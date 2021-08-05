Пара сатанистов попалась на наркотиках и призналась в ритуальных убийствах. Их жертв 5 лет считали пропавшими
Московские сатанисты признались в серии ритуальных убийств. Предположительно, Ольга и Андрей еще пять лет назад расправились со своими жертвами, а затем съели их. Знакомые всегда замечали у мужчины странности: он имел склонность к насилию и агрессии, а в «клубе по интересам» ходили слухи о его преступлении, но всерьез их до сих пор никто воспринимать не хотел.
Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что двое московских сатанистов признались в серии ритуальных убийств в лесах Карелии и Ленинградской области. Пару якобы задержали из-за наркотиков, а уже в полиции они рассказали и о других своих преступлениях: убийствах, расчленении и каннибализме. Пока предполагают, что у них было как минимум две жертвы — они числятся без вести пропавшими вот уже пять лет.
«Клуб по интересам»
История сатанистов Андрея Трегубенко и Ольги Большаковой началась еще в 2015 году — именно тогда они познакомились на базе общих интересов. Как рассказала «360» их общая знакомая Александра (имя изменено — прим. ред.), в «клубе по интересам» радикально настроенных людей не было. В основном на встречи приходили люди, которые интересовались эзотерикой и оккультизмом и искали общения с единомышленниками, совместных путешествий по знаковым местам.
Все встречи, по словам Александры, сначала обсуждались в социальных сетях. В одной из таких переписок появился Андрей Трегубенко.
В него влюбились сразу две девушки: Ольга Большакова и Виктория Зайцева. При этом почти все, кроме них, заметили странности у нового знакомого и продолжать с ним общение не захотели.
Он был агрессивным, какие-то идеи высказывал, которые нормальным людям кажутся неадекватными. От него почти все отошли, его и до этого из каких-то тусовок выгоняли, потому что склонность к насилию и жестокости у него была — все это видели, кроме влюбленной Вики
Ольга тоже вызывала у людей вопросы, хотя таких опасений, как ее будущий спутник, не вызывала. Девушка увлекалась поэзией, работала в юридической фирме, но при этом, как выразилась Александра, очень любила «поклонение себе». Ведомой Ольгу знакомые назвать не могут, собеседница «360» даже предположила, что Трегубенко мог пойти на преступление.
«Может быть, Андрей это сделал, чтобы у нее симпатию вызвать. Но он и удовольствие от этого получал, ему хотелось свое нездоровое влечение как-то обосновать», — сказала Александра.
Сакральные жертвы
Причем с Викторией Зайцевой у Андрея отношения были странные. По словам Александры, Ольга Большакова не ладила с девушкой — обе ревновали Трегубенко друг к другу. И несмотря на то, что Андрей жил с Ольгой — у них даже появилось двое общих детей, — от симпатий Вики он тоже не отказывался. Зайцева даже влезла в долги ради возлюбленного, так что когда после ее пропажи пошел слух об убийстве, мало кто поверил.
Вика очень хотела думать, что у них отношения, кучу кредитов набрала — ему на продукты, на алкоголь, на вещества. Сумма была довольно большая, а у нее проблемы с работой. Большинство из нас думали, что это все неправда — что он ее убил и съел. Думали, что Вика где-то прячется от кредиторов, поэтому кто-то пустил такой слух
Виктория Зайцева пропала 8 июня 2016 года, а через два месяца исчез другой общий знакомый Ольги и Андрея — петербуржец Платон Степанов. Оба накануне рассказывали о том, что собираются в путешествие с московскими друзьями.
По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», Виктория ехала в Карелию, потому что пообещала Трегубенко, что убьет с ним человека во славу Сатаны, о целях Платона не известно, но оба, предположительно, погибли вскоре после прибытия на место встречи. Судебный эксперт, религиовед, специалист в области нетрадиционных религиозных культов и экстремистских сообществ Игорь Иванишко уверен, что молодые люди, увлекающиеся эзотерикой и оккультизмом, составляют основную группу риска в таких ситуациях.
«Убитый сатанистами Платон Степанов стал жертвой именно из-за его увлечения различными опасными эзотерическими практиками. Он решил перейти на новый уровень, присоединившись к практикующим сатанистам, которые его и убили», — считает эксперт. Аналогичная ситуация, вероятно, произошла и с Викторией.
Как следует из судебной практики по делам с участием сатанистов, объяснил Иванишко, жертвами чаще всего становятся именно те, кому обещали посвящение в секту. От будущей жертвы, по его словам, чаще всего требуют уничтожить переписку в соцсетях и все возможные следы, которые связывают человека с его будущими убийцами. А в день посвящения человеку говорят отключить телефон и тайно от всех прибыть в секретное место.
«Потенциальный адепт рассчитывает стать посвященным сатанистом, но на самом деле становится сакральной жертвой, которая максимально осложнила задачу правоохранительным органам, так как сама до этого уничтожила все следы», — заключил он.