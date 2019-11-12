Скандально известный артист Алексей Панин уже не раз удивляет аудиторию интернета своими эпатажными видео. В этот раз он выложил ролик, на котором привязывает свою дочь к батарее. Практически ни у кого не возникло сомнений в том, что сцена была постановочной, но имеет ли это значение? На вопрос о том, насколько далеко можно зайти в таких шутках с детьми, телеканалу «360» ответил профессор и доктор психологических наук Андрей Зберовский.

На видео видно, как Панин ругается на свою дочь за грязь в квартире. Он хватает девочку и тащит в кухню, чтобы привязать плачущего ребенка к батарее ремнем. Разгневанный отец обещает, что «пленницу» отвяжет только бабушка.

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Не все поверили в правдивость видео, особенно при виде ремня, который девочка могла бы сама отвязать. К тому же многие уверены, что Панин, отсудивший дочку у супруги, не стал бы так жестоко ее наказывать. Тем не менее, видео вызывает неоднозначные эмоции, среди которых точно не смех.

Психолог Андрей Зберовский, помимо того, что назвал пиар с помощью детей с «черным», указал, что попытка мужчины доминировать над ребенком, причем в такой жесткой форме и показательно, говорит о том, что у мужчины есть проблема с чувством самоуважения, с чувством своего статуса.

«То есть человек либо считает себя незаслуженно недооцененным, недостаточно авторитетным в семье или в обществе в целом, и он идет самым легким путем — демонстрацией своего физического превосходства над заведомо более слабым противником» — объяснил психолог.

Более того, Зберовский заявил, что такое поведение по отношению к ребенку может быть основанием для поднятия органами опеки и прокуратурой вопроса о должном исполнении отцовских обязанностей, потому как то, что показано на видео «точно входит в противоречие с семейным Кодексом».

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«Такие действия унижают формирующуюся личность ребенка. Если такая форма общения с папой будет в норме, то у ребенка сформируется привычка к домашнему насилию», — заметил Зберовский, предположив, что эту девочку либо будет бить ее мужчина, либо она будет повторять действия отца по отношению к своим детям.

Помимо этого беспокойство вызывает неоднозначность таких видео. Восприятие такого «юмора» основной массой людей составляет отдельный вопрос — не приближает ли показанное к норме реальное, не постановочное, жестокое обращение с детьми?

Коллега Зберовского психиатр-нарколог Алексей Казанцев также прокомментировал ситуацию Life. Он считает, что «употребление психоактивных веществ разной степени эффективности повлияло на Панина». У артиста, по словам эксперта, уже изменяется характер и функции головного мозга, и от него можно ждать чего угодно.

«Обычно болячки передаются от отца к дочери, от матери к сыну, к сожалению. У нее, насколько я помню, наследственность отягощена по той и по другой линии, мать у психиатра наблюдалась как минимум, у отца, соответственно, эти постоянные употребления. Он, конечно, сейчас борется за внешний вид с помощью косметологов, но поведение он свое менять не собирается», — рассказал Казанцев.

Он отметил, что у актера «хроническое заболевание, оно с ним на всю оставшуюся жизнь».

«У девочки может быть два варианта — может быть супруг — полная копия отца, как это довольно часто происходит, либо же у неё возникнут такие же проблемы в какой-то определённый период времени», — поддержал мнение коллеги Алексей Казанцев.