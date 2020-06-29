Парад Победы, голосование по Конституции и дело Серебренникова. Неделя в фотогалерее

Неделя с выходным днем на время Парада Победы закончилась. За прошедшие семь дней произошло сразу несколько крупных скандалов со звездами, россияне начали голосовать по поправкам к Конституции, две крупнейшие корпорации решили расстаться после долгого сотрудничества. Об этих и других главных событиях, которые произошли в России и мире с 22 по 28 июня — в фотогалерее «360».

Парад Победы прошел в Москве

Торжественный парад в честь 75-летия Великой Победы прошел на Красной площади в Москве. По брусчатке главной площади страны промаршировали порядка 15 тысяч военнослужащих, проехали 225 единиц военной техники, а над ними пролетели 75 военных самолетов и вертолетов. Принимал парад президент России Владимир Путин вместе с ветеранами и иностранными гостями.

В этом году смотреть на парад по телевизору было интереснее, чем присутствовать лично. Операторы и режиссеры впервые применили спецэффекты во время трансляции. Одна из камер «залетела”в танковое орудие и показала боевую машину изнутри. В этот момент там стоял командир, высунувшийся из люка башни, и приветствовавший участников праздничного мероприятия.

На вопрос журналистов, какие впечатления оставил парад президент Путин показал большой палец руки. Парады прошли и в других городах России. Но самый интересный случай произошел в Калининграде. Одна из участниц колонны Балтийского флота потеряла туфлю во время прохода, но не остановилась и не сбила строй. Адмирал Александр Носатов потребовал наградить девушку за выдержку. В итоге девушке вручили медаль и грамоту. О том, как прошли парады в других городах, можно узнать в материале «360».

Пятеро младенцев в московской квартире

Пять маленьких детей нашли в квартире в Московском районе Останкино врачи и сотрудники полиции. Ухаживали за малышами две женщины-китаянки. Никаких документов на детей у них не было. Нянек задержали.

После выяснилось, что эти младенцы появились на свет от суррогатных матерей по заказу китайских семей. Женщинам пересадили эмбрионы биологических родителей, и они выносили малышей. Но вот только забрать появившихся на свет малышей мамы и папы не смогли. Из-за пандемии границы закрыты.

Фирма, которая занималась суррогатными матерями заявила, что после рождения детей их передали представителю родителей, а что было с малышами дальше — это не их зона ответственности.

Следователи завели уголовное дело по статье «Торговля людьми». Самих малышей увезли в больницу, где за ними теперь смотрят врачи.

Началось голосование по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось на этой неделе и завершится на следующей. Россияне решают, одобряют ли они внесения изменений в основной закон страны. Президент Владимир Путин отметил, что без этого поправки в силу не вступят.

Для удобства и безопасности граждан ЦИК одобрил несколько вариантов голосования. Можно прийти на свой избирательный участок до 1 июля включительно. Они работают с 8:00 до 20:00. При входе участнику голосования померяют температуру, выдадут перчатки, маску и одноразовую ручку. Показывать паспорт для получения бюллетеня нужно с соблюдением социальной дистанции.

Второй вариант — это выездные комиссии. Во дворах, парках и скверах участковые избирательные комиссии устанавливают шатры. Шанс заразиться на свежем воздухе ниже. Но все столы и избирательная кабинка обрабатываются дезинфицирующими средствами каждый час.

Третий вариант — это электронное голосование. В нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области, которые прошли специальную регистрацию на сайтах gosuslugi и региональных порталах. Все их личные данные проверили через систему ГАС-выборы и прогнали через две базы данных, чтобы исключить возможность появления «мертвых душ».

Сегодня прошел четвертый день и на онлайн-голосовании явка уже превысила 80%. Но при этом не обошлось без эксцессов. Минувшей ночью сайт, где проходит голосование атаковали хакеры, но служба защиты сработала хорошо. Голосование по поправкам к Конституции завершится в среду, 1 июля, в 20:00. Этот день объявили выходным с сохранением заработной платы.

Развод Харламова и Асмус

Развод юмориста Гарика Харламова и Кристины Асмус все-таки реальный. Это удалось выяснить после того, как у многих закрались сомнения не было ли это розыгрышем YouTube-шоу Comment Out. Масла в огонь подлил ведущий проекта Владимир Маркони, который заявил журналистам, что пара действительно была у него на программе, а заявления о предстоящем разводе в Instagram — это было задание.

«Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить „нет, нет“, но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», — пообещал ведущий.

