжается национальный чемпионат по футболу.

Президент Александр Лукашенко сначала скептически относился к самой идее распространения коронавируса, критикуя в том числе Россию за закрытые границ. Сограждан Лукашенко призывал лечиться водкой и баней.

Позднее он говорил, что следует «формуле Трампа» — спасает людей от безработицы, а не от коронавируса.

«Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» — распалялся он в начале апреля.

Тем временем, с 20 апреля в стране возобновятся занятия в школах. Также в разгар эпидемии будут идти экзамены в вузах, можно будет посидеть в кафе или сходить в кино.

Из-за действий властей появился целый ряд петиций: граждане требуют информировать их об эпидемии коронавируса, отменить национальный субботник 25 апреля, перенести выпускные экзамены в школах, закрыть детские площадки и так далее.

Последние полные данные со статистикой по коронавирусу публиковались в Белоруссии 17 апреля. Тогда там зафиксировали 4779 заразившихся. По состоянию на 19 апреля в республике умерли 47 пациентов с COVID-19. В армии страны заразились четыре человека.