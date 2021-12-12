«Выглядит жутко, как яйцо Чужого». Памятник царской семье появился в Крыму, смутил людей и быстро исчез

Памятник царской семье в Ялте постигла участь знаменитой Аленки из Нововоронежа. Пугающую местных жителей скульптуру было решено перенести на частную территорию. Скучать по «Яйцу Чужого» — так памятник успели окрестить в соцсетях — вероятно, никто не собирается. Автор этого произведения, похоже, тоже не расстроился из-за критики и этого прозвища. Ему даже льстит такое внимание.

«Это рождение чужих?»

Бурное обсуждение памятника развернулось в паблике «Подслушано Ялта», где были опубликованы фото скульптуры. Автор сообщения выразил сочувствие горожанам.

«Дорогие ялтинцы! Вот это — первая скульптора некоего молодого скульптора Юрия. <…> Стоит в пяти метрах от памятника Сталину-Рузвельту-Черчиллю в Ливадии. Россия ужаснулась уже один раз Аленкой. Ялта теперь тоже подобное имеет», — написал он.

В комментариях многие признались, что не понимают, что именно хотел сказать автор.

«Имелось в виду, может, какое-то родовое гнездо, крылья орла, защищающие династию, но выглядит жутко, как яйцо Чужого, и сами лица, лишенные эмоций», — написала одна из подписчиц.

Источник фото: vk.com/in_yalta

«Не пойму, это что, рождение чужих? Или что символизирует это нечто, внутри которого находится царская семья?» — поинтересовался другой участник обсуждения.

Были и те, кто попытался защитить скульптуру.

«Много труда вложено, скульптор молодой, может, и не совсем удачно, но не все сразу получается. Не покемонов же лепил, что сейчас в моде, а все-таки историческая тематика», — заметил заступник.

«Умеете лучше? Сделайте», — парировал еще один мужчина, решивший поддержать автора памятника.

В ответ противники «яйца» признались, что не умеют, но не стали бы на месте скульптора сразу выставлять свои работы в городе. Однако это, по их словам, уже вопрос к тем, кто инициировал его установку.

«Красота в глазах смотрящего»

Памятник был создан из цементных смесей, затем его обработали темной пропиткой. Его установили в октябре на территории бывшего санатория «Ливадия». В центре композиции — семья Романовых, которую обрамляют крылья. Такова была задумка скульптора Юрия Майорова. Но этот замысел поняли не все. Из-за этого и возникли ассоциации с яйцом и Чужим — инопланетным существом из фильма ужасов Ридли Скотта.

В комментарии «Подъему» Майоров признался, что некоторые люди начинали плакать и креститься, когда подходили к памятнику.

«Как говорится, красота в глазах смотрящего. Вот есть Мунк с „Криком“ — это считают искусством, потому что это вызвало резонанс», — отметил он.

По его словам, такое бурное обсуждение его творения ему даже лестно. Пусть комментарии и не всегда приятные.

«Кто-то выражает негатив, кто-то подходит к памятнику, со слезами на глазах фотографируется, крестится, детям рассказывают историю семьи Романовых», — пояснил скульптор.

Но из-за критики памятник все-таки решили убрать. При этом Майоров уточнил, что его уберут временно. Он будет находиться на закрытой территории. Место хранения автор композиции не раскрыл.

Ялта разрешения не давала

В Министерстве культуры Крыма тоже не оставили без внимания неоднозначный памятник царской семье. По словам представителей ведомства, Минкультуры к нему никакого отношения не имеет, как и Ливадийский дворец-музей, сообщило РИА «Новости».

Глава администрации Ялты заявил агентству, что власти города вообще не давали разрешения на установку этой скульптуры. По информации источника издания в правительстве полуострова, владельцем территории, где появился памятник, является бизнесмен Константин Малофеев.