Монгольская поэтесса и драматург Хулан Цоодолын написала открытое письмо своей подруге Наде и всем россиянам. «360» побеседовал с яркой представительницей культуры Монголии и выяснил обстоятельства, которые подтолкнули ее изложить свои мысли на бумаге.

В письме поэтесса выразила поддержку России и заявила, что две страны связывает многовековая история. Она припомнила и древние века, и события XX века, когда россияне и монголы плечом к плечу стояли против фашистов. И когда в соцсетях Цоодолын увидела нелестные высказывания в адрес русского языка, решила высказать свою точку зрения и дать понять, что в Монголии есть люди, которые поддерживают Россию, когда она борется с неофашизмом.

«Для меня этот язык не родной, но в детстве я училась у советских учителей, они учили не только меня, а все наше поколение. Я принадлежу к тому поколению, которое не только соседствовало, но и дружило с российским народом. Меня задело предложение, что русский язык — язык коммунистов, и я решила написать письмо», — пояснила Цоодолын.

Поэтесса отметила, что ее послание предназначено людям любого возраста. Можно и в зрелые годы не понимать историческую значимость происходящего, а можно и в юности осознавать всю важность событий. Цоодолын вспомнила события Второй мировой войны и посетовала, что молодое поколение мало об этом знает. Но сейчас, когда мир снова столкнулся с проявлением фашизма, люди должны помнить.

Память народа должна быть свежей, она как продукт, не должна подгнивать. Чтобы употребив какую-то пищу — не отравиться! Хулан Цоодолын монгольская поэтесса и драматург.

Нейтральная политика Монголии

Несмотря на официальную нейтральную позицию Монголии в текущей геополитической ситуации, страна все же может иметь свои взгляды и принципы на международной арене, считает поэтесса. Монголия не должна молчать, пока Россия борется с фашизмом. Простой народ не позволил бы политикам разорвать отношения с Россией. У монголов есть нравственные принципы, хотя многие политики их лишены, заявила Цоодолын.

Есть политики, которые как собака побегут за тем, кто ей даст кусок. Нельзя быть собакой и бежать на поводу у внешнеполитических сил Хулан Цоодолын

Нынешнее поколение зомбировано телевизором, где преобладают западные каналы. Они не знают русского языка, культуры и традиций. За 30 лет Запад смог внедрить свои коррективы даже в монгольских учебниках, вырезав из истории значимые для Монголии события. Внешняя политика затронула все сферы жизни монгольского народа, рассказала драматург.

Обманули

Монголия находится в экономическом кризисе, страна потеряла национальную промышленность, а природные ресурсы поставляет в соседние страны по бросовым ценам. Разрушены фабрики и заводы, Монголия на 90% зависит от Китая.

Более 30 лет назад страна взяла курс на Запад и разорвала многие отношения, в том числе и с Россией. Монголии пообещали свободу и равенство — каждый монгол будет иметь частную собственность, машину, гараж и земельный участок, страна будет на равных вести отношения со всем миром.

В итоге Монголия имеет лишь увеличившийся госдолг, заявила поэтесса. Монголия очень богата природными ресурсами, но их хозяевами являются не монголы, подчеркнула Цоодолын.

Идем на поводу

У Монголии и Украины есть одна общая черта — правительство Зеленского и монгольские политики идут на поводу у Запада

Чем больше мы берем кредитов, тем больше зависим, тем дольше будем молчать. И это молчание обходится очень большой ценой, потому что мы теряем таких верных друзей, как Россия. Мы потеряли многие страны, потому что эти страны потеряли себя Хулан Цоодолын.

Поэтесса отметила, что всецело поддерживает спецоперацию на Украине. Она напомнила историю колонизации Индии и других стран. Простоя народ не знает всех причин и не понимает геополитических событий, пояснила драматург.

Цоодолын заверила, что не боится стать изгоем в своей стране из-за открытой поддержки России.

«Люди должны понимать, что произойдет в будущем. Сейчас идет тихая молчаливая тайная репрессия <…> когда с народом и народной мудростью не считаются политики, потому что они продали все достояние и наследие», — подчеркнула поэтесса.

Мы живем в скверное время, когда лица спрятаны под масками, а внутри растет недовольство. И это еще ничто, по сравнению с тем, что мы теряем внутри себя, заявила Цоодолын и добавила, что нельзя ненавидеть русских только за то, что они говорят на русском.