Пансионат для пожилых в Уфе превратили в пыточную. Руководство назвало фото и видео постановкой

Платный пансионат в Уфе «Моя семья» берет на содержание пожилых граждан. Но обращение с постояльцами со стороны руководства там ужасное. В мужской палате на пять человек матрасы есть только на трех кроватях, а в женской, где живут шесть бабушек, есть только четыре спальных места. В распоряжении «360» оказались кадры из пансионата.

Рассказ сиделки

На опубликованных кадрах видно, что девушка заходит в мужскую палату. У окна стоит пожилой мужчина. Матрас есть только на одной кровати. На остальных просто реечное дно. В женской палате находятся шесть бабушек и всего четыре кровати. На одной из постоялиц нет одежды. На кроватях голые матрасы без постельного белья, подушек или одеял.

Бывшая сиделка пансионата Дарья рассказала, что таких палат всего две. Все остальные вполне нормальные. Но по какой причине в таких условиях содержат некоторых пенсионеров, она не знает. При этом она подчеркнула, что эти палаты закрываются и попасть туда не так просто.

Несколько раз девушка была свидетелем того, что управляющая пансионатом пользовалась своей властью над пожилыми людьми и раздавала пощечины.

Там бабушка одна есть, она парализована и в коляске. Она в нее мячиком могла кинуть, ложки летали в нее. Если ей уже совсем все надоедало, то она подходила и просто леща давала Дарья.

По словам девушки, кормят постояльцев пять раз в день, но порции очень маленькие. Как отметила собеседница «360», ее кошка получает больше еды. Все это происходит в частном пансионате, где сутки проживания стоят от 700 до 1000 рублей.

Видео и фотографии Дарья успела снять, пока управляющая была в отъезде. Проносить с собой телефон на работу нельзя. Сейчас девушка уже уволилась. Как она пояснила, не выдержало сердце.

«Дело не в том, что тяжелая работа, а просто очень тяжело психологически», — пояснила она.

Привлечение внимания

Подруга сиделки Александра опубликовала на своей странице в Instagram фотографии из пансионата с призывом обратить внимание властей на происходящее.

«Пожилые люди спят на голых кроватях без подушек и одеял. Не у всех имеется даже матрас. Если есть такая возможность, передавайте данную информацию дальше. Чтобы власти начали проводить проверку и наказали виновных за жестокое обращение с пожилыми людьми. Все мы когда-то состаримся, но такую старость даже врагу не пожелаешь», — подписала она снимки.

В беседе с «360» Александра рассказала, что Дарья обратилась к ней за советом, как привлечь внимание к тому, что происходит в пансионате.

«Я ей сказала, что в любом случае, если боишься обращаться в местные органы или думаешь, что там есть какая-то подстава или еще что-то, то можешь предать огласке через социальные сети. Я в этом могу помочь», — рассказала Александра.

Этот способ сработал. Следователи Башкирии объявили о проверке частного пансионата. На место выехали сотрудники ведомства, чтобы проверить, в каких условиях живут постояльцы и насколько руководство соблюдает законы по оказанию услуг.

Директор пансионата Александр Васильев в беседе с изданием Ufa1.ru рассказал, что постельным бельем постояльцев обеспечивают родственники. О том, что кто-то из персонала распускает руки, он никогда не слышал.

По его словам, все фотографии и видео — это постановка «обозленного человека». Якобы автор снимков сам убрал постельное белье и разместил там людей. Причину такого поведения Васильев назвать затруднился, но отметил, что никого в последнее время не увольняли и не штрафовали.