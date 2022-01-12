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    12 января 2022, 22:55

    Пандемия нанесла внезапный удар. Недостаток донорской крови может стать серьезной проблемой

    Трансфузиолог Андрей Звонков: дефицита донорской крови в России не будет

    Дмитрий Толокевич, Ольга Морозова

    Красный Крест в США заявил об острой нехватке донорской крови в больницах на фоне распространения штамма «омикрон». В России подобный кризис вряд ли возможен благодаря стандартизации заготовки крови — излишки донорского материала можно спокойно переправить из одного региона в другой. Тем не менее пандемия негативно сказалась на активности доноров.

    Пандемия нанесла внезапный удар. Недостаток донорской крови может стать серьезной проблемой

    Американское отделение Красного Креста заявило об острой нехватке донорской крови за последнее десятилетие. Организация заведует поступлением 40% донорской крови в США, написал ТАСС. Пациенты рискуют не получить помощь.

    Количество доноров крови с начала пандемии сократилось на 10%, и на фоне распространения штамма «омикрон» эта тенденция продолжается. Из-за пандемии в стране отменяли дни донора, в организациях также не хватает специалистов.

    Красный Крест ограничил поставки крови в больницы, поэтому часть учреждений может не получить даже четверть нужного объема. Врачам приходилось выбирать, кому из пациентов в этот раз достанется кровь, а кому придется подождать помощи.

    "В больницы все так же поступают пострадавшие во время аварий, онкобольные, пациенты с серповидно- клеточной анемией и серьезно больные люди, которым нужно переливание крови, чтобы выжить. Мы делаем все возможное, чтобы увеличить количество получаемой крови и обеспечить каждому пациенту безотлагательную медицинскую помощь», — заявил главный врач Красного Креста Пампи Янг.

    Донорская кровь в России

    Если в США нехватка донорской крови породила кризис, то в России такой сценарий вряд ли возможен. Врач-трансфузиолог Андрей Звонков напомнил «360», что сбором донорской крови централизованно руководит ФМБА, и благодаря этому дефицита крови можно избежать.

    "Если раньше кровь заготавливалась в каждом регионе, и транспортировка материала из одного региона в другой была невозможна, то после стандартизации заготовки крови в 2007 году все отделения переливания крови стали подчиняться не главному врачу и департаменту здравоохранения, а федеральному агентству», — рассказал специалист.

    Сейчас все излишки крови можно сдавать в банки, и на санавиации они будут транспортированы в любую точку страны. Более того, в России появились богатые на донорскую кровь регионы, откуда ее можно при необходимости переправить.

    Однако про проблему нехватки доноров в период пандемии не стоит забывать. В России еще в августе в СМИ распространились сообщения о сложностях с пополнением запасов донорской крови. Донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой от коронавируса и спустя месяц после второго компонента вакцины.

    «Донорский светофор» был красным, и означал дефицит компонентов крови, но при этом ФМБА заявляло, что в больницах хватает крови для реципиентов. Ситуацию усугубляло и то, что часть постоянных доноров заболели ковидом. Для пополнения запасов кровь начали собирать по выходным.

    Спустя почти полгода низкая активность доноров сохраняется. Врач-гематолог, старший научный сотрудник НЦАГиП имени Кулакова Мария Виноградова предположила, что это может быть связано со страхом лишний раз прийти в медицинское учреждение и заболеть.

    «Возможно кто-то болеет, а после болезни есть противопоказания для сдачи», — заметила специалист.

    Ситуацию все так же осложняет вакцинация и ревакцинация. Специалист напомнила, что о жестких правилах относительно донорства крови в период вакцинации было известно еще давно. Такая мера нужна была не только для защиты донора, но и реципиента, ведь переливаемая кровь не должна вызывать иммунологической реакции у пациента.