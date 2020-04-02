Коронавирус для большей части жителей мира стал причиной больших потерь, в том числе и финансовых. Но нашлись и те, кто смог извлечь пользу из происходящего. Среди них преступники. Они быстро подстраиваются под ситуацию и наживаются на страхах людей по всему миру.

Полицейская служба Евросоюза Европол подготовила доклад о том, как ситуация с коронавирусом в мире повлияет на преступность. Выводы оказались неутешительными: хоть для медвежатников теперь возможностей будет меньше, прощаться с криминалом рано.

В России это было понятно и до заявления Европола. Например, в некоторых городах особенно беспринципные мошенники начали обирать пенсионеров. Переодевшись сотрудниками охранных организаций, преступники поджидали пожилых людей и, угрожая вызвать полицию, «брали штрафы» за нарушение режима самоизоляции.

Обман на возвратах

Среди наиболее пострадавших от коронавируса сфер бизнеса будет туризм. Авиакомпании теряют деньги из-за массово отмененных перелетов, гостиничный бизнес закрывается, туристам приходится отменять запланированные поездки. Туристы все же пытаются вернуть деньги за сорвавшиеся отпуска.

Многие турфирмы и авиакомпании сами согласились пойти навстречу клиентам и вернуть средства, но именно это и стало поводом для многочисленных мошенничеств. Так, часто злоумышленники звонят туристам, представляются сотрудниками турфирм или авиакомпаний и предлагают оформить возврат средств, рассказал директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов.

«Люди, которые ищут любой способ вернуть деньги, могут на эмоциях предоставить полные данные карты злоумышленнику и сообщить одноразовый платежный код, который придет на мобильный. В этом случае мошенник просто спишет средства с карты», — объяснил он одну из схем обмана.

Киберпреступность

Из-за того, что компании по всему миру переходят на дистанционную работу, киберпреступники нашли новый способ мошенничества: они подключаются к системам компаний, взламывая компьютеры сотрудников, работающих из дома. Поэтому в ближайшее время Европол ожидает резкий рост утечек персональных данных и внутренних документов.

Другие стали создавать фейковые сервисы доставки различных товаров и продуктов — от еды до антисептиков. Расследование Европола показало, что в одном Сингапуре компании потеряли больше 6,5 миллиона евро на закупке средств индивидуальной защиты для сотрудников — оплаченный товар так и не пришел.

Аналогичных ситуаций уже много в России. Например, московская компания заказала медицинские маски на миллион рублей, после оплаты продавец исчез. Как найти злоумышленников, пока никто не знает, но полиция уже принялась за дело.

Медицинская сфера сейчас находится в особой опасности — именно в ней больше всего соблазна для мошенников сегодня. Большая часть стран уже перешла на доставку лекарственных препаратов, чтобы избавить людей от необходимости лишний раз выходить на улицу и подвергать себя риску. Однако попасться на подделку в Сети значительно проще — появились многочисленные предложения лекарств от коронавируса, фальшивых тестов, прививок и профилактических препаратов. Поэтому сейчас стоит особенно внимательно относиться к сервисам доставки и доверять только известным и проверенным компаниям.

Крупная рыба

Наживаются на пандемии коронавируса и преступники покрупнее. Например, правительство США уже заявило о том, что наркокартели готовы воспользоваться тем, что внимание мировых властей сосредоточено на эпидемиологической обстановке, а не на организованной преступности.

Несмотря на закрывшиеся границы и временное снижение наркотрафика в Европе, черный рынок уже готов активизироваться, избавившись от всех конкурентов. Причем повышенный уровень контроля за гражданами, обязанными соблюдать карантин, на наркоторговлю повлиял мало, несмотря на ожидания полиции.

Один из сотрудников правоохранительных органов Франции рассказал, что преступные группировки легко адаптировались к новым условиям. Например, наркоторговля переместилась с привычных парков и рынков в очереди в супермаркетах.

Больше того, эксперты Европола отмечают в своем докладе, что, возможно, из-за закрывшихся границ и паники мощные преступные группировки только усилят свои позиции и авторитет.