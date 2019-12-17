Память на свалку вместе с кирпичами. Японии дешевле снести здания, устоявшие при атомной бомбардировке Хиросимы

Пережившие атомную бомбардировку здания в японском городе Хиросима будут снесены. Местные жители выступили против такого решения властей. Какими мотивами руководствовалось правительство, и почему горожане так ценят ветхие строения, разбирался «360».

По данным информационного агентства Kyodo, речь идет о двух зданиях, которые были построены более века назад, а именно в 1913 году. Они расположены чуть менее чем в трех километрах от гипоцентра атаки. Конструкции железобетонные, внешняя отделка выполнена из красного кирпича. Это одни из самых крупных сооружений, которые смогли уцелеть после атомной бомбардировки США в 1945 году. Агентство сообщает, что раньше здесь производили военную амуницию — обувь и форму для японских солдат.

Решение властей продиктовано ветхостью строений. При любом, даже не слишком сильном землетрясении, они могут рухнуть. Комитет правительства префектуры Хиросима заявил, что снос зданий будет завершен к 2022 финансовому году. Оценку сейсмоустойчивости сооружений проводили в 2017 году. Эксперты установили, что разрушение зданий возможно при землетрясении в шесть баллов и более.

Любопытно, что еще одно здание, архитектурно похожее на два соседних и также пострадавшее во время бомбардировки, сносить не будут. Бывший склад с военной формой принято решение отреставрировать.

Жители Хиросимы против решения властей. Они хотят, чтобы все три строения сохранились, а после ремонта в них были открыты художественные студии и лекционные залы. Предводителем активистов является 89-летний гражданин Японии Ивао Никаниши. Он жил в Хиросиме в середине прошлого века и выжил во время атомной бомбардировки. По его мнению, эти здания — архитектурные памятники, которые должны стать живым доказательствам разрушительности войн и демонстрацией идеи отказа от ядерного оружия.

Хиросима — главный город одноименной префектуры, расположенный в ее юго-западной части. Поселение было основано в конце XVI века. Тогда Хиросима была главным владением рода Мори — самураев, правивших Западным Хонсю. После завершения японско-цинской войны в 1894–1895 годах город совершил экономический рывок.

Утром 6 августа 1945 года бомбардировщик B-29 Enola Gay армии США сбросил на Хиросиму атомную бомбу Little Boy («Малыш»). Это была первая бомбардировка подобного типа в истории планеты. Снаряд взорвался почти в полукилометре от поверхности земли. Его мощность была эквивалентна 20 тысячам тонн тротила. Эпицентр взрыва находился в районе госпиталя Сима. Этот город американцы выбрали для атомной бомбардировки не случайно. В 1945 году в Хиросиме базировался генштаб военно-морских сил и генштаб Японии.

Взрывная волна унесла жизни 70 тысяч жителей города. Еще 90 до 166 тысяч человек умерли позже: от ожогов, всевозможных ранений и лучевой болезни. Точное их число неизвестно до сих пор. Примерно три тысячи погибших были американцами, которые учились в Хиросиме до начала Второй мировой войны и были интернированы в Японию.

Атомная бомбардировка уничтожила или существенно повредила 90% строений на территории города. Ровно через четыре года, 6 августа 1949-го, власти Японии дали Хиросиме звание «города мира». Тогда же было принято решение о застройке этих территорий, выделены средства из бюджета страны. На месте бывшего госпиталя появился Мемориальный парк Мира. Его разбили на площади более 12 гектаров.

К началу 1960-х годов город практически полностью вернулся к обычной жизни. Большая часть зданий была восстановлена, снесена или перестроена. Некоторые строения сохранились и до наших дней.

В Музее атомной бомбы в Хиросиме студенты университетов и старшеклассники принимают участие в чистке экспонатов от радиационного загрязнения и всячески помогают смотрителям учреждения. Как сообщил японский портал Chugoku, цель акции — дать возможность молодому поколению осознать важность хранящихся в музее реликвий и поддержания мира на планете.

«Я хочу, чтобы молодежь, помогая нам сохранять экспонаты, прониклись тем горем, которое испытали семьи погибших и поняли, насколько важны уцелевшие предметы — свидетели того страшного дня», — заявил заместитель директора музея Шуичи Като.