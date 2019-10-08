Памятник жертвам терактов в Париже напомнил о секс-шопе. Его сделал один из самых дорогих скульпторов

Странный памятник открылся недалеко от Елисейских полей. Он называется «Букет тюльпанов» и представляет собой руку, которая держит цветы. Вот только местные жители почти сразу решили, что это скорее напоминает продукцию секс-шопов.

Об открытии памятника написал официальный аккаунт Парижа. Произведение искусства посвящено памяти 130 погибших в 2015 году при атаках запрещенного в РФ «Исламского государства» на рестораны, кафе, стадион и концертный зал Bataclan в столице Франции.

На церемонии открытия американский художник и скульптор Джефф Кунс назвал свое творение попыткой показать солидарность США с Францией.

«Я, как житель Нью-Йорка, помню теракты 9/11 и депрессию, которая висела над городом», — заявил Кунс, добавив, что 80% средств от продажи авторских прав на произведение искусства отправят семьям жертв и пострадавших.

Кунс — скульптор и художник, известный своей провокационной манерой. Его работы достаточно пикантны, чтобы их можно было даже назвать порнографическими. Почему именно Кунс стал автором памятника — задают вопрос парижане, недовольные своеобразными тюльпанами. Может, дело в том, что его работы входят в число самых дорогих произведений современных художников?

Кому-то веселый памятник напомнил шарики зловещего клоуна.

«Одиннадцать разноцветных анусов на палочках! — Так описал произведение искусства французский философ Ив Мишо в журнале L’Obs. — Это реально порнографическая скульптура!»

«Конфеткой для глаз обывателя» назвал монумент пользователь Жиле Бранде в Twitter. Юзер по имени Роза написала, что парижане отныне будут думать о тюльпанах как об огромных цветных маршмеллоу. А кое-кто пообещал впредь обходить эту часть парка стороной.

Удержаться от шуток о современном искусстве парижане все же пытаются — ведь памятник возведен по довольно печальному случаю. То, что он получился слишком веселым, также приводит людей в недоумение.

Впрочем, некоторые оценили «Букет тюльпанов». Родные погибших и пострадавших при терактах поблагодарили автора.

«Для меня он символизирует цвета жизни, — цитирует „Би-би-си“ Патрицию Корреа, которая потеряла дочь во время атаки. — Это очень крепкое свидетельство дружбы Франции и США».