От молитв до проклятий. Как разные религии борются с коронавирусом

Далай-лама заявил, что пандемия COVID-19 — результат накопленной человечеством плохой кармы, и рассказал о мантре, которая поможет ее очистить. Другие религиозные деятели тоже не остались в стороне — в бой с коронавирусом пустили молитвы, крестные ходы и даже проклятья.

Очистить карму мантрами

Далай-лама уверен, что в мире наступает эпоха болезней — именно так он видит будущее в связи с пандемией COVID-19. Однако духовный лидер буддистов уверен, что сейчас людям крайне необходимо сохранять мужество в борьбе с недугом.

«Эта пандемия коронавируса в целом является результатом плохой кармы, которую мы накопили в предыдущих жизнях. Это совершенно очевидно», — сказал Далай-лама во время онлайн-учений для россиян.

В буддийском учении о мироустройстве Абхидхарма, по словам духовного наставника буддистов, предсказывается эпоха войны, эпоха болезней и эпоха голода. Эпохой войны можно назвать ХХ век, когда человечество пережило обе мировых войны и огромное количество других вооруженных конфликтов. После пандемии — эпохи болезней — человечеству, уверен Далай-дама, стоит готовиться к эпохе голода, которую будут сопровождать финансовые трудности.

При этом Далай-лама подчеркнул, что ученые и врачи делают все, чтобы остановить развитие пандемии и снизить количество пострадавших.

«Поэтому нам ни в коем случае нельзя терять мужества и думать, что ничего нельзя сделать. Нам всем необходимо настолько, насколько мы можем, прилагать все усилия для того, чтобы избавиться от этой болезни», — уверен он.

Тем буддистам, которые не принадлежат ни к ученым, ни ко врачам, Далай-лама предложил читать мантру Зеленой Тары «Ом Таре туттаре туре сваха», чтобы очистить карму человечества и завершить пандемию. Об эффективности этой мантры духовный лидер говорил еще в феврале 2020 года.

Главное — молитва?

Большинство мировых религий решили бороться с пандемией традиционными способами — постараться снизить риски заражения до появления вакцины. Например, папа римский Франциск еще в конце марта обратился с призывом организовать общехристианский молебен. Однако общаться с Богом клирик призывал не в церквях и храмах, а в онлайн-режиме.

Мусульмане же для пропаганды карантина и запретов на поездки во время пандемии цитируют изречение пророка Мухаммеда: «Если вы услышите о том, что на какой-то земле разразилась чума, то не отправляйтесь в эту землю, а если чума дойдет до тех земель, где вы находитесь, то не уходите оттуда, убегая от нее». Также мусульмане вспоминали о том, что пророк сравнивал убегающих от чумы с теми, кто убегает с поля сражения во имя Аллаха, а тех, кто с достоинством останется в «зачумленных» землях, чтобы не распространять болезнь, ждет награда мучеников.

Православных христиан тоже призывали соблюдать меры предосторожности, воздерживаться от походов в церкви, однако были в России и многочисленныекрестные ходыпротив коронавируса, а патриарх Кирилл объезжал Москву с иконой Божией Матери «Умиление». Считается, что это келейная икона преподобного Серафима Саровского «Всех радостей Радость», елеем от ее лампады святой якобы помазывал больных паломников, и они исцелялись.

В Бангладеш духовные лидеры мусульман решили, что после первого случая смерти от коронавирусной инфекции в стране необходимо провести всеобщий молебен. Около 10 тысяч верующих собрались на проповедь, в ходе которой мулла зачитывал отрывки из Корана с обращением к Аллаху о милости и помощи в борьбе с недугом. Сейчас только в Бангладеш более 400 тысяч выявленных случаев заражения.

Однако некоторые духовные наставники решили, что лучше не нарушать привычные ритуалы общения с Богом, а, наоборот, увеличить их интенсивность. Например, ультраортодоксальные иудеи в Израиле протестовали против ограничительных мер властей.

Лидеры общин были твердо убеждены, что совместная молитва в разы эффективнее санитарных ограничений. В результате Бней-Брак, наиболее ортодоксальный город в стране, стал рассадником коронавируса, там был введен один из самых жестких карантинных режимов во всем мире.

Наказание и проклятье

Были и еще менее стандартные способы избавиться от пандемии. Богатейший неопротестантский проповедник Кеннет Коупленд в США вовсе проклял коронавирус. Он призвал недуг «на суд», назвал его сатаной и заявил, что изгоняет COVID-19 из нации американцев.

«Я приказываю прививке победить вирус немедленно! Спасибо тебе, Господь», — говорил Коупленд в марте 2020 года.

Пандемия, по его идее, должна была остановиться в полдень того же дня. Примерно в это же время Дональд Трамп призывал американцев молиться, чтобы эпидемия прекратилась. Однако ни молитвы, ни проклятия пандемию не остановили.

Лидеры шиитского ислама оказались ближе всех к Далай-ламе с его кармической версией происхождения болезни. Шииты уверены, что пандемия — способ Аллаха наказать людей за ущемление мусульман Китая и за их бездействие в этом вопросе.

Иранский проповедник заявил, что коронавирус — кара за ущемление китайскими властями коренного населения провинции Синьцзян, исповедующих ислам. Однако позже он и сам заразился коронавирусом.