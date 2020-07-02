«Танцы с бубнами вокруг парада планет». Почему люди напрасно готовятся смотреть в небо 4 июля

На мой взгляд, это просто какие-то танцы с бубнами вокруг слов „парад планет“, которые у людей почему-то вызывают какой-то нездоровый мистический интерес. На самом деле ничего значительного и супернеобычного в Солнечной системе сейчас не происходит Мария Боруха аспирант кафедры небесной механики СПбГУ.

Не то, чего все ждут

Мария Боруха рассказала, что многие люди неправильно понимают термин «парад планет». Это определение не научное, его нельзя встретить в трудах ученых, которые исследуют космос и Вселенную. Люди придумали это словосочетание для обозначения явления, во время которого много планет Солнечной системы находятся по одну сторону от Солнца и расположены более-менее в одном направлении.

При этом большинство людей, услышав это определение, представляют, будто планеты окажутся на одной прямой и встанут точно друг за другом.

«Это совершенно не так. Такие ситуации бывают, но планеты выстраиваются не идеально друг за другом в силу того, что орбиты наклонены друг относительно друга. Такое явление действительно редчайшее, но это совершенно не то, что будет происходить 4 июля», — подчеркнула собеседница.

Необычного зрелища с Земли не будет

Мария Боруха подчеркнула, что в этом явлении нет не только мистики, но и красивого зрелища. Парадом планет можно было бы насладиться только с Солнца — наблюдатель, находящийся на звезде, увидел бы по одну сторону от себя сразу шесть планет.

Если бы вы могли оказаться на Солнце, вы бы посмотрели в одну сторону и увидели, что там находятся и Меркурий, и Венера, и Марс, и Земля, и Юпитер, и Сатурн. Первые шесть планет окажутся в одном секторе неба, если смотреть с Солнца, будут расположены недалеко друг от друга на небе Мария Боруха аспирант кафедры небесной механики СПбГУ.

Однако жителям Земли, которые хотели посмотреть на необычное зрелище, насладиться парадом планет не удастся. Они смогут увидеть лишь две из шести планет — участниц парада. Однако и в их появлении нет ничего необычного, подчеркнула Боруха.

Она отметила, что в июле ночи короткие и светлые, а значит, наблюдать за небом становится довольно проблематично. Несмотря на это, люди смогут увидеть планеты, которые для земного наблюдателя будут находиться рядом, — Юпитер и Сатурн.

Они уже на протяжении многих ночей отлично видны на небе в районе полуночи в южной части горизонта, их можно прекрасно наблюдать. С точки зрения наблюдения этих двух планет 4 июля не случится ничего колоссального Мария Боруха аспирант кафедры небесной механики СПбГУ.

«4 июля не произойдет их выстраивание в одну прямую, просто планеты находятся с одной стороны от Солнца. Более того, не все планеты, а только первые шесть, а для земного наблюдателя никакого супервизуального явления не будет. Ничего мистического и необычного в этой ситуации нет», — резюмировала собеседница.