После появления публикаций в СМИ не выдержал Харламов. Он записал видео и опубликовал его на своей странице в Instagram. Нецензурно выражаясь, юморист обвинил Маркони в том, что тот пытается пропиарить свой проект на чужом разводе.

На следующий день свой пост опубликовала Кристина Асмус. Она была немногословна, но сообщила больше, чем супруг.

«В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа „Текст“. Все-таки над отношениями нужно работать обоим», — написала она.

Европа пока не ждет россиян

Восстановления международного авиасообщения пока не будет. Поехать на заграничные курорты россияне в июле не смогут. Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что границы для самолетов откроют только после того, как внутренние авиаперевозки докажут свою безопасность.

Однако сама Европа пока не готова принимать российских туристов, а также американских и бразильских. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Туроператоры начали массово отменять июльские туры за границу. А Ростуризм предложил не требовать возвращения денег, а переносить полеты на другой срок. При этом в самом ведомстве заявили, что расширят количество внутренних направлений. Между тем массовый поток туристов направят в Сочи.

Финал дела Серебренникова

Уголовное дело «Седьмой студии» длилось более трех лет. На этой неделе суд вынес приговор всем фигурантам. Обвиняемыми проходили режиссер Кирилл Серебренников, генеральный директор организации Юрий Итин, бывший продюсер проекта «Платформа» Алексей Малобродский и экс-сотрудница министерства культуры Софья Апфельбаум.

Их обвинили в мошенничестве на 129 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа», следователи заявили, что деньги были «отмыты» и поделены обвиняемыми. Виновными суд признал всех, кроме Апфельбаум, которую приговорили к штрафу по которому истек срок давности. Остальные обвиняемые получили условные сроки и крупные штрафы с возмещением 129 миллионов рублей.

Кирилл Серебренников вышел из здания суда под аплодисменты и крики собравшихся. Он заявил, что недоволен приговором и попросил всех присутствующих немного разойтись, чтобы сохранить социальную дистанцию. Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов заявил, что намерен подать апелляцию. Комментируя решение суда он заявил: «Я доволен, что Кирилл уехал домой».

НДФЛ и новые выплаты на детей

На уходящей неделе президент России Владимир Путин снова обратился к гражданам. Он объявил о том, что семьи с детьми получат новые выплаты по 10 тысяч рублей в июне и июле. Если же оба родителя остались без работы, то они продолжат получать повышенное пособие и по три тысячи рублей до конца лета. Никаких дополнительных справок от них не потребуется все средства поступят на счет через ПФР.

С предложением расширить выплаты и давать их семьям, где есть дети 16 и 17 лет выступила уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. Она пояснила, что с такой просьбой к ней обращается много семей. Это предложение поддержали в Госдуме и Госсовете, но против выступило министерство труда и социальной защиты. Там заявили, что подростков в таком возрасте нужно трудоустраивать.

Вторым важным предложением президента стало повышение НДФЛ для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Все, что они заработают сверх указанной суммы с 1 января 2021 года станет облагаться налогом в 15%. Средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями. По предварительным подсчетам, таким образом удастся получить 60 миллиардов рублей.

Неудачная неделя Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак на этой неделе лишилась контракта с Audi, сломала нос и пережила нападение сторонников уральского схиигумена Сергия. Но обо всем по порядку.

Немецкий концерн увидел в Instagram Собчак посты об американском движении Black Lives Matter.

Официальный представитель Audi Вернер Нойхольд заявил что компания выступает против любых форм расизма и дискриминации. После чего с ведущей расторгли контракт. Она сотрудничала с Audi на протяжении восьми лет и была официальным лицом бренда в России.

Собчак заявила, что в расизме ее обвинила издание Business Insider и пригрозила судом. В тот же день стало известно, что ведущая неудачно упала и сломала нос, после чего ей сделали операцию.

Но сохранять постельный режим Собчак не захотела и отправилась на Урал для съемки своей программы. Она отправилась в Среднеуральский монастыре, которым сейчас управляет схиигумен Сергий, отстраненный от служения церковным судом за критику патриарха и скандальные заявления о коронавирусе. Съемка не удалась, потому что сторонники опального батюшки напали на съемочную группу, разбили камеру, избили оператора и сломали ему руку. В дело вмешалась полиция. Представители монастыря заявили, что Собчак устроила провокацию. Адвокат ведущей заявил, что после нападения будет добиваться возбуждения уголовного дела.