ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие недели ожидается рост числа заболевших и погибших. Об особенностях нынешней эпидемии и сравнимых по масштабу заболеваниях — в материале «360».

Что такое пандемия

Пандемия — это необычно сильная эпидемия, которая распространилась на всю страну (по-гречески она означает «весь народ») или на многие страны мира.

«Это формальные стадии — сначала это называют вспышкой, потом на определенной стадии распространения вируса переходит в понятие эпидемии. Эпидемия, которая распространилась на все континенты, уже называется пандемией», — пояснил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

Он отметил, что объявление пандемии COVID-19 не влечет за собой каких-либо ограничений для людей. Страны сами решают, как им бороться с распространением инфекции, ВОЗ может дать лишь рекомендации.

По словам Тедроса Гебрейесуса, это первая пандемия, которую вызвал коронавирус.

Пандемия коронавируса

РИА «Новости» / Виталий Аньков

С начала эпидемии в мире зарегистрировали более 119 тысяч случаев заражения COVID-19. Помимо Китая болезнь распространилась на 113 стран. При этом, по словам главы ВОЗ, свыше 90% всех заболевших приходится на четыре из них. Это КНР, Италия, Иран и Южная Корея. В Китае и Южной Корее число заболевших в последнее время значительно снизилось. Так, на материковой части Китая за сутки вирус нашли у 24 человек, во всем мире подтвердили 4105 новых случаев.

В России за сутки коронавирус обнаружили у восьми пациентов. Шестеро заболели в Москве, еще двое — в Подмосковье. Все они ранее были в Италии. С начала эпидемии коронавирус в РФ подхватили 28 человек.

С 13 марта российские перевозчики снизят число рейсов в Италию, Германию, Францию и Испанию. Прибывающих из этих стран будут направлять в терминал F Шереметьево. Туда уже прилетают пассажиры из Китая, Ирана и Южной Кореи. Еще в самолете туристы заполняют анкеты с контактными данными, в аэропорту им измеряют температуру и, если признаков простуды нет, пропускают в город.

Также в Москве медики наблюдают около тысячи человек, которые ранее контактировали с заболевшими.

Недавние эпидемии

Последняя пандемия, о которой объявляла ВОЗ, произошла в 2009 году и была вызвана вирусом свиного гриппа А (H1N1). По оценкам всемирной организации, от этого штамма гриппа за год умерли от 100 тысяч до 400 тысяч человек.

Вспышка возникла в апреле–мае 2009 года в Мексике и США. В июне ВОЗ назвала распространение гриппа пандемией. До этого подобных заявлений организация не делала в течение сорока лет. К концу августа было зарегистрировано более 255 тысяч случаев заражения и 2627 смертей в 140 странах мира.

В октябре тогдашний президент США Барак Обама объявил в стране чрезвычайное положение по гриппу А (H1N1), назвав его национальной угрозой для Соединенных Штатов.

РИА «Новости» / Алексей Даничев

До этого в Юго-Восточной Азии была эпидемия птичьего гриппа (H5N1). Впервые его обнаружили у жителя Гонконга в 1997 году во время вспышки гриппа у домашней птицы. В 2003–2008 годах от этого вируса погибли около 360 человек.

Массовое заболевание гриппом вызывают мутировавшие вирусы, к которым у людей нет иммунитета. Эпидемиологи считают, что пандемии гриппа случаются два-три раза за сотню лет. Самую массовую эпидемию вызвал в 1918–1919 годах испанский грипп — испанка (H1N1). По разным оценкам, жертвами болезни стали от 25 до 50 миллионов человек.

Еще была вспышка Эболы в Западной Африке в 2014–2015 годах. Она затронула Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал, Мали, а также США и Испанию. В декабре 2015 года ВОЗ объявила об окончании эпидемии. В мире от нее умерли более 11 тысяч человек.

Самая известная эпидемия, которая с 1980-х годов распространилась на весь мир, — это распространение ВИЧ-инфекции. По данным на конец 2019 года, в России было более миллиона ВИЧ-положительных. Почти 60% новых случаев заражения происходит во время секса между мужчиной и женщиной, оставшиеся случаи связаны с употреблением наркотиков.