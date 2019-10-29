Палата представителей Конгресса признала геноцид армян. Это сделали в разгар сложных отношений с Турцией
Эту инициативу десятилетия пытались вынести на на голосование, однако Палата приняла решение одобрить именно сейчас. Конгрессмены посчитали, что это не будет ассоциировать Соединенные Штаты с отрицанием геноцида. 223 конгрессмена поддержали резолюцию, 191 законодатель высказался против.
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Однако итоги голосования ни к чему не обязывают правительство США, оно в праве вправе игнорировать резолюции Палаты, так как они призваны лишь донести позицию законодателей по тому или иному вопросу. Для того, чтобы резолюция была принята, за нее должны проголосовать также и в верхней палате Конгресса — в Сенате.
Есть вероятность, что до этого дело не дойдет. К примеру, президент США Дональд Трамп, как, кстати, и его предшественник, уже не раз избегал упоминать слово «геноцид» относительно этих событий.
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Проблема в том, что Турция до сих пор очень болезненно реагирует на любые попытки признания «депортации» армян из Константинополя геноцидом, и угрожает разрывом дипломатических отношений той стране, которые порывается это сделать. К слову, Россия признала геноцид еще в 1995 году решением Государственной Думы, раньше большинства других европейских стран.
Сложно сказать, может ли являться такое признание актом внешнеполитических отношений того или иного государства с Турцией. Однако, Германия, к примеру, проголосовавшая за признание одной из самых последних, сделала это в самый неблагоприятный момент германо-турецких отношений — как раз в разгар шпионского скандала.
Тем не менее, многие политики избегают слово «геноцид», предпочитая говорить «зверское преступление» или «массовые убийства», а споры об этих событиях ведутся до сих пор. Постараемся разобраться почему.
Преступление без наказания?
Армянский геноцид — история длинная, и, по сути, преступления политического движения младотурок, ответственных также и за втягивание Османской империи в Первую мировую, негласно признается всеми. Вопрос состоит в том, почему Турция не хочет официально признать те события «геноцидом».
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Во-первых, ведутся споры о количестве жертв. Турция называет цифру в 200 тысяч, армяне — два миллиона. Согласно исследованиям независимых историков это цифра варьируется от 800 тысяч до полутора миллиона.
Во-вторых, остро стоит вопрос компенсаций. Очевидно, что за признание геноцида на турецкое правительство обрушатся требования о денежных выплатах жертвам преступления. Стоит упомянуть, что некоторые потомки погибших во время геноцида армян, державших свои вклады в американских страховых компаниях, получили страховые выплаты.
В заключение можно лишь сказать, что на данный момент существуют все правовые основы для признания геноцида армян. Это и суды, проведенные Кемалем над младотурками в 1919–1920 годах, и Конвенция о предотвращении геноцида 1948 года, и заключения армяно-турецкой комиссии по примирению, работавшей с этим вопросом в 2003 году.