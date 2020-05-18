Бизнесмен из Стерлитамака за свои деньги установил памятник Александру Колчаку. Сделал он это перед собственным торговым центром. Однако администрация города спустя день снесла монумент, объяснив это жалобами жителей.

О случившемся рассказал сам Ибрагимов на своей странице во «ВКонтакте».

«В три часа ночи тайно, в лучших традициях НКВД 1937 года, группа агрессивных сотрудников Росгвардии вместе с подполковником под руководством заместителя главы администрации Стерлитамака Альбертом Шайхутдиновым и группой сотоварищей из администрации города окружили памятник, заблокировали меня, пытаясь спровоцировать на конфликт», — написал бизнесмен.

Потом власти подогнали самосвал и вырвали скульптуру из земли. Это показано на видео.

По словам Ибрагимова, замглавы администрации во время сноса памятника сказал: «Красная армия всех сильней…» Когда к памятнику подъехали самосвалы, Ибрагимов и его помощница встали на защиту скульптуры. В результате конфликта с властями девушка получила «травмы, ушибы, ссадины» и обратилась в травмпункт и полицию.

В беседе с журналистами Ибрагимов сказал, что памятник Колчаку он поставил напротив торгового центра «Ардо», который ему принадлежит. На земле он посадил цветы в расцветке триколора, поставил венок. Когда власти пришли на место, то сразу приступили к сносу. По словам Ибрагимова, он предложил недовольным решить все вопросы через суд, но памятник демонтировали на месте.

Заместитель главы города по кадрам, муниципальной службе и связям с общественностью Альберт Шайхутдинов сказал «360», что памятник поставили возле остановки общественного транспорта «Ардо».

Скульптурная композиция была установлена на муниципальной территории без разрешительных документов и согласования с администрацией города. Вообще без уведомления администрации. Это является нарушением правил благоустройства Альберт Шайхутдинов.

По словам Шайхутдинова, территория, на которой установили скульптуру, не была частной или арендованной. Это «просто городская, муниципальная территория». Кроме того, на памятник поступило много жалоб. В связи с этим скульптуру Колчака демонтировали.

Источник фото: Публичное достояние

На вопрос о том, действительно ли во время демонтажа пострадал человек, Шайхутдинов ответил, что в мэрии такой информации нет и к сотрудникам администрации никто не обращался.

Александр Колчак — русский военный и политический деятель, полярный исследователь, ученый-океанограф. Во время Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения, занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией. С ноября 1918 по апрель 1920 года временно был «верховным правителем России». Колчака расстреляли в ночь с 6 на 7 февраля 1920 года по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

Что не так с Колчаком?

Доктор исторических наук Олег Будницкий по просьбе «360» объяснил, почему к личности Колчака такое странное отношение. По мнению историка, Колчак один из самых известных лидеров антибольшевистской силы, вождь всего Белого движения. В то же время дело, возможно, не в самом деятеле, а в противоречивом отношении к Гражданской войне.

Одни Колчака возвышают, потому что человек действительно был бескорыстный, благородный и так далее. В то же время на нем кровь, как и на любом из лидеров Гражданской войны того времени. Одни воздвигают памятники, другие сносят Олег Будницкий.

По мнению Будницкого, несмотря на заслуги Колчака, он не был подготовлен к той роли, которая ему выпала. Он в том числе был «политически наивен» и удивлялся, если его идеи и инициативы не работали.

Определенную роль в отношении к Колчаку играет факт, что он санкционировал применение репрессий в отношений людей, кто, с его точки зрения, был по-большевистски настроен и кто не выполнял все приказания, которые отдавались.

«Именно при Колчаке проходили карательные экспедиции, сжигались деревни, были расстрелы и так далее. То, что мы называем „белым террором“. Надо понимать, что „белый террор“ был ничем не лучше и не хуже „красного террора“, но что террор был — сомнений нет. Это Колчаку вменяют в вину», — заключил Будницкий.