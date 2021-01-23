Пандемия обострила ситуацию с суицидами. Но есть способы помочь близким в беде

Количество самоубийств резко выросло в Японии за 2020 год. Цифры стали рекордными за последние 10 лет. Также всплеск детского суицида произошел в Санкт-Петербурге. Случаев становилось все больше на фоне пандемии и ограничительных мер. Психологи считают, что возникшие проблемы стали для многих последней каплей на пути к решению свести счеты с жизнью. При этом всегда есть варианты справиться с депрессией.

Минздрав Японии сообщил, что в 2020 году 20 919 человек покончили жизнь самоубийством. Этот показатель оказался на 3,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Все предыдущие 10 лет количество суицидов шло на убыль. При этом от коронавируса в стране умерли 3,4 тысячи человек.

За время пандемии в Японии выросло число самоубийств среди женщин и детей. Всего за восемь месяцев зафиксировали более 300 случаев суицида детей в начальной, средней и старшей школах. Это почти на 30% больше, чем было за аналогичный период 2019 года.

«Учащиеся беспокоятся о своем будущем. Они не знают, что делать. Раньше они могли снимать стресс, разговаривая с друзьями, а теперь они не могут даже пойти в караоке», — подчеркнула консультант Токийского центра предотвращения самоубийств Акико Мура.

Специалисты связывают резкий скачок самоубийств с пандемией и ограничительными мерами. Многие столкнулись с безработицей, а у женщин появилась дополнительная нагрузка дома. При этом в Японии домашние обязанности часто неравномерно распределяются в семьях.

Рост суицида среди детей произошел не только в этой стране. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина сообщила, что в городе резко выросло количество самоубийств несовершеннолетних.

«Сегодня, к ужасу моему, правоохранительные органы отмечают, что в Петербурге сложился резкий рост самоубийств несовершеннолетних. За весь период 2019 года от суицида пострадали три человека, за девять месяцев 2020 года этих детей уже 10», — рассказала она.

Омбудсмен отметила, что эти дети практически во всех случаях были из хороших семей. Чаще всего причинами суицида становились ссоры с родителями, перегрузка от обучения или конфликты со сверстниками.

Причины суицида

Люди решаются на самоубийство по одним и тем же причинам, которые в сумме толкают их на такой шаг, пояснил «360» психолог Павел Жавнеров. При этом человек не принимает решение в один момент, а обдумывает его в течение продолжительного времени. Он может просто не видеть для себя другого выхода.

«Первое: человек не получает никакого удовольствия от жизни на протяжении какого-то длительного периода. Второе: у него может не быть каких-то привязанностей, то есть нет никакой ответственности за кого-то. Третье: человек имеет эмоциональные проблемы — тревожные реакции, много негативных эмоций», — перечислил специалист.

Он добавил, что у такого человека на протяжении всей жизни могли быть ситуации, которые перечеркивают все положительное. Это могут быть насилие, банкротство, тюремное заключение и другие моменты, дающие представление, что жизнь — очень плохая штука.

Источник фото: pixabay.com

«Чтобы набраться храбрости, человек может и выпить алкоголь, потому что это снижает критичность мышления, то есть человек хуже осознает последствия. Ему нужно перебороть инстинкт самосохранения, для чего нужно много причин», — отметил Жавнеров.

По словам психолога, во время пандемии люди, которые были близки к суициду на 95%, столкнулись с новыми проблемами. Они могли потерять работу, влезть в долги, потерять деньги и перспективу. Все это добавило еще 5%.

«Вот те, кто был на уровне 95%, теперь у них 100% — все, они готовы. У людей, у которых было 90, 85% и так далее, это всего лишь ухудшает их общий уровень жизни, но не провоцирует именно на сам поступок. Провоцирует это только у тех, кто уже был на грани совершения суицида», — пояснил Жавнеров.

Он подчеркнул, что самоубийство всегда является осознанным выбором человека, основывающимся на его жизненном опыте. Люди идут на суицид, когда причин уйти из жизни становится больше, чем продолжать ее.

Как справиться с депрессией?

Чтобы не доводить себя до печальных последствий, нужно понять, что на самом деле смысл жизни у всех людей одинаковый.

«Смысл жизни человека — жить радостно, комфортно и счастливо. Всеми своими действиями мы к этому стремимся. Просто когда человек этого не осознает, он ищет какие-то окольные пути», — отметил психолог.

Такой человек может стараться понравиться окружающим, чтобы за счет этого чувствовать радость. Или же он может делать то, что считает правильным общество. За счет этого человек чувствует свою значимость и испытывает радость.

Если люди начнут каждый день делать что-то, что увеличивает их счастье и радость в жизни, то они будут становиться с каждым днем все счастливее. Но есть два ограничения: нельзя быть счастливым сегодня в ущерб будущему счастью и нельзя быть счастливым в ущерб другим людям Павел Жавнеров психолог.

Специалист посоветовал каждый день думать о том, как прожить его максимально счастливо. Если ежедневно об этом думать и стремиться к этому, то начнешь замечать, что каждый новый день становится более приятным.

Источник фото: pixabay.com

Для человека жизнь станет не чередой испытаний, трагедий и утрат, а большим парком аттракционов, где он каждый день просто катается, развлекается и веселится. Вот это позволяет человеку любить жизнь, получать от нее удовольствие, и никогда у него не возникнет желания с ней распрощаться Павел Жавнеров психолог.

По словам Жавнерова, есть много способов справиться с депрессией. Иногда человек не готов обращаться к специалисту, поэтому важно найти удобное для себя решение. Кому-то может подойти прослушивание аудиокниги по психологии, а кто-то найдет выход после подписки на блогера-психолога.

«Здесь главное — выбрать для себя наиболее подходящее решение на данный момент времени. Но самое главное в любом случае — какое-то решение выбрать. Бездействие здесь — самое плохое», — подчеркнул специалист.

Многие зачастую думают, что проблема рассосется сама, но к этому нельзя так относиться. Речь идет не о болезни, а об образе мышления и других вещах, которые со временем только усугубляются. Чем раньше человек начнет хоть что-то делать, тем лучше он оградит себя от риска перейти в обостренное состояние.