Паники в стране нет. Эпидемия коронавируса сплотила людей в Армении

В Армении зафиксирована первая смерть от коронавируса. Количество инфицированных превысило 300 человек. В стране введен режим ЧП, из-за которого ранее граждане России не могли вернуться домой. Жительница Еревана рассказал «360», как обстоят дела в стране.

Количество зараженных коронавирусом в Армении достигло 329 человек, передает РИА «Новости». Один человек умер, а 18 излечились. В стране объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля.

Возвращают домой

Из-за режима ЧП у некоторых россиян возникли сложности с выездом из страны и возвращением на родину. Многие из них приехали в Армению на машинах и не могли выехать обратно, поскольку дорога в Россию проходит через территорию Грузии. И если Армения дала добро на выезд из страны, то грузинские пограничники его сперва не давали. В Грузии также был объявлен режим ЧП. На границе застряли около 300 граждан России.

Многим рекомендовали покинуть страну авиатранспортом. Однако часть людей не смогла оставить свои личные автомобили в чужой стране и улететь. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Ереване Андрей Шанин сообщил, что сейчас этот вопрос решается. На этой неделе по согласованию с грузинской стороной из Армении уже выехало 24 гражданина России.

Шанин рассказал агенству Sputnik Армения, как происходил и, скорее всего, будет в дальнейшем происходить вывоз граждан. В автовозы загружают транспортные средства, а пассажиров размещают в микроавтобусы. В таких двойках осуществляется контролируемый проезд через территорию Грузии в сопровождении грузинской полиции.

Гордость за страну

И если у граждан России возникли некоторые сложные с выездом, то граждане Армении в целом никаких трудностей не испытывают. Жительница Еревана Анаит рассказала «360», что очень довольна действиями правительства. По ее словам, на эпидемию оно отреагировало резко, быстро и очень слаженно.

Правительство ограничило передвижения. Для того, чтобы пойти в аптеку или магазин, нужно заполнить специальный документ. Его образец можно найти в интернете. Распечатывать необязательно, главное написать по шаблону. В нем указываешь, куда идешь, во сколько вышел из дома и когда вернешься.

Машины патрулируют дороги. Если выйти на улицу, то могут остановить и спросить, кто ты и куда направляешься. Закрыты границы с другими городами. Везде стоит полиция.

Помимо продуктовых и аптек, работают кафе в закрытом режиме — они принимают заказы только на доставку еды.

По словам Анаит, единственная проблема заключается в том, что армяне — импульсивный народ. Им тяжело усидеть дома, поэтому некоторые постоянно рвутся на улицу погулять. В остальном все спокойно.

«В моем здании каждое утро обрабатывают лифты. В стране каждый день обрабатывают маршрутки, здания, магазины, постройки и так далее», — рассказывает она.

Анаит, например, сидит дома и никуда не выходит. Еду заказывает онлайн. Продукты просит оставлять на полу. Постоянно моет руки, пьет витамин С для укрепления организма и старается саморазвиваться.

Правительство также стремится создать максимально комфортные условия для жителей. Людям позволили не оплачивать свои кредиты в банках ближайшие 2-3 месяца. Анаит в этом месяце может не платить за коммунальные услуги. Их никто не отключат. Также вышел указ, что те, кто снимают квартиру, могут не оплачивать аренду в этом месяце.

Для тех, кто чувствует себя плохо, существует горячая линия.

«Две недели назад я немного заболела. Обратилась в горячую линию, описала им свои симптомы. Они не подходили под описание коронавируса, поэтому меня попросили два дня посидеть дома. Если температура не спадет, то срочно идти в местную поликлинику», — поделилась своим опытом Анаит.

К счастью, это была обычная простуда.

Помогают стране и многие армянские певцы. Они спонсируют лечение больных людей. Большинство ресторанов, которые работают на доставке, не берут денег за саму доставку. Несколько обычных семей стали шить маски и бесплатно раздавать их людям.

Из минусов Анаит называет только безответственных людей и первичную панику в продуктовых.

Собеседница «360» немного злится на тех, кто в период ЧП продолжают ходить на праздники и гулять по улицам. За такое неплохо было бы штрафовать и сажать. Она признает, что раньше тоже не осознавала серьезность ситуации, но когда вирус дошел до Еревана, изменила свою позицию. Среди самых упертых оказались те, для кого коронавирус наиболее опасен — старики.

Старики тоже некоторые думают, что раз они пережили войну, то значит и коронавирус их не возьмет. Благо у них есть дети и внуки, которые следят за тем, чтобы они на улицу не выходили Анаит.

Еще была паника, но только в самом начале. Люди рванули в магазины, боясь дефицита продуктов.

«Все скупали туалетную бумагу. Но это не только у нас было. Я правда немножко не понимаю людей, может какая-то дезинформация была? Кронавирус вызывает пневмонию, проблемы с легкими, а не понос», — говорит Анаит.

Сейчас все спокойно. Все товары в магазинах есть, а в аптеках можно найти маски. Многие не ограничиваются ношением масок, а надевают еще и перчатки.

В целом люди не отчаиваются и подбадривают друг друга, как могут.