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    04 января 2022, 00:04

    Палеоантрополог Ричард Лики развил теорию эволюции человека. Он доказал, что колыбелью цивилизации была Африка

    Кенийский палеоантрополог Ричард Лики изменил взгляд на эволюцию человека

    Валерия Шафирко, Евгения Бардонова

    Кенийский палеоантрополог Ричард Лики умер в возрасте 77 лет. Исследования ученого стали большим вкладом в развитие науки о происхождении человека. В частности, именно экспедиция под руководством Ричарда Лики открыла «Мальчика из Турканы» —скелет подростка, самый полный из найденных останков, которые относятся к виду человек работающий (Homo ergaster). «360» разбирался, насколько весомый вклад в науку внес Ричард Лики.

    Палеоантрополог Ричард Лики развил теорию эволюции человека. Он доказал, что колыбелью цивилизации была Африка

    «Мальчик из Турканы»

    О смерти Ричарда Лики сообщил президент Кении Ухуру Кениата, отметило Bloomberg. Глава африканского государства выразил соболезнования родным и бликим ученого и общественного деятеля. Основанная Лики
    природоохранная группа WildlifeDirect напомнила, что ученый стал наставником для десятков африканцев и сделал Африку ключевым местом для изучения эволюции человека.

    В 1984 году экспедиция под руководством Ричарда Лики совершила одно из своих самых знаменитых открытий — «Мальчика из Турканы».

    На берегу озера Туркана в Кении экспедиция обнаружила практически полный скелет древнего человека возрастом 1,6 миллиона лет. Скелет принадлежал подростку, жившему по подсчетам специалистов примерно 1,53 миллиона лет назад в эпоху раннего палеолита. Его рост был около 160 сантиметров и относился к виду человек работающий (Homo ergaster) или человек прямоходящий (Homo erectus).

    У найденных останков оказалось много черт, характерных для строения современного человека. Отличия отличались только в строении черепа и зубов. Эта находка навсегда изменила палеонтропологию и позволила по другому взглянуть на эволюцию человека.

    Монументальный вклад

    Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Станислав Дробышевский в беседе с «360» отметил, что Ричард Лики внес монументальный вклад в науку. Он заметил, что все семейство Лики занималось палеоанропологией.

    Дробышевский отметил, что, насколько ему известно, Ричард Лики, вообще исходно не хотел заниматься палеоанропологией, поскольку все в семье занимались этой наукой, и ему хотелось какой-то своей жизни. Но в итоге он все же не удержался, и нашел еще более крутые местонахождения, чем даже его родители, отметил Дробышевский.

    «Родители — Луис и Мэри — копали в Танзании и в Олдувайе (ущелье на севере Танзании — прим. ред.), там до сих пор раскопки продолжаются <…>, а Ричард стал копать в Кении. И оказалось, что в Кении, на берегу озера Туркана есть не меньше интересного», — объяснил Дробышевский.

    Палеоантрополог Ричард Лики развил теорию эволюции человека. Он доказал, что колыбелью цивилизации была Африка | Изображение 1Источник фото: Pixabay

    По его словам, без Ричарда Лики половины современной палеоантропологии не было бы в принципе. «Его находки — это такая основа современных знаний о зарождении рода Homo», — отметил собеседник «360».

    Находки Ричарда Лики более древние, чем в Олдулайе, почти на миллион на полмиллиона лет. Дробышевский отметил, что в это время начали делать орудия труда, использовать огонь, строить первые жилища, охотиться на животных, и очеловечиваться.

    «Перешагнули так называемый мозговой рубикон, то есть размер мозга достаточный, чтобы считаться человеком. И Ричард Лики собственно, вот это все своими руками в пустыне нашел. <…> Без него <…> все было бы гораздо скромнее и грустнее», — отметил Дробышевский.

    Палеоантрополог Ричард Лики развил теорию эволюции человека. Он доказал, что колыбелью цивилизации была Африка | Изображение 2Источник фото: Pixabay

    Сейчас, по его словам, учеными изучаются «особые варианты». То есть генеральная линия, которая нас касается уже более-менее в общем-то ясна, отметил Дробышевский, но сейчас все больше очевидно, что параллельно с нашим предками жили еще «недопредки», которые либо к нам дали небольшой приток генетический, как неандертальцы, например, либо вообще были параллельными.

    Сейчас, как отметил собеседник «360», в Африке продолжаются исследования, потому что оказывается, что и там все было не просто, то есть помимо прямой линии от обезьяны к человеку, были еще и боковые ответвления.

    «И вот насколько они к нам относятся или не относятся, и почему мы очеловечились в итоге <…>, а они все вымерли — это не до конца понятно. Вот собственно это и изучается», — объяснил Дробышевский.