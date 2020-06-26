Жители Аляски просят власти снести памятник правителю русских поселений. Его обвинили в порабощении и насилии

В США почти каждый день люди выступают с требованиями сноса тех или иных памятников, потому что они восхваляют диктаторов или колонизаторов. Дошла очередь и до главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова. По словам некоторых жителей, памятник в его честь может оскорблять чувства коренных народов в городе Ситка.

Как передает KTOO, по всей Аляске проходят протестные движения за снос статуй европейских колонистов, потому что они представляют болезненную историю колонизации коренных общин Аляски. На этой неделе разгорелся спор по поводу мемориала в Ситке.

С 1989 года в центре города стоит бронзовая статуя Александра Баранова в натуральную величину. Он в 1799 году перенес административный центр Русской Америки из Иркутска в Ситку и основал там Ново-Архангельск. Он превратил город в центр торговли и экспорта пушнины. Ему доводилось воевать с индейцами в 1802–1805 годах. В 1804-м он смог вернуть Ситку, захваченную ими, и восстановил Ново-Архангельск. Теперь эти действия некоторые жители находят оскорбительными.

Более тысячи человек подписали петицию, призывающую к сносу памятника. Помимо этого, на мирный протест около статуи собрались 90 человек. Группа протестующих просила переместить памятник в менее заметное место и заменить его более инклюзивным. Вместе с ними на улице стояли полицейские, следящие за порядком, а также протестующие против сноса памятника.

«Символы могут вызывать большую гордость, единство, справедливость и жизнь. Символы — как слова, действия и насилие — могут причинить глубокий вред», — сказал один из протестующих мэру.

В ответ мэр Пакстон пообещал, что с этим вопросом обязательно разберутся. Ведь Ситка — это одно сообщество, где все заботятся друг о друге.

Обсуждение судьбы статуи продолжилось на собрании Ситкинской Ассамблеи. Там была представлена петиция с просьбой о сносе памятника и началось общественное обсуждение. Одним из наиболее ярых противников статуи был Николас Галанин.

«Баранов — историческая фигура, которая несет ответственность за убийства, порабощение, изнасилования и геноцид. Эта история до сих пор ощущается нашими коренными общинами сегодня», — сказал Галанин.

Он назвал снос мемориала возможностью встать на справедливую сторону истории. Он также призвал лишить членства в Ассамблеи Валори Нельсон, потому что она выступила против сноса памятника. По мнению женщины, тогда нужно убирать тотемные столбы и военные каноэ тоже. Она также предложила тем, кого не устраивает город, подыскать себе другое место для жилья.

Нельсон не стала уходить от ответа и начала защищать свою позицию. Она заявила, что у нее был негативный опыт общения с аборигенами Аляски. В семь лет она подверглась изнасилованию со стороны двух представителей общины, но это не сформировало в ней враждебности ко всему племени. Она также повторила, что считает дебаты по поводу статуи Баранова спорными, но поддержала установку статуи активистки за гражданские права Елизаветы Ператрович на кольцевой развилке в Самил-Крик.

Вопрос о статуе Баранова не был включен в опубликованную повестку дня ассамблеи, что затрудняет оценку общественной поддержки его сохранения.

Новости о скульптуре дошли и до членов семьи, которые подарили ее городу. Эндрю Ллойд, Роджер Ллойд и Брайан Хеймс выступили от имени своих бабушек и дедушек, Ллойда и Барбары Хеймс, которые заказали эту статую в 1980-х годах. Они заявили, что огорчены тем, что памятник оскорбляет или заставляет любого члена сообщества чувствовать себя некомфортно. По их словам, они ценят богатое разнообразие людей Ситки и считают, что не им решать судьбу этой статуи.

«Статуя была подарком, и, как и любой подарок, все, что в конечном итоге будет сделано с ней, зависит от получателя — города Ситка», — заключили братья Хеймс.

У них было одно предостережение. В случае решения убрать памятник они попросили не портить его и не разрушать из уважения к скульптору Джоан Багби-Джексон. Они надеются, что статую в таком случае выставят в музее, где ее можно будет рассматривать как произведение искусства. При этом там возможно рассказать историю Александра Баранова более подробно.

Статуя русского поселенца Александра Баранова была подарена городу в 1989 году и часто привлекала внимание камер туристов.

В Нью-Йорке уже решили снести памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Его назвали «символом системного расизма».