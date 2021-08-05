Пара сатанистов попалась на наркотиках и призналась в ритуальных убийствах. Их жертв 5 лет считали пропавшими

Московские сатанисты признались в серии ритуальных убийств. Предположительно, Ольга и Андрей еще пять лет назад расправились со своими жертвами, а затем съели их. Знакомые всегда замечали у мужчины странности: он имел склонность к насилию и агрессии, а в «клубе по интересам» ходили слухи о его преступлении, но всерьез их до сих пор никто воспринимать не хотел.

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что двое московских сатанистов признались в серии ритуальных убийств в лесах Карелии и Ленинградской области. Пару якобы задержали из-за наркотиков, а уже в полиции они рассказали и о других своих преступлениях: убийствах, расчленении и каннибализме. Пока предполагают, что у них было как минимум две жертвы — они числятся без вести пропавшими вот уже пять лет.

«Клуб по интересам»

История сатанистов Андрея Трегубенко и Ольги Большаковой началась еще в 2015 году — именно тогда они познакомились на базе общих интересов. Как рассказала «360» их общая знакомая Александра (имя изменено — прим. ред.), в «клубе по интересам» радикально настроенных людей не было. В основном на встречи приходили люди, которые интересовались эзотерикой и оккультизмом и искали общения с единомышленниками, совместных путешествий по знаковым местам.

Все встречи, по словам Александры, сначала обсуждались в социальных сетях. В одной из таких переписок появился Андрей Трегубенко.

Источник фото: соцсети

В него влюбились сразу две девушки: Ольга Большакова и Виктория Зайцева. При этом почти все, кроме них, заметили странности у нового знакомого и продолжать с ним общение не захотели.

Он был агрессивным, какие-то идеи высказывал, которые нормальным людям кажутся неадекватными. От него почти все отошли, его и до этого из каких-то тусовок выгоняли, потому что склонность к насилию и жестокости у него была — все это видели, кроме влюбленной Вики Александра.

Ольга тоже вызывала у людей вопросы, хотя таких опасений, как ее будущий спутник, не вызывала. Девушка увлекалась поэзией, работала в юридической фирме, но при этом, как выразилась Александра, очень любила «поклонение себе». Ведомой Ольгу знакомые назвать не могут, собеседница «360» даже предположила, что Трегубенко мог пойти на преступление.

Источник фото: соцсети

«Может быть, Андрей это сделал, чтобы у нее симпатию вызвать. Но он и удовольствие от этого получал, ему хотелось свое нездоровое влечение как-то обосновать», — сказала Александра.

Сакральные жертвы

Причем с Викторией Зайцевой у Андрея отношения были странные. По словам Александры, Ольга Большакова не ладила с девушкой — обе ревновали Трегубенко друг к другу. И несмотря на то, что Андрей жил с Ольгой — у них даже появилось двое общих детей, — от симпатий Вики он тоже не отказывался. Зайцева даже влезла в долги ради возлюбленного, так что когда после ее пропажи пошел слух об убийстве, мало кто поверил.

Вика очень хотела думать, что у них отношения, кучу кредитов набрала — ему на продукты, на алкоголь, на вещества. Сумма была довольно большая, а у нее проблемы с работой. Большинство из нас думали, что это все неправда — что он ее убил и съел. Думали, что Вика где-то прячется от кредиторов, поэтому кто-то пустил такой слух Александра.

Виктория Зайцева пропала 8 июня 2016 года, а через два месяца исчез другой общий знакомый Ольги и Андрея — петербуржец Платон Степанов. Оба накануне рассказывали о том, что собираются в путешествие с московскими друзьями.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», Виктория ехала в Карелию, потому что пообещала Трегубенко, что убьет с ним человека во славу Сатаны, о целях Платона не известно, но оба, предположительно, погибли вскоре после прибытия на место встречи. Судебный эксперт, религиовед, специалист в области нетрадиционных религиозных культов и экстремистских сообществ Игорь Иванишко уверен, что молодые люди, увлекающиеся эзотерикой и оккультизмом, составляют основную группу риска в таких ситуациях.

«Убитый сатанистами Платон Степанов стал жертвой именно из-за его увлечения различными опасными эзотерическими практиками. Он решил перейти на новый уровень, присоединившись к практикующим сатанистам, которые его и убили», — считает эксперт. Аналогичная ситуация, вероятно, произошла и с Викторией.

Как следует из судебной практики по делам с участием сатанистов, объяснил Иванишко, жертвами чаще всего становятся именно те, кому обещали посвящение в секту. От будущей жертвы, по его словам, чаще всего требуют уничтожить переписку в соцсетях и все возможные следы, которые связывают человека с его будущими убийцами. А в день посвящения человеку говорят отключить телефон и тайно от всех прибыть в секретное место.

«Потенциальный адепт рассчитывает стать посвященным сатанистом, но на самом деле становится сакральной жертвой, которая максимально осложнила задачу правоохранительным органам, так как сама до этого уничтожила все следы», — заключил он.