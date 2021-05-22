Пандемия ничему не научила. Жители Флориды рассказали о жизни после отмены ограничений

Американский штат Флорида с начала мая живет без масок. Жители рады снятию ограничений, но они забыли, что пандемия никуда не ушла. Подвергать себя такому риску пока опрометчиво.

Сомнительная радость

Американцы ликуют и боготворят своего губернатора Рона Десантиса, который подписал указ об отмене всех ограничений, которые принимались местными властями в связи с чрезвычайной ситуацией из-за распространения коронавируса.

Помимо этого, глава штата заявил, что если кто-то считает, что на данном этапе нужны меры контроля для сдерживания пандемии, значит, он не верит в эффективность вакцины. А еще во Флориде новый закон, лишающий власти округов возможности переводить школы и компании на удаленный режим.

«Благодаря нашему губернатору 3 мая были сняты ограничения по ношению масок, чему мы очень рады. И очень счастливы жить в этом штате, потому что мы сейчас может дышать свободно морским воздухом, ходить в супермаркеты, аптеки. Нам не нужны маски, мы очень рады этому», — рассказала «360» директор Русско-американского общественного центра Флориды Татьяна Джонсон.

Такое решение властей жители штата восприняли с позитивом, хотя ежедневно местные медики выявляют там более двух тысяч заразившихся.

«Сейчас нахожусь во Флориде, приехала сюда из Нью-Йорка отдыхать. Очень рада, что 3 мая губернатор Флориды Десантис отменил ношение масок. Посмотрите, какая здесь красота! Мы дышим воздухом и наслаждаемся», — отметила американка Фаина Диренза.

Забыли про защиту

Местный пастор Шон уверен, что обычные маски не спасут человека. Эта мысль, вероятно, помогает ему уверенно ходить в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

«Что я думаю о масках? Я думаю, что они наскучили и надоели. Людям тяжело дышать, как и мне. Я не люблю носить их все время. Лучшая маска — № 95, которая не позволяет вирусу проникнуть. Обычная хирургическая маска не спасет тебя. Люди боятся. Кто-то чихнул — и все сразу вокруг подпрыгивают», — заявил пастор.

Он рассказал, что на День благодарения у него была простуда. Когда он кашлял, вся семья вздрагивала. Хотя известно, что медицинская маска как раз и защищает человека от попадания на него слюны больного. Мужчина считает, что все, что творится вокруг, просто страх.

Еще один житель Флориды заявил, что в штате много тех, кто сделал прививку от нового вируса. Он также выразил надежду, что скоро все вернутся к прежней жизни.

Заболевших все еще много

Директор гостиницы в Майами рассказал «360», что теперь власти ввели штраф в размере пяти тысяч долларов для владельцев ресторанов, которые заставляют надеть маску или не пускают посетителя без нее. Однако статистика уже может показать, что мера пока неэффективна и в любой момент снятие ограничений сработает в обратную сторону.

По данным сайта Clickorlando, в четверг, 20 мая, во Флориде было зарегистрировано 2336 новых случаев заражения коронавирусом. Почти всю неделю количество зараженных держалось на этом уровне. По данным сайта Our World in Data на 21 мая, в США от коронавируса привились уже 281,6 миллиона человек.

Губернатор Десантис при этом планирует добиться снятия всех непогашенных штрафов, которые были наложены на местные предприятия за несоблюдение мер профилактики ковида.