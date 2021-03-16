Папа римский высказывался в защиту геев, но отказался благословлять их. Этому есть причина
Ватикан заявил, что Католическая церковь не может благословлять однополые союзы, поскольку Бог «не благословляет грех». При этом на протяжении последних лет папа римский был довольно лоялен к ЛГБТ. Историк-ватиканист и доцент Центра изучения религий РГГУ Алексей Юдин рассказал «360», почему католики не пошли на поводу у западной либеральной публики.
Без благословения
Надежды геев-католиков были разбиты новым заявлением Ватикана. В ответ на вопрос о том, могут ли священники благословлять однополые пары, Конгрегация доктрины веры опубликовала указ. В нем говорится, что такие благословения «не могут считаться законными». Ответ был одобрен папой Франциском, передает The Guardian.
В указе говорилось, что «христианская община и ее пасторы должны с уважением и чуткостью приветствовать людей с гомосексуальными наклонностями», но их союзы не могут быть благословлены.
Согласно католическому учению, брак между мужчиной и женщиной является частью плана Бога и предназначен для создания детей. Поскольку однополые союзы не предназначены для того, чтобы быть частью этого плана, такие отношения не могут быть законно благословлены.
Далее в документе говорилось, что «Бог не благословляет и не может благословлять грех». Отмечается, что Бог может благословить грешного человека, чтобы тот понял, что он любим, и смог измениться с помощью этого.
Поддержка геев от Франциска
Папа Франциск был избран в марте 2013 года и с тех пор в своих публичных заявлениях старался взять более инклюзивный тон по отношению к ЛГБТ. Например, в ответ на вопрос о геях-священниках он сказал: «Кто я такой, чтобы судить?»
В документальном фильме «Франческо» режиссера Евгения Афинеевского он впервые публично поддержал предоставление геям законных прав в рамках однополых союзов. Однако его комментарии относились к гражданской сфере и борьбе с преследованиями этих людей, а не к Католической церкви.
Доцент Центра изучения религии РГГУ и историк-ватиканист Алексей Юдин также подчеркнул, что папа говорил о форме защиты этих людей. Однако никоим образом речь не шла о том, чтобы приравнять однополое сожительство к понятию церковного брака.
«Слухи о какой-то особой позиции папы и Ватикана как святого престола по отношению к однополым бракам сильно преувеличены. Как было все, так и осталось», — сказал собеседник «360».
Гомосексуальные союзы не могут быть предметом и объектом благословения. Такая форма общежития не может уподобляться браку, то есть нерасторжимому союзу между мужчиной и женщиной. Церковь может дать благословение человеку гомосексуальной ориентации, который хочет жить в согласии с замыслом Бога, но гомосексуальному союзу — нет.
«Если человек гомосексуальной ориентации ищет Бога, то кто я такой, чтобы его судить. Папа говорил о человеческой душе, ищущей Бога. А если речь идет о союзах, то это уже другое», — объяснил Юдин.
По словам доцента, учения в этом вопросе неизменны и вряд ли что-то изменится. Церковь всегда будет уделять внимание этой проблеме, потому что речь идет о живых людях и человеческих душах. Но смягчать отношение к вопросу благословения союзов не станет.
Католики не идут на поводу у либеральной западной публики, потому что это католики. У этих людей есть вероучение и принципы. Они к этому относятся очень строго и бережно. Это не исключает появления либеральных и ультралиберальных католиков, но сама церковь в своем подходе остается неизменна.