Пандемия, санкции и мода «пожить для себя». Названы причины снижения рождаемости в России

В первом полугодии 2022 года рождаемость в России сократилась на 6,3%. Она падает с 2014 года и, по прогнозам, продолжит делать это еще как минимум два года. Среди основных причин — сокращение числа женщин в возрасте 20–29 лет, неопределенность на рынке труда, а также пандемия. Специалисты отмечают и то, что свою роль сыграла пришедшая с Запада мода «пожить для себя».

Снижение рождаемости

В январе–июне 2022 года в России родились 635,2 тысячи детей. Это на 6,3% меньше результатов того же периода прошлого года. Об этом говорят данные Росстата. Тем временем с 2019-го ситуация с рождаемостью, казалось бы, налаживалась. Однако темпы снижения числа новорожденных замедлялись с каждым годом.

В целом показатели начали ухудшаться с 2014 года. И как минимум до 2024 года они не вырастут. Такую информацию представили Минтруд и НИУ ВШЭ на заседании рабочей группы совета по стратегическому развитию и национальным проектам, написал РБК.

Пандемия и санкции

Среди главных причин снижения рождаемости в Минтруде назвали сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет и неопределенность на рынке труда. Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «360», что это еще не все. Сказаться могло и эхо коронавируса, ведь именно в апреле зафиксировали минимальное количество новорожденных практически с середины прошлого века.

«Если отмотать на девять месяцев назад, мы попадаем как раз на период волны коронавируса. <…> Тогда было очень много мифов вокруг вакцины. Как раз те, кто планировал беременность, ее решили отложить. Отсюда такое минимальное значение по количеству рожденных детишек. В мае и июне стало лучше», — пояснила Буцкая.

Мама семи детей, член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, председатель региональной общественной организации «Наши дети» Ирина Боровова в разговоре с «360» также назвала пандемию одной из причин снижения рождаемости.

Мы болели — было несколько не до этого. Но сейчас, на мой взгляд, ситуация все же должна выровняться, потому что COVID-19 ушел на второй план. Мы, наконец, вышли из пандемических ограничений Ирина Боровова член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, председатель организации «Наши дети».

На числе новорожденных могут сказаться и пандемия, и санкции, и вообще любые изменения, которые влияют на уровень жизнь и уверенности в будущем. Так считает завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина, написал РБК.

«Как правило, в кризисный период уровень рождаемости падает, так как люди откладывают рождения», — пояснила она.

«Пожить для себя»

Ирина Боровова отметила, что не питает надежд на то, что ее взрослые дети ориентированы на семью. По ее словам, многие сейчас не только переживают из-за нестабильности ситуации, но и ориентируются на западную модель «пожить для себя». Она отметила, что это пугает ее как мать, а как эксперта заставляет задуматься над работой в этом направлении.

Сейчас стало модным пожить для себя. Это западное веяние внедрилось в сознание молодого поколения. <…> На протяжении 20 лет с экранов транслируем спокойную богатую жизнь, но в реальности она не такая. И конечно, молодежь пугает, когда нет квартиры или машины или еще не съездил куда-то, не нагулялся. Мы рожали детей в институтах. И ничего не мешало их растить Ирина Боровова член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, председатель организации «Наши дети».

Сейчас же ситуация начинает меняться, уверена Боровова. Возвращается популярность звания «Мать-героиня», оно снова становится значимым. Так в стране делают акцент на многодетных семьях. И им, конечно, нужна поддержка.

«Родили пять детей — дайте квартиру. Поверьте, будет огромный беби-бум. Огромный! Это будет стимулом», — пояснил Боровова.

Источник фото: РИА «Новости»

Меры государственной поддержки

Демографическая политика помогает поддерживать рождаемость, отметила Ирина Калабихина. В стране сейчас есть ежемесячные выплаты для вставших на учет в ранние сроки беременности, выплаты на первого и второго ребенка. Не стоит забывать и о материнском капитале, который действует с 2007 года. В 2020-м программу расширили: теперь она распространяется не только на второго, но и на первого ребенка.

Научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов считает, что недостаток мер господдержки — в их временном характере. Например, семья планировала второго ребенка через три года, но решено было рожать через год. Причина — мысль о том, что программа может скоро закончится. Так возникают скачки рождаемости, а затем и провалы, объяснил он.

Как изменятся показатели рождаемости в будущем

За год ожидается падение рождаемости в районе 10%, отметила Татьяна Буцкая. По ее словам, самое главное для улучшения этого показателя — уверенность потенциальных родителей в будущем. Все программы, которые на сегодня есть, нужно демонстрировать, давать понять, что они останутся. Тогда молодежь сможет строить свои планы.

«Нужно создавать программы не сегодняшнего дня, а программы, на которые можно опереться на десятилетия вперед. Например, у нас есть помощь молодым семьям с жильем. Но даже если они встают в очередь будучи молодыми, рано или поздно они встают в возраст 35 лет, а очередь может еще не дойти. И семья выпадает из этой программы. Эти вопросы нужно решать сейчас», — пояснила Буцкая.

Также, по ее словам, молодым семьям нужно объяснять, как их будут поддерживать. Ведь немногие могут комбинировать меры поддержки и понять, что конкретно они получат.

Источник фото: РИА «Новости»

По словам Ирины Калабихиной, рождаемость будет снижаться из-за сокращения женщин репродуктивного возраста. Игорь Ефремов также не дает позитивных прогнозов. Он считает, что в 2022 году родится на 8% меньше детей, чем в предыдущем. При этом снижение числа новорожденных из-за санкционного кризиса произойдет несколько позже — в начале 2023 года.

Санкции спровоцировали падение доходов и сжатие занятости. При этом существует корреляция между динамикой доходов населения и рождаемостью девять месяцев спустя. В результате в 2023 году ситуация будет намного хуже, чем в 2022-м Игорь Ефремов сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара.

Отец пяти сыновей и автор одного из самых популярных блогов об отношениях и воспитании Андрей Клеверин рассказал «360», что многие пока не готовы брать на себя дополнительные расходы. Тем более что есть множество слухов, что ситуация будет ухудшаться.

«Нужна стабилизация ситуации, завершение всех происходящих геополитических событий. И то после этого нужно будет понять, как выглядит новая экономическая реальность. Понимаем, что даже после окончания спецоперации санкции будут сняты не все и не сразу, а экономика просела серьезно. <…> Мгновенно это не изменится», — отметил Клеверин.

Как повысить показатели рождаемости в России

Ирина Боровова подчеркнула, что экономическая составляющая не может не отражаться на количестве новорожденных. Тем временем доходы россиян во втором квартале 2022 года уменьшились на 0,8% год к году, написал РБК со ссылкой на Росстат. А предыдущее снижение — на 1,2% — зафиксировали всего кварталом ранее.

То есть для повышения рождаемости в стране властям стоит стимулировать доходы населения. Здесь помогут и повышения зарплат, и выделения пособий, уверен Ефремов. Такие меры помогли не допустить снижения рождаемости в 2009 году, в котором был сильный кризис.

Источник фото: РИА «Новости»

Ирина Калабихина же считает, что секрет повышения рождаемости в балансе «семья — работа». Нужно усовершенствовать систему декретов, ввести отцовские отпуска, которые смогут использовать лишь мужчины, обеспечить наличие сертифицированных нянь, вернуть ясельные группы в полном объеме.