Пандемия нанесла внезапный удар. Недостаток донорской крови может стать серьезной проблемой

Красный Крест в США заявил об острой нехватке донорской крови в больницах на фоне распространения штамма «омикрон». В России подобный кризис вряд ли возможен благодаря стандартизации заготовки крови — излишки донорского материала можно спокойно переправить из одного региона в другой. Тем не менее пандемия негативно сказалась на активности доноров.

Американское отделение Красного Креста заявило об острой нехватке донорской крови за последнее десятилетие. Организация заведует поступлением 40% донорской крови в США, написал ТАСС. Пациенты рискуют не получить помощь.

Количество доноров крови с начала пандемии сократилось на 10%, и на фоне распространения штамма «омикрон» эта тенденция продолжается. Из-за пандемии в стране отменяли дни донора, в организациях также не хватает специалистов.

Красный Крест ограничил поставки крови в больницы, поэтому часть учреждений может не получить даже четверть нужного объема. Врачам приходилось выбирать, кому из пациентов в этот раз достанется кровь, а кому придется подождать помощи.

"В больницы все так же поступают пострадавшие во время аварий, онкобольные, пациенты с серповидно- клеточной анемией и серьезно больные люди, которым нужно переливание крови, чтобы выжить. Мы делаем все возможное, чтобы увеличить количество получаемой крови и обеспечить каждому пациенту безотлагательную медицинскую помощь», — заявил главный врач Красного Креста Пампи Янг.

Донорская кровь в России

Если в США нехватка донорской крови породила кризис, то в России такой сценарий вряд ли возможен. Врач-трансфузиолог Андрей Звонков напомнил «360», что сбором донорской крови централизованно руководит ФМБА, и благодаря этому дефицита крови можно избежать.

"Если раньше кровь заготавливалась в каждом регионе, и транспортировка материала из одного региона в другой была невозможна, то после стандартизации заготовки крови в 2007 году все отделения переливания крови стали подчиняться не главному врачу и департаменту здравоохранения, а федеральному агентству», — рассказал специалист.

Сейчас все излишки крови можно сдавать в банки, и на санавиации они будут транспортированы в любую точку страны. Более того, в России появились богатые на донорскую кровь регионы, откуда ее можно при необходимости переправить.

Однако про проблему нехватки доноров в период пандемии не стоит забывать. В России еще в августе в СМИ распространились сообщения о сложностях с пополнением запасов донорской крови. Донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой от коронавируса и спустя месяц после второго компонента вакцины.

«Донорский светофор» был красным, и означал дефицит компонентов крови, но при этом ФМБА заявляло, что в больницах хватает крови для реципиентов. Ситуацию усугубляло и то, что часть постоянных доноров заболели ковидом. Для пополнения запасов кровь начали собирать по выходным.

Спустя почти полгода низкая активность доноров сохраняется. Врач-гематолог, старший научный сотрудник НЦАГиП имени Кулакова Мария Виноградова предположила, что это может быть связано со страхом лишний раз прийти в медицинское учреждение и заболеть.

«Возможно кто-то болеет, а после болезни есть противопоказания для сдачи», — заметила специалист.

Ситуацию все так же осложняет вакцинация и ревакцинация. Специалист напомнила, что о жестких правилах относительно донорства крови в период вакцинации было известно еще давно. Такая мера нужна была не только для защиты донора, но и реципиента, ведь переливаемая кровь не должна вызывать иммунологической реакции у пациента.