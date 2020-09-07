Белоруссия теряет символ своего технологического будущего. PandaDoc готова уйти после арестов сотрудников

Основатель белорусской IT-компании Микита Микадо заявил, что уведет свой бизнес из страны из-за давления со стороны властей. В ходе белорусских протестов бизнесмен поддерживал оппозиционно настроенных граждан, а теперь его сотрудников обыскивают и арестовывают. Что нужно знать о компании Микадо и ее борьбе — в материале «360».

Предложение Микадо

Месяц назад, 12 августа, основатель белорусской IT-компании PandaDoc Микита Микадо заявил, что готов помочь силовикам, которые не могут прекратить участвовать в жестких задержаниях и подавлении протестов. Он рассказал, что если кто-то из правоохранителей боится выступить против системы из-за того, что государственная служба — единственный источник дохода, то Микадо и его компания готовы помочь.

Присоединиться к его инициативе предприниматель призвал и других успешных представителей бизнеса Белоруссии.

«Вместе мы сможем убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан. Если проблема в деньгах или кредитах, мы можем ее решить. Не бойтесь делать правое дело», — сказал он.

По словам Микадо, заявки на «материальную помощь» стали поступать быстро — уже через две недели их было более 400. К началу сентября — почти 600, пока помочь бизнесмен смог только 26 людям.

Обыски в PandaDoc

Однако 2 сентября помощь потребовалась уже самому Миките Микадо: в минском офисе PandaDoc прошли обыски, часть сотрудников забрали на допросы с работы, к другим приехали домой с показательными обысками и задержаниями, а адвокатов не пускали не протяжении двух дней.

4 сентября на четырех топ-менеджеров PandaDос завели уголовные дела за хищение бюджетных средств. Микита Микадо расценивает действия властей как давление на компанию из-за помощи уволившимся полицейским и омоновцам.

Источник фото: https://savepandadoc.org/

«Не секрет, что в Республике Беларусь практикуются политические заказы на оппонентов. Однако в данном случае власти решили взять в заложники четырех невиновных людей, которые никоим образом не имеют отношения к инициативе основателей компании PandaDoc», — говорится в заявлении стартапа.

Микадо добавил, что будет вынужден увести свой бизнес из страны, если преследования его сотрудников не прекратятся.

В день задержаний сотрудники Парка высоких технологий вышли на акцию протеста, чтобы поддержать арестованных коллег. Позже к ним стали присоединяться другие представители индустрии и просто неравнодушные люди.

Значимость компании в Белоруссии

Компания PandaDoc была основана в 2014 году в США как IT-стартап белорусскими программистами Микитой Микадо и Сергеем Барысюком. Основная деятельность — разработка программного обеспечения для автоматизации документооборота. Сейчас офисы PandaDoc есть в трех странах — в Белоруссии, в США и на Филиппинах.

На родине основателей PandaDoc расположился в местном аналоге «Сколково» — Парке высоких технологий (ПВТ), который власти страны называли «самым быстрорастущим сектором экономики Белоруссии». В 2019 году экспорт ПВТ составил порядка двух миллиардов долларов: страна заявляла, что IT-сфера является национальным приоритетом. В связи с этим основатели компании решили вывести ее из страны, тем самым ударив по экономике Белоруссии.

«Власть должна знать, что в случае репрессий в IT мы будем бороться. Мы будем давить экономически, политически, информационно. Мы будем переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов», — заявил Микадо в одном из своих обращений.

Однако технический директор подразделения Secure Power компании Schneider Electric Алексей Соловьев уверен, что на самом деле вопрос будет стоять не только в экономических потерях Белоруссии. Ключевой удар будет нанесен в области технологического будущего республики.

«Если взять структуру ВВП Республики Беларусь, я думаю, что выручка PandaDoc занимает там крошечные доли процента, но это неважно. Потому что здесь речь не о деньгах и конкретной выручке. Это символическая кампания», — сказал Соловьев «360».

Аналогичного мнения придерживается и соучредитель компании Aheadworks Игорь Голуб. Он рассказал «360», что PandaDoc — «образцовый, эталонный стартап, который начинался внутри крошечной минской компании-аутсорсера».

«PandaDoc — пример для всех IT-специалистов и предпринимателей Беларуси. Они показывают, что большую историю можно построить, стартовав с небольшой командой в Минске и продолжая работать здесь», — уверен Голуб.

По мнению Соловьева, PandaDoc — это символ того, как будет складываться дальнейшая судьба Белоруссии. «Парк высоких технологий еще не Кремниевая долина Европы, но у него есть все шансы ею стать. И пойдет ПВТ по этому пути или нет, во многом будет зависеть от того, как повернутся события с PandaDoc. Если все закончится плохо, то пострадают все», — заявил Соловьев.

Голуб отметил, что на показателях Парка высоких технологий отъезд PandaDoc может не сказаться, однако влияние все равно будет — и весьма ощутимое.

«Развитие IT-сектора было обусловлено доверием бизнеса к негласному «иммунитету» IT-компаний в Беларуси от преследований со стороны финансовых и силовых структур. Сейчас это доверие не просто подорвано — оно уничтожено без надежды на восстановление», — уверен он.

Поэтому уход PandaDoc, по мнению экспертов, будет значить отъезд из страны не одной, а десятков или даже сотен компаний, которые поддерживали развитие отрасли в республике. В качестве новых стран для переезда Микадо рассматривает те государства, где «сменяется власть», — Украину, Латвию, Кипр и Португалию. Россия в их число не входит.