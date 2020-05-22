Пандемия увеличила число миллиардеров. Кто разбогател, пока весь мир сидит дома?

Богатейшие люди США за время пандемии стали еще богаче. Пока экономика всего мира пытается просто выжить, в стране стало больше миллиардеров. За два месяца состояние местных богатеев увеличилось на 15%. Список пополнили 16 новичков. Кто именно оказался в плюсе благодаря ситуации с коронавирусом?

С 18 марта по 19 мая состояние американских миллиардеров выросло суммарно на 434 миллиарда долларов, достигнув 3,382 триллиона. Такие данные есть в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies, которое опубликовали в пятницу, 21 мая.

Источник фото: americansfortaxfairness.org

Примерно 20% прироста обеспечили пять и без того небедных людей, известных и за пределами Штатов. Это один из основателей Microsoft Билл Гейтс, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, глава Amazon Джефф Безос и создатель Facebook Марк Цукерберг. Так, состояние Гейтса выросло на 8,2%, или на 8 миллиардов, Безоса — на 30,6%, или на 34,6 миллиарда, а Цукерберга — 46,2%, или на 25,3 миллиарда.

Из тех, кто входит в топ-30 миллиардеров Штатов, самый большой рост финансов в процентном соотношении показали двое — владелец сети магазинов товаров для дома Menards Джон Менар — младший (62,8%) и изобретатель Илон Маск (48%). И это при том, что вначале состояние Маска упало на 2,8 миллиарда, после твита о дорогих акциях Tesla. В материале также отметили, что не только состояние уже признанных миллиардеров прибавилось, но и самих миллиардеров в США стало больше. Если в марте их было 614, то в мае — 630.

А как же простые люди?

При этом госсекретарь США Майк Помпео оценил ущерб миру от СОVID-19 в девять триллионов долларов. А главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис в разговоре с «360» отметил, что пандемия наглядно продемонстрировала минусы глобализации, которой бизнесмены обязаны длинными цепочками поставок той или иной продукции. Теперь предприниматели будут искать более короткие, но дорогие пути, что, естественно, скажется на конечной стоимости продукта. В итоге переплачивать будет именно рядовой потребитель. Пандемия уже лишила американцев дешевого мяса. Теперь этот товар можно найти только в специализированных лавках по завышенным ценам.

Тем временем именно Штаты лидируют по количеству заразившихся — 1 577 758, по данным Университета Джонса Хопкинса. 94 729 человек погибли. При этом власти еще пытаются фальсифицировать данные о COVID-19, а местные врачи подчеркивают, что миллионам американцев медицина просто недоступна: услуги врачей слишком дороги для простых обывателей. США — единственная промышленно развитая страна, где государство вообще не гарантирует гражданам свободный доступ к медицинским услугам.