Пандемия ускорила развитие технологий. Кто потеряет работу из-за роботов

Из-за пандемии миллионы людей остались без работы. Особенно сильно пострадали представители гостиничной индустрии, где сейчас внедряют новые технологии. Роботы прекрасно справляются с регистрацией посетителей, доставкой еды или посылок, а главное — они не болеют COVID-19.

Пандемия оставила без работы миллионы американцев. Среди них непропорционально много тех, кто работает в сфере услуг, где женщины и цветное население страны составляют наибольшую долю рабочей силы. В октябре без работы остались 11 миллионов человек, пишет The Guardian.

Экономическая нестабильность и новый вирус привели к повышенному спросу на роботов, начиная от беспилотных машин, которые могут перемещаться по коридорам и доставлять товары, до более широкого использования касс самообслуживания в супермаркетах.

В московских кафе появились роботы-официанты. Они не могут заразить посетителей коронавирусом и всегда находятся в хорошем настроении. Подобные уже есть в Китае, Японии и Южной Корее. Они контролируют соблюдение социальной дистанции.

В недавнем отчете Всемирного экономического форума был прогноз, что к 2025 году следующая волна автоматизации, ускоренная пандемией, приведет к сокращению 85 миллионов рабочих мест во всем мире. Будут созданы другие вакансии, но «предприятия, правительства и работники должны срочно спланировать совместную работу по реализации нового видения рабочей силы».

В июне комиссия по автомагистралям Пенсильвании уже уволила около 500 кондукторов в штате, когда перешла на полностью электронную работу.

Шансы человечества

Полностью заменить человека, особенно в сфере обслуживания, сегодня роботы не могут. В этом уверен генеральный директор в AlfaRobotics, эксперт в робототехнике Владимир Венеров.

Во многих случаях это не полноценная замена человека, но много функций роботы выполняют уже достаточно уверенно и хорошо. Пандемия подстегнула интерес, особенно в сфере продуктов питания, продажи еды Владимир Венеров. Генеральный директор в AlfaRobotics.

Собеседник «360» отметил, что сейчас есть заведения, где роботы как минимум выдают еду, как максимум — сами ее же и готовят. Правда, резко человечество на полностью автоматизированную жизнь не перейдет, считает Венеров.

«Это процесс постепенный, незаметный. Не будет так, что мы когда-нибудь проснемся, и все — мир изменился и одни роботы вокруг. Это не произойдет в одночасье, но постепенно это происходит. Если мы вспомним нашу жизнь хотя бы 15 лет назад, то она существенно отличалась, в частности, из-за появления новых гаджетов. Но это произошло постепенно», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что скоро в нашу жизнь могут войти, например, беспилотные автомобили, электронные сотрудники кол-центров, бухгалтеры, юристы и так далее.

«Чем больше мы переходим на цифровой документооборот, тем более формализованным становится этот процесс, тем меньше там требуется участие живого человека, с его творческими способностями. В рутинных операциях это будет однозначно вытесняться», — добавил Венеров.

Интерес к новым технологиям собеседник «360» объясняет надежностью роботов, которой не хватает людям. Человек, по словам эксперта, то хочет в отпуск, то повышения заработной платы, то уходит на больничный. Всего этого позволяет избежать техника